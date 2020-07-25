很早以前看過一部日本鬼電影《怪談》。因為時間久遠，其中的故事已經淡忘，但是幾隻在黑暗中飄來飄去的鬼，至今還留下令人毛骨悚然的印象。現在科學發達，人們受到理性的啟蒙，而且屋裡屋外，到處裝滿電燈，甚至滿佈監視器。鬼怪很難找到藏身之處了。於是現代化的鬼，也就不得不自我進化，以人的形象示現人間。這些鬼魅，不但能化為人形，而且不怕見光，甚至還特別喜歡在螢光幕上、鎂光燈下展現其魅惑的妖姿。

從2010年郝龍斌當市長開始的所謂『雙城論壇』，每年輪流在台北和上海舉辦，我們就看到那些鬼在台灣和中國之間飄過來、飄過去。首先，上海並不是中國首都，而台北是台灣的首都。以上海來配台北，擺明了要吃台灣的豆腐。郝龍斌安著甚麼心，要主動或被動接受這樣有失國格和身份的安排？這只有他自己知道。況且，國防、外交、大陸事務本來屬於總統專管，為什麼當時當總統的馬英九，放任一個台北市長侵犯總統職權去亂搞？他又存著甚麼心思？也只有馬英九自己知道。2015年柯文哲當台北市長時，「雙城怪談」在上海舉行，由他親自赴上海參加。2016年輪到在台北舉辦，中國卻派來一個沙海林代替上海市長主持論壇。沙海林是甚麼人呢？他是當時中共的統戰部長！柯文哲能怎麼樣？他只能唾面自乾，派鄧家基副市長代表主持。

一個常常誇稱自己有五千年文化的泱泱大國，表現出來的行為，有一點點雍容大度的樣子嗎？雞腸鳥肚的『大中國』，找各種機會就是要佔『小台灣』的小便宜。口口聲聲兩岸一家親，對所謂的台灣同胞，用盡心機就是不懷好意。用幾千枚飛彈瞄準台灣。還常常在國際打壓台灣。嘴巴講得再好聽，也只是一副口蜜腹劍的嘴臉。這樣的「雙城怪談」，到今年已經莫名其妙到了第十年。因為『武漢肺炎』而延期，直到最近才以視訊的方式舉辦。這真的是天意。你中國人機關算盡，『呆丸郎』如何想舔共，老天就是不成全！柯文哲照稿唸，表情呆滯，了無新意。說甚麼「我處理兩岸的態度就是務實」、「交流比斷流好」、「合作比對抗好」、「一家親比一家仇好」。還說他一向主張五個互相。互相認識、互相了解、互相尊重、互相學習、互相諒解。這些話怎麼看都是一張勸降書。勸台灣人投降。這就是他的『務實』。識時務者為俊傑的務實。難怪中國把他當特首的第一人選。

如果交流是不懷好意的交流，而且結果是出賣台灣主權和利益，那還不如斷流。如果合作是要你被併吞，台灣人能不反抗？一家親比一家仇好，中國對台灣是親還是仇？所謂的五個互相，除了互相學習活摘器官的『葉克膜』比較具體之外，其他的都是空話、屁話。

放個屁，無聲無臭。這就是柯屁！中國把他當作將來的特首第一人選，他也野心勃勃，春心蕩漾。但是美國已經聯合世界所有重要國家，準備對中國開刀。柯屁要是自豪智商那麼高，或許請他說說如何看待這個情勢。那些不知天高地厚盲目跟隨他的民眾黨員，也該醒一醒了！