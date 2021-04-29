邱仕榮，1912年12月26日，生於日治時代新竹廳銅鑼灣區（今之苗栗縣銅鑼鄉），其父為新竹地方政商名人邱垂興，曾任新竹州議員。1936年，他考上台北帝國大學醫學部，1940年畢業，當時同期畢業有許強、李鎮源、陳登科、謝有福等人，日後都是台大的名醫。

邱仕榮畢業後留在台北帝國大學附屬醫院產婦人科醫局接受日籍教授真炳正直訓練，1945年邱仕榮獲得帝國大學醫學博士學位並任附屬醫院產婦人科講師。1945年12月1日他被聘為台大醫院婦產科教授及婦產科主任，負責台大婦產科的教學研究指導學生。1953年他升任台大醫院副院長，隔年赴英國杜克大學進修婦產科學一年，回國後，他把「子宮頸癌根除手術」的最新方法帶回台大，並傳授給得意門生李卓然發揚光大。1964年邱仕榮升任台大醫院院長，任內8年期間帶領台大醫院進行各項重大建設。1968年他發起成立「中華民國醫院行政協會」並任理事長，對台灣的醫院管理多所貢獻。1972年8月1日他卸任台大院長，但仍於1973年擔任台大校友會館籌建小組召集人，今之濟南路台大校友會館因而誕生，並成為台大校友及社會各界舉辦活動最常利用的空間！

邱仕榮於1988年12月26日因心臟衰竭病逝於台大醫院。他的一生不論服務病人，從事教學研究或醫院管理。都奉獻給台大醫院，也對台灣婦產科發展做出重大貢獻！