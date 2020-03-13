中國國民黨新任黨主席江啟臣上任後，於孫中山逝世九十五週年紀念日，率領黨務主管、中常委前往國父紀念館向中國國民黨總理孫中山獻花致敬，與統派團體狹路相逢，遭嗆「無恥無能」、「亡國亡黨」，「把中華民國搞垮」，黨工則拿麥克風反嗆「我們沒有對不起國父」、「江主席加油」、「國民黨加油」。

江啟臣表示，過去中國國民黨追求兩岸和平，希望雙方擱置主權爭議，展開交流，此一主張沒有改變，但近年「九二共識」的模糊性與彈性空間一再受到壓縮，造成「九二共識」在國內受到誤解，目前該黨正在進行改革工作，有關兩岸論述部分，在黨內改革委員會已經做了籌備，未來籌備會議告一段落後會有討論重點，應該讓內、外部意見共同討論，凝聚共識後再對外說明。

北京政權已經很清楚的表示，所謂「九二共識」就是「一國兩制」，只是有八成以上的台灣居民自認為是台灣人，不是中國人，若認同「一個中國」必定被台灣人唾棄。2020年的大選，中國國民黨之所以會崩盤，其中一個重要因素就是認同「一個中國」，所以江啟臣不敢提「九二共識」，造成統派人士抵制他，當選黨主席之後，也沒收到中國的賀電，這是以前沒有發生過的。

江啟臣為了討好統派，宣佈當選黨主席之後，第一件事就是要搶救韓國瑜的罷免案，形成政壇上的笑話，政壇上只可能推動支持選舉，還沒聽過鼓吹反罷免的先例。因為罷免案是否過關的關鍵在於投票率，促使罷免不過關的關鍵在於降低投票率，所以必須冷卻對立，冷卻的方法就是減少動作，而黨主席的角色不要介入才能冷卻。可是江啟臣正好反其道而行，之所以會如此，是想要討好統派，只是統派不領情。

江啟臣是要與民進黨爭政治版圖，因而追求主流民意，可是統派人士不同意追求民意，而是要想辦法主導民意，也就是要用各種手段鬥臭民進黨來吸收選民，它乃違背正常的民主體制。統派之所以會有這種想法，因為他們只認同中國法統，抗拒本土化的政權，當然不能接受中國國民黨的改革主張。

因江南案件造成蔣家接班失敗，李登輝變成法定接班人，他帶領台灣由獨裁走向民主，還有一個重要的特點，對於由中國來的族群，蔣家所給的他都照給。可是統派人士並不稀罕政治施捨，他們的目標只是要拉下李登輝，因為他是台灣人，不能代表中國法統，他們堅持只有法統才能掌控權力。

自認為是台灣人，不是中國人者，認定台灣就是一個國家，但缺乏傳統台獨的政治意識，這一群人被稱為天然獨，有強烈的國家觀念，缺乏政治意識，各政黨都可以接受，唯一的條件是不可以主張台灣是中國的一部分。江啟臣很清楚要在台灣執政，必須走本土化路線，只是統派不認同本土，雖然江啟臣用盡各種手段討好，只是熱臉去貼人家的冷屁股而已。

統派存有強烈的中國法統思想，認定只有中國法統代表才能執政，抗拒將政權交給本土勢力。從蔣家到李登輝都是積極反共，可是統派人士絕對支持蔣家卻抵制李登輝，因為李登輝是台灣人，不能代表中國法統。今日他們照樣不接受江啟臣，因為江啟臣也不能代表法統勢力。