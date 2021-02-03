最近中共駡台灣當局說以疫謀獨，不知道有多少人會相信？但要說中共以疫謀霸，那倒是不折不扣，明眼人一看就清清楚楚。示意圖／Pixabay

最近中共駡台灣當局說以疫謀獨，不知道有多少人會相信？但要說中共以疫謀霸，那倒是不折不扣，明眼人一看就清清楚楚。

獨與霸之間誰對人類社會危害最大？獨是尋求解脫，霸是以強凌弱，誰是誰非？不言而喻。

中共利用民族主義來處理所有事務，民族的狂熱如脫韁野馬，中共正好利用來窮兵黷武，再說不稱霸、還有人相信嗎？結果是中共讓國人跟全世界對立，當全世界都討嫌的惡人。而這種愚昧、無知、狂熱來維護的政權，隨時都可能將民族葬送，帶來世界的災難。一個清楚的例子就是六十年代的中蘇衝突，蘇聯曾經想要動用原子彈來摧毀中國，幸得美國強行制止。而那時中國人民全不知情，毛澤東卻在煽惑人民說原子彈不可怕，死了幾億人沒問題。一個人的霸權主義貪欲，將整個民族之生死置於度外，好在有一個文明強國美國救了我們。那時天天被駡的美帝竟然不避前嫌，冒著巨大的風險出手相救，中國人是不可理解的。中共已經摧毀了禮義廉恥、仁義道德的中華文化，恩將仇報，忘恩負義已是大陸的常態。被惡質化的民族竟然對民主、自由、人權無知或不喜歡，只崇尚權威專制，真是不可理喻。

〈國際歌〉裏有不要神仙皇帝，但共產黨就是要人民敬他拜他為神仙皇帝，是大救星，犯了任何錯誤人民只能接受，還要感恩戴德，結果錯誤常態化，最終步入不可救藥的深淵。

當然五毛們會將所謂國家強大及抗疫成就以作辯護。中共的所謂成就原因是植根於中國五千年的文化生活的厚積和對人民的掠奪壓榨，所以中共所説的「有中國特色的社會主義」就是用祖先遺留下來的各種文化操作，幫助其彌補因錯誤產生的損耗，老祖宗留下來的身家豐厚，就因為遇到中共這敗家仔，雖然暫時還是可以承受得了，而且還可有巨大發展。當然還有一些其他的條件，包括中國人較聰明、華人散佈全世界、香港這塊寶地的造福，世界相對處在較和平時期等，這些條件都讓中共一句中國特色的社會主義一筆抹殺了。

中共的所謂成就，不知用了多少代價換來的？人民的民主人權自由沒有了，中共箝制思想讓人民變蠢了，沒有創新創造力。中共讓人民變成急功近利的追逐者，誰都在做著損人利己的事，過度開發，毒害空氣、土地，最惡劣就是毒害一代代人的心靈，這一切都是中共一手造成。疫情爆發原因最大機會就是人的自私，無知，髒亂，衛生條件極為惡劣，簡直是培養惡菌溫床，當發生事時就不惜一切、舉傾國之力來對待。過程中隨時準備犧牲大群人來阻止傳播。聽說北朝鮮將懷疑感染者立即殺光，的確，這可以有效壓制擴散，但這是文明國家所不為的。

中共為了所謂國家榮譽，將人命視為糞土。現在卻將疫情看成是一場偉大的愛國主義運動來自吹自擂，證明中共推行的​一套獨栽制度是對的，更變成對世界文明的挑戰。這才是真正的以疫謀霸！

中共為了所謂國家榮譽，將人命視為糞土。現在卻將疫情看成是一場偉大的愛國主義運動來自吹自擂，證明中共推行的​一套獨栽制度是對的，更變成對世界文明的挑戰。示意圖／Pixabay，民報合成