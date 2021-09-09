新竹市長林智堅拋出新竹縣市合併升格為直轄市議題，原意是為改善城鄉差距，但台大學者就提到，以台中縣、台南縣合併升格經驗來看，在原縣區出現城鄉差距擴大，例如台南新營本來是台南縣行政中心，非常繁榮，但縣市合併後，其地理位置偏北、靠近嘉義，這幾年沒落狀況嚴重；台中豐原的重要性不如以往，原本可以在縣區就近處理公務的民眾，現在必須到市區，民眾洽公便利性出現問題。

直轄市內、與周邊縣市呈「都市與邊陲」

由台南、台中經驗可知，合併升格不見得能根治城鄉差距問題，反而卻不斷擴大城鄉差距。高雄也出現類似狀況，高雄縣市合併升格10年來，存在明顯城鄉差距，造成「都市與邊陲」M型化，以高雄原縣區為例，不論路平、路燈、汙水處理、公共運輸等軟硬體建設，都面臨缺錢窘境，教育領域是百年大計，竟也呈現M型化。

除直轄市內部有「都市與邊陲」現象，不只如此，六都也對周邊縣市有強烈磁吸效應，造成縣市之間「都市與邊陲」現象，以屏東為例，屏東人口十餘年來持續負成長，今年以來又減少逾5000人，減少速度有加快趨勢。過去19年屏東人口都呈現負成長，尤其以2010年及2011年最嚴重，當時因為六都升格改制，造成人口磁吸效應，每年均減少約9000人，後來磁吸效應稍減，但每年人口仍減少4000至6000人之譜。最主要原因，即屏東人口大量往六都集中的現象不斷發生。

升格不碰財政劃分不實際

此外，再以高雄為例，合併升格後最嚴肅的問題之一則是地方財政問題，財政問題可分為統籌稅制不公、地方政府入不敷出、債務持續累積等，僅高雄市債務就高達3300億。多年來外界也呼聲，行政區的調整攸關中央統籌分配稅款縣市分配比例，中央務必同步修改地方制度法與財政收支劃分法。不過攸關解決中央地方財政分配制度的財政收支劃分法已20年沒修過法。

因此若新竹縣市若真合併升格，直轄市財政如以原來的財政收支劃分法做制度劃分，不直指目前稅基制度的癥結點，恐步入例如地方財政問題的惡性循環。幸好，這次新竹縣市升格議題，剛好也給中央地方爭執許久的財政收支劃分法的修改，順勢展開新討論的契機，而解決稅制問題的關鍵，在於統籌稅款的餅能做大。

財政自主促進地方發展

有學者就指，統籌分配稅款增加，有助改善財政，尤其是統籌分配稅款結果，隱含欲使各縣市行政運作正常，而且不只要將餅做大，另一項關鍵是，如何有效解決地方自有財源過低，根據一項研究，104至106年間，22個地方政府自籌財源比率超過50%者，平均僅6個，且地方政府的歲出財源約4成是要靠中央財政移轉來挹注。

中央權限過度集中，地方就失去對預算的主控權，桃園立委鄭運鵬強調，讓稅收規模不會成為中央考量地方能否升格的財政緊箍咒，若一鼓作氣全直轄化，把中央地方財政劃分做單一制度調整，中央讓利比例降低、地方得利比例增加，權力財政都下放，這才是治本之道。輿論也認為，地方財政自主，或能使中央減輕財稅分配負擔，由地方主導最適合地方發展的財政規劃，讓偏鄉人口也願意留在家鄉，三都合併升格的經驗，或也可帶給新竹縣市合併升格議題另類省思。

稅制一旦改革中央恐受挑戰

不過，稅法改革屬於台灣財政安定的長久之計，這次討論新竹升格，不只需時間，或還稱紙上談兵不成氣候。誠如學者談《地方制度法》規定人口達125萬人得設直轄市，但新竹縣市人口合併後仍不足，就算合併升格，依照現行法規，將使其他非直轄市的縣市分配到統籌分配款更少，恐引發其他縣市抗議。

此外中央財政權限若被剝奪，中央施政一致性將備受挑戰，恐也不利中央做國家整體施政規劃的正常運作，因此未來進一步討論財政收支劃分問題，這更需要中央、地方縣市一起積極討論出最大共識，這實屬不容易的大事，也靠執政者如何發揮最大智慧了。