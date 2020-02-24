台灣人民歷經民主化丶黨國教育的調整、中國大陸的崛起丶對台灣態度的調整，國家認同及政治社區意識，已經產生質量變化，特別年輕世代。此次武漢肺炎方興未艾，對國內政局發展，有待觀察。圖／取自桃園機場網站

根據台灣民意調查基金會武漢肺炎疫情相關調查報告，若干現象値得正視。本來疫情防治以醫療專業為主，不必涉入太多政治考量。可是武漢肺炎源自中國大陸，中國當局又與2003SARS一樣，隠匿災情，一發不可收拾之後，已經為時已晚。其他國家，包括台灣均受波及，此次歷史重演，難怪台灣人民對於中國處理武漢肺炎能力，沒有信心。

再者，台灣欲參加世界衛生組織（WHO），中國仍然百般阻撓，台灣的醫療水準，堪稱世界一流 ，又是疫區，病毒不分黨派丶政治意識形態，全球擕手合作抗疫。中國因為政治考量，硬要世界衞生組織不得接納台灣。台灣人民不分朝野，大聲疾呼台灣有權加入世界衞生組織，對於中國作法不以為然。兩岸密切交流，居住中國大陸的台灣人民，超過數十萬人。以此次疫區武漢，台灣人民即有千人以上。武漢台灣人民撒離，一波三折，首批撤離，中國動了手腳，兩岸互信基礎脆弱，造成第二批撤離，遲遲未能進行。

撤僑動手腳 兩岸互信脆弱

國內民意，由此次台灣民意基金會的調查，更為清晰。在內憂外患的時刻，通常敵愾同仇，人民凝聚共識，齊心協力共同對抗外來勢力。此時病毒感染是主要對抗目標，但是中國武漢是起源，加上中國隱匿，阻止台灣加入WHO，又在敏感時刻，軍機飛越海峽中線，一度鎖定我方軍機。撤離問題，雙方針鋒相對，互相攻擊，中國大陸抨擊台灣以疫促獨。

疫區的防守，最能凸顯主權國家，因為入出境管制，阻止病毒侵入，阻絕於境外。此次武漢肺炎在中國大陸及全球，造成的影響，比SARS高出許多。病毒的感染性有過之而無不及，防不勝防。台灣處在中國大陸隣近區域，兩岸三地互動頻繁，全球其他國家也紛紛失守。全球化之下，此次防疫工作困難度更高。台灣迄今表現可圈可點，但是不能掉以輕心。由台灣民調基金會調查發現，將近九成人民有危機意識，認為未來數月仍然疫情不可低估。

政治系統理論將政治區分三個層次：政治社區丶政治典則丶當局。政治社區與國家意義大同小異。引用社區概念，係指成員在一定區域內，彼此分工合作，共同生活。民族丶國家即是政治社區，尤其是國家。一般所謂國家四大要素：人民丶土地丶主權丶政府。有時候將國際承認列入。政治典則包括政府丶政治制度丶法律規範等。當局則是領導政府的國家領導人及執行人員。

政治社區逐漸形成，綜觀世界歷史，有時候外力介入，使政治社區與主權國家不能劃上等號。但是民族主義丶民族國家，風行一時，政治社區意識丶政治社區，意涵更廣泛，因此為政治學者所採用。台灣人民歷經民主化丶黨國教育的調整、中國大陸的崛起丶對台灣態度的調整，國家認同及政治社區意識，已經產生質量變化，特別年輕世代。

此次武漢肺炎方興未艾，除了疫情防治，全民合作，政治社區意識及兩岸互動，國內政局發展，也是有待觀察。

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