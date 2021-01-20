「永遠的小朋友」是黃西田臉書標示的slogan。歲月似乎在他臉上「凍齡」。他舉手投足親和力十足，影歌視三棲演藝全方位，2006年還以《草地狀元》獲得金鐘獎最佳主持人。過完農曆年，將邁向74歲的黃西田貼近台灣這塊土地唱紅很多台語歌曲，並演出很多膾炙人口的電視與電影。

黃西田親切爽朗的笑容讓人沒有距離，也絲毫沒有大牌演藝人員的架子，當前還在台灣島嶼上山下海出外景，堪稱國寶級的藝人。魔鏡歌詞網介紹黃西田不愧是巨星中的大哥大....

尤值一提的是，黃西田也是石川傳媒集團「番薯衛星電視台」總監，他並正在高雄籌拍其擔綱演出的台語戲劇新節目，番薯衛星電視台預定農曆年後將正式播出。

黃西田，高雄阿蓮人，他的粉絲橫跨老中青三代，有年紀的老大人，對他的歌如《田庄兄哥》攏很有記憶，這也是他的第一首歌。黃西田說，這是有故事的，隨後《田庄兄哥》坐火車到台北，則是接續的第二首《流浪到台北》…

雲州大儒俠當道年代，他唱紅很多布袋戲歌曲，另如深入民間朗朗上口的《賣菜義仔》；當前如《放伴洗身軀》還有如《英雄》。黃西田指這是他人生至今各階段的的一些歌曲。該首《英雄》後，他就全然朝向綜藝節目…

※《英雄》該曲在2002年獲第13屆金曲獎「最佳方言男演唱人獎」提名。也是電視劇《親戚不計較》的片尾曲之一。當前老中生代一輩對台視「天天開心、天天開心」攏耳熟能詳；年輕世代則對黃西田主持的《草地狀元》上山下海紀錄台灣「行行攏ㄟ出狀元」很有感…..(待續)