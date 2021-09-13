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每日國際焦點

俄羅斯與白俄Zapad-2021聯合軍演第二天，俄羅斯使用新式Platform-M戰鬥機器人、薩爾馬特2戰術飛彈車。

日本海上自衛隊10日於奄美大島附近發現中國潛艇及驅逐艦入侵。

法國社會黨巴黎市長Anne Hidalgo宣布參選2022總統大選。

巴塞隆納40萬加泰隆尼亞人上街爭取獨立。

日本

海上自衛隊10日於奄美大島附近發現中國潛艇及驅逐艦入侵。

豐田汽車等6大車廠大砍生產計劃減產100萬輛。

佐世保市外海發生乾貨船與小型船隻相撞1死1失蹤。

南韓

表達意願加入紐西蘭、新加坡、智利的數位經濟合作協議。

北韓

北韓駭客試圖以內藏木馬的電子郵件入侵南韓國防顧問群。

中國

中國科學家即將於甘肅戈壁灘郊區武威測試釷燃料核反應爐。

澳洲

自歐盟增購100萬劑莫德納疫苗。

印尼

首度實飛測試航空燃料混用部分棕櫚油生質燃油。

菲律賓

日本2日完成民答那峨農業開發計畫，該計畫由外務省國際協力機構投資60億日圓，改善民答那峨農業與交通基礎建設。

璨樹颱風造成菲律賓17死7失蹤。9000房屋168道路損毀。

新加坡

蝦皮進軍巴西兩年就成為最大app商城。

越南

2016年與歐亞經濟聯盟簽屬FTA，歐亞經濟聯盟包括俄羅斯、白俄羅斯、哈薩克、吉爾吉斯、亞美尼亞5國。越南2021年前7個月對俄羅斯出口年增34.2%達3.2326億美元。

泰國

8月24日不再將具有鴉片類效果的美麗帽柱木列為毒品，9月8日立法許可進出口，解禁後市場激增，2022年本土市場可望達6億泰銖，出口美國市場可望達10億美元。

阿富汗

卡達外長Sheikh Mohammed bin Abdulrahman Al-Thani訪喀布爾與阿富汗新任總理會談，為塔利班政權首個最高外國官員訪問。

英國

Emma Raducanu奪下美國網球公開賽女網單打冠軍。

法國

社會黨巴黎市長Anne Hidalgo宣布參選2022總統大選。

俄羅斯

俄羅斯與白俄Zapad-2021聯合軍演第二天，俄羅斯使用新式Platform-M戰鬥機器人、薩爾馬特2戰術飛彈車。

義大利

里米尼發生索馬利亞非法移民刺傷4婦女1兒童攻擊事件。

西班牙

巴塞隆納40萬加泰隆尼亞人上街爭取獨立。

白俄羅斯

總統盧卡申科表示計畫購買10億美元俄羅斯軍火。

希臘

宣誓要阻擋阿富汗偷渡客，要求歐盟協助。

宣布計畫增購6架拉法葉戰機。先前已經採購18架。

美國

總統拜登推動快篩，接下來3個月，在亞馬遜、克羅格超市、沃爾瑪將可買到折扣35%快篩。

墨西哥

美國新任駐墨大使Ken Salazar抵達墨西哥。

巴西

2021年前8個月對中貿易達938億美元，年增34.7%，創新高。

以色列

聯合國開始分配卡達救援資金予加薩走廊貧困家庭。

回應巴勒斯坦人11日再度自加薩走廊發射火箭，12日空襲加薩走廊。

阿拉伯聯合大公國

要求民間企業5年內員工需有10%阿聯本國人，

土耳其

大旱導致最長河克澤爾河乾涸。

伊朗

以色列國防部長指出伊朗提供外國民兵無人機，在伊斯法罕附近進行訓練。

伊拉克

伊拉克總理Mustafa al-Kadhemi成為首個會見伊朗總統Ebrahim Raisi的外國領袖。

伊拉克庫德斯坦首府艾比爾發生無人機攻擊艾比爾國際機場美軍駐地，無傷亡。

埃及

上埃及明亞省發生車禍9死。埃及2020年有近萬人車禍死亡，年增17.8%。

黎巴嫩

埃及表示3周內供氣給黎巴嫩。

突尼西亞

總統Kais Saied表示準備修憲。

南非

核准輝瑞疫苗用於12歲以上。

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