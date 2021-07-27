人類社會中發生的行為，會因著社會的群體價值觀還有環境變化而改變，醫療也不例外。醫療行為涉及醫生、病人、醫療內容，以及醫病關係。因著科技的快速發展，醫學的進步在百年內就超越了過去幾千年的緩慢步伐，像是對於疾病的認識、人體器官的了解、治療媒介的創新、還有醫療器材的發明運用，每隔十年就會有突破性的發展；所以，沒有任何一種疾病的治療方式是永遠不變的。除了醫療內容以外，醫生、病人、以及醫病關係，也隨著社會大環境的改變而有所不同。在幾十年前的台灣，只要從事「師」字級的行業，在社會上就是有頭有臉的階級，普遍受到民眾尊崇。因為，不管是老師、律師、或醫師，在當時資訊有限的環境中就是知識代言人，而這些人確實也是社會的精英份子，因此講的話被賦予可信與不可被質疑的特性。另外，早期的台灣社會處於戒嚴的狀態，人民被養成不思考不質疑盲目服從的習性，更加強了專業人士的權威感。然而，隨著戒嚴解除，社會上思想自由的風氣日盛，與此同時，網際網路的快速發展提供了知識共享的平台，不僅是醫療專業人員，一般民眾取得新知識的管道也越來越多。因此，醫學知識不再被醫師獨佔，醫師往日的威權形象慢慢地變成提供病人服務與諮詢的角色，醫病關係與過去完全不同。病人想要了解疾病，不必透過醫師，只要上網就可以查到資料；對於醫師所解釋的病情，病人也可以提出疑問、跟醫師討論溝通。

因為民智大開，近年來醫界興起了「第二意見諮詢」（Second Opinion Consultation）以及「醫病共享決策」（Shared Decision Making）的風氣。從診斷疾病開始，該疾病對人體的影響多大、怎麼治療、治療的範圍及方法有哪些，由這一連串的問題可知，診療疾病是一個複雜且環環相扣的過程。不同醫師對疾病的診斷及認知往往不盡相同，更不用說接著提出的醫療建議了。另外，一個疾病的治療方式，並非只有單一選項，而是必須在評估病人的身體狀況之後，選擇有效但又不造成太大副作用的治療方針。因為醫療是這麼複雜又專業的行為，為了詳細了解疾病及其治療方法，每個病人都有權利徵詢另外一位甚至多位醫師的意見，再決定接受哪一種治療。這就是所謂「第二意見諮詢」。在台灣便利的醫療環境下，「第二意見諮詢」早已是許多病人罹患重大疾病尚未接受治療前，所採取的策略。另外，由醫師提出疾病各種不同處置之實證資料，詳細與病人解說，同時病人則提出個人的想法與問題，彼此討論，共同達成最佳可行之治療選項。這個操作模式即所謂「醫病共享決策」。在這樣的醫病關係中，固然醫師必須負起醫療專業的責任，但病人不能把照顧自己身體的責任全部丟給醫師而置身事外，病人必須決定及承擔自己想接受的治療方式及結果。在與醫師討論之前，得對疾病有一個程度的了解；病人越了解自己罹患的疾病，越能與醫師共同討論，也越不會有「任人宰割」的無力感。「醫病共享決策」不僅尊重病人的自由意願，也讓病人有身為人的尊嚴，是一個自由民主社會風氣之下的產物，也是近年來醫界積極倡議的醫病新關係。

俗話說，買東西時要「貨比三家」，才不會買了後悔。病人的健康遠比買賣的貨物重要得多，而且一旦接受治療後身體狀況也許就不能回復到從前；買東西都還會不嫌麻煩地多方比較，治療自己身體疾病的時候，不是更應該參考多位醫師的意見嗎？姑且不論不同醫師的醫療建議可能南轅北轍、專業重點不盡相同，也先把「醫德」兩字放在一旁；只要病人願意多花點時間看（閱讀吸收醫學知識）、聽（醫師的說明及建議）、問（提出問題與醫師討論），有了這麼多資訊再三思考以後，就會知道哪個醫師的建議是最適合自己的，也不怕自己的醫療權益受損了！

※本文轉載自： 元氣網醫病平台