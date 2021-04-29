邱仕榮，1912年12月26日，生於日治時代新竹廳銅鑼灣區（今之苗栗縣銅鑼鄉），其父為新竹地方政商名人邱垂興，曾任新竹州議員。邱仕榮家境良好，受良好教育，但小時曾因熱水燙傷延誤入學，8歲才進富士公學校，之後又轉讀苗栗小學，畢業後考入台北高等學校，本來想到東京報考帝國大學醫學部，沒想到1935年台灣大地震，家人要他返台，次年，他考上台北帝國大學醫學部，1940年畢業，當時同期畢業有許強、李鎮源、陳登科、謝有福等人，日後都是台大的名醫。
邱仕榮畢業後留在台北帝國大學附屬醫院產婦人科醫局接受訓練，當時日籍教授是真炳正直，是日本產婦人科的權威。1945年邱仕榮獲得帝國大學醫學博士學位並任附屬醫院產婦人科講師。二次大戰結束，日人離台，杜聰明負責接收台大醫學院及附設醫學院，邱仕榮也擔任台大第一附屬醫院的接收委員，協助接收事宜。1945年12月1日他被聘為台大醫院婦產科教授及婦產科主任，負責台大婦產科的教學研究指導學生。
1953年他升任台大醫院副院長，隔年赴英國杜克大學進修婦產科學一年，回國後，他把「子宮頸癌根除手術」的最新方法帶回台大，並傳授給得意門生李卓然發揚光大。1964年邱仕榮升任台大醫院院長，任內8年期間帶領台大醫院進行各項重大建設，例如檢驗大樓、兒童心衛中心、精神科大樓、住院醫師宿舍、物理治療部……等等，打下日後台大醫院發展的基礎，而臺大醫院的器官移植各項重大技術突破也是在他任內鼓勵各科醫師勇於創新落實。1968年他又發起成立「中華民國醫院行政協會」並任理事長，對台灣的醫院管理多所貢獻。1972年8月1日他卸任台大院長，但仍於1973年擔任台大校友會館籌建小組召集人，並於1974年獲教育部同意興建，今之濟南路台大校友會館因而誕生，並成為台大校友及社會各界舉辦活動最常利用的空間！
1977年邱仕榮當選台灣醫學會理事長；1978年，邱仕榮年滿65歲，屆齡退休，仍任台大臨床教授；1986年他被聘為台大名譽教授。同年台灣開始有專科醫師制度之實施，他也獲頒婦產專科醫師證書。1987年台大為籌辦「台大創校60周年活動」，台大校友會成立籌辦委員會由邱仕榮擔任主任委員，但因他多年高血壓及心臟病，不堪勞累，竟於1988年12月26日因心臟衰竭病逝於台大醫院。他的一生不論服務病人，從事教學研究或醫院管理。都奉獻給台大醫院，也對台灣婦產科發展做出重大貢獻！
※本文將收錄於《台灣醫界人物百人傳》續集
文章屬作者個人意見，文責歸屬作者，本報提供意見交流平臺，不代表本報立場。