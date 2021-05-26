筆者身為國三導師，這幾天的行程宛如坐雲霄飛車，變化太快！

首先因為疫情關係，家長不能陪考，所以由導師全程陪考，好不容易一天半的會考安然結束，全班沒有孩子發燒或出狀況。禮拜天十二點半考完，才回到家吃完午餐，兩點多就宣布國三、高三全面停課！

九導群組、學生群組瞬間炸開，各種問題紛紛湧現：東西還在學校怎麼辦？兩天陪考的老師是否也不能進校園？若導師有跨年級配課，禮拜一的上課怎麼辦？資源班和英語精實班的教材，是一樣的嗎？禮拜一、二兩天就要完成報名五專優免和第一次優免，怎麼通知學生和家長？

疫情當下 盡力而為

主任和校長在群組拜託導師們，要確認學生們待在家，引起一陣反彈：我們怎麼可能確保每個學生都待在家？家長都不一定有辦法了。許多問題還沒解決，衛生組請九年級導師們，回校處理各班垃圾桶，以免發臭，也要繳回冷氣卡和耳溫槍，又是一陣譁然。不是才說陪考兩天的導師們先不要進入校園，以策安全，又要我們回去倒垃圾、繳東西？

大人們還紛紛擾擾，學生群組也是訊息叮叮噹噹響個不停：「老師，我一直無法登入酷課雲，會不會被記曠課？」、「老師，停課會有早自習嗎？」、「老師，聯絡簿之後還會收嗎？」……

本來被搞得有些毛躁的我，冷靜下來想想，這些事情其實不難，只是要回歸初衷，為學生著想，為家長分憂。疫情當下，能出力的就盡力而為，同島一心，度過難關！