美國多家媒體預估，民主黨總統候選人白登今天在內華達州勝出，拿下該州6張選舉人票，總計已奪得279張選舉人票，助他進一步鞏固勝選結果。如果將美聯社和福斯新聞宣布的白登拿下亞利桑納11張選舉人票一併列入，拜登即奪下290張選舉人票。

紐約時報（The New York Times）、福斯新聞（Fox News）、有線電視新聞網（CNN）等媒體均宣布，拜登贏得內華達州。CNN報導，內華達州總統選票開出94%，拜登以得票率49.9%領先川普的47.9%，兩者差距逾2萬5000票，拜登贏得6張選舉人票。

美國總統大選開票進入倒數階段，據NBC開票資訊，截至台灣時間今日凌晨，兩人選舉人票279：214，拜登超過270張選舉人票門檻成為美國新任總統。目前還有包含喬治亞州、北卡羅來納州、亞利桑那、阿拉斯加等四州尚在最後開票階段。

拜登預定台北時間今天上午發表勝利演說。他在推特推文表示：美國呀！很榮幸您選擇我，領導這個偉大的國家。「前路多艱，但我向您承諾：無論有沒有投票選我，我都會當所有美國人的總統。」拜登寫道，「我會堅持這個你們賦予我的信念。」

針對美國媒體預測拜登當選總統，美國總統川普連任失敗，川普透過競選陣營發布聲明表示不服，他說，法律投票決定誰是總統，不是媒體。