作者指出，所謂互不隸屬之論，嚴格說來僅只是事實陳述，而非政策宣示，所表達者是過去式和現在式，而並未斷言未來也必是這般，說來似已夠委婉客氣，卻招來中國惡言冠上「數典忘祖」罪名。示意圖／擷自總統府、FRANCE 24 English影片，民報合成

「數典忘祖」這一成語，原無重大負面涵意，不過是意謂追述典故而忘記或不知其根源而已。較嚴重定義也僅是述說家族往史卻忽視祖先有不敬之嫌，但也不意味即是不可饒恕、道德汙點、罪大惡極。

就上述兩種傳統定義而論，「數典忘祖」都非嚴重道德譴責。將這一成語挪用到政治領域，以咒罵信仰人民有權決定土地歸屬理念人士，應是始於威權時代，官方文宣之抨擊獨派陣營，其涵意即成為蔑視祖先背叛民族，是嚴重道德指控。

但套用陳前總統那句名言，「有那麼嚴重嗎」？

若依純理性思考，縱然雙方均屬同一血緣，同一文化，倘有一地區人民決定脫離母國，在世居土地另建新而獨立國家，也談不上是冒犯祖先傷害民族。所以當時舉出「數典忘祖」這一文不對題，無的放矢罪狀，一般國人縱未必普遍認同台獨理念，也並未如官方預期激起公憤一致聲討。而在獨派陣營，所感受也不是被擊中要害而驚恐莫名，反而可能油然產生某種滑稽之感。追求獨立，又和得罪祖先何干？

今天的紐、澳和加拿大，皆是由英屬殖民地而自治領而國協成員，成為獨立自主國家。昔年北美13州人民，更是不甘接受屬民待遇而奮起獨立建國。各該國家人民是否也該算是數典忘祖大逆不道？

上述各國紛紛建立新而獨立國家，似也未對盎格魯薩克遜民族造成傷害，反之卻很可能有助於母國「減重」，成為更健康更正常國家。

不僅如此，美、加、紐、澳等「固有領土」獨立而去，也反而能和母國建立溫馨友善正常關係，看在祖先眼裡，更是否有欣慰之感？

追求獨立即是數典忘祖之論，是否可以休矣？

若再舉一國人應更熟悉譬喻，紅樓夢小說裡的男女主角，賈寶玉和林黛玉，若是一對有出息有志氣年輕世代，能敢於攜帶應得家財出走，擺脫賈府的腐朽環境，則是否可以避免落到後來悲劇結局？兩人若真能如此，是否也是「數典忘祖」開罪祖先？

賈林兩府祖先若真是死而有靈，恐怕也是寧可看到兩人出走建立小家庭，也不願看到一人嘔血早死，一人絕望出家？

今天在台灣，已很少聽到指控別人「數典忘祖」叫囂，應也顯示出社會終究在進步，趨向更文明理性。

然而所謂火盡薪傳，這一部落色彩十足成語，在對岸中國又成為詛咒台灣得意心戰口號，所顯示也同樣是頭腦僵化，思路昏亂不清非現代心態。

10月初台灣當道發表談話，宣示中華人民共和國和中華民國，亦即中國和台灣互不隸屬，對岸中國即又稱之為數典忘祖，並預言主張台獨定無好下場云云。

中國這一也是文不對題，直覺反射式反應，多少也似舊俄生物學家巴渥洛夫（IP PAVLOV）所做著名實驗裡那條狗，聽到鈴聲不管有無食物也口涎直流。

要知所謂互不隸屬之論，嚴格說來僅只是事實陳述，而非政策宣示，所表達者是過去式和現在式，而並未斷言未來也必是這般，說來似已夠委婉客氣，但仍不免招來惡言相加，賜以數典忘祖罪名。

但中國當局是否知道，「數典忘祖」這一罪狀在台灣已無甚銷路不說，即在貴中國，能激起廣大人民憤慨議題，也恐不是台灣是否要獨立，而是眾高官十位數乃至百位數的二奶姘婦？

更具諷刺意味，中國多年來叫囂台獨運動是數典忘祖，卻似從未想到這頂帽子，或許更適合自己頭型。

在1949年前中國本土或今天台灣，很有人景仰甚至信仰外國知名人物，諸如羅素、海耶克、杜威等等，但也並未有人主張硬性規定將之奉為先知聖明，國人即應一律遵奉，否則即是反動份子異端。

但馬克斯是普魯士籍猶太人，列寧是混有蒙古血統俄羅斯人。兩人都不是所謂炎黃子孫，然而中國統治者卻明令國人一致當作聖人信仰，敢有質疑即是大逆不道。

試看該「中國共產黨章程」亦即權威猶在憲法之上的「幫規」，即明訂「中國共產黨以馬克斯列寧主義......作為自己的行動指南」，要「堅持馬克斯列寧主義的基本原則」，黨員更要「認真學習馬克斯列寧主義..」。

如此一面倒無條件信仰兩位外國人，又是非數典忘祖而何？

民進黨的黨章，似未有任何條文，宣示該黨要信仰任何一位外國人？

中國統治者那句「數典忘祖」，是否用以形容彼輩自身反而更貼切？動輒搬出來攻擊別人，或也很符合蘇貞昌所說「袂見笑」？



作者指出，「中國共產黨章程」明訂「中國共產黨以馬克斯列寧主義......作為自己的行動指南」一面倒無條件信仰兩位外國人，又是非數典忘祖而何？左起：馬克思、列寧。圖／擷自維基百科，公有領域，民報合成