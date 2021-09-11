門診來了一位初診病人，他是一位體型單薄的伯伯，直覺上來看大概就是平常描述的惡病質（Cachexia）。初次就診，伯伯神情略為緊張，一邊說著自己腋下長了顆腫瘤，一邊默默地脫下外套。直到他脫下外套的那刻，大家都屏住了呼吸，因為映入眼前的竟是顆巴掌大的腫瘤。

如此明顯的腫瘤為何拖到現在才就醫？這是我心中疑惑的。仔細一問，才發現他其實早在前年8月就發現自己腋下有一顆五公分的腫塊，之後有前往醫院的皮膚科就診，當時便已有病理報告便顯示為惡性纖維組織細胞瘤（pleomorphic sarcoma），但伯伯表示切片後病灶便自己縮小，因此未再追蹤。雖然後來病灶下又長了另外一顆腫瘤，但因為兩顆腫瘤一開始變化不大，加上疫情衝擊，因此便繼續拖延就醫，一直到今年2月因為腫瘤長得太大，痛的他徹夜難眠，於是才又輾轉到了其他兩間醫學中心就診。但他到最後聽到要手術後，卻又擔心自己身體承受不了治療，因此又再次拖延，轉向中醫求治。最後因為腫瘤依舊困擾著他，於是又才再來我們醫院尋求醫療意見。

先不論這個案例的後續，這位病人首先值得注意的地方是他其實反映了許多癌症病人的心態——就是恐懼。許多病人在面對癌症時會感到害怕、會逃避，直至症狀變嚴重的時候才會就醫，於是在診間不時會看到腫瘤潰瘍的狀況下才前來就醫的病人。不過他們的恐懼其實是可以理解的，前些年很喜歡跟母親討論一首歌，歌詞裡面寫到：「我應該在車底，不應該在車裡，看到你們有多甜蜜」，其實在就診前，病人大概心裡都會有數知道自己的狀況不太對，但又害怕若如自己所想會無法接受這個事實，於是選擇逃避，並抱著一絲希望，或許自己的直覺是錯的。

不過我們都知道，有時該面對的總該是要面對，如同該結束的感情就該結束，拖著是無益的。

British Medical Journal 在2020年發表的一份研究便有指出癌症病人的手術每拖延四週，平均便會增加6〜8%的死亡風險，拖著癌症對病人只有害無益。此時醫療人員便要當作歌曲中主角的朋友，適時的提醒病人該處理這個剪不斷理還亂的癌症了。但該如何做呢？我認為可以從幾方面著手。

首要之務是要釐清病人害怕的原因，許多病人其實是害怕治療的副作用或併發症，有些是怕化療會掉頭髮，怕手術會醒不過來，以伯伯來講，他害怕自己的身體承受不了治療。釐清原因之後醫護人員便能對症下藥，針對害怕的部分再作講解，像昨天跟診的時候便有位病人詢問主治醫師有關術前化療的副作用，老師便釐清原來她是怕掉頭髮，便告知她這種術前的化療劑量比較低，相關的藥物也不太會造成掉頭髮，於是病人便安心了許多。

再來便是找出誘因，這就好像賣場推銷產品一樣，這種衣服洗了不容易皺、這種拖把可以輕易擰乾、污漬一下就可以用神奇海綿清除等等，要說服人總得正中下懷，明明白白的告訴病人治療可以幫助解決他們的煩惱。門診的這位伯伯他之所以來門診，主要是因為痛到睡不著，也因為拖太久總是要穿著外套遮掩心生厭倦，於是我們便可稍微針對這部分再作提醒，告訴他這個腫瘤拿掉後他的這些煩惱便可改善。

最後是陪伴，失戀的人怕孤單，病人也是，走向手術室的路更是冰冷孤獨的，特別是全身麻醉時還會失去意識，誰也不能把握睡了就一定可以醒得起來。這時醫護人員可以適時地向病人表達關懷，告訴他們就算是在刀房，大家都會陪伴著他，整個醫療團隊都會全力幫助他。甚至有些時候若醫護人員有相同的經歷，也可以分享給他們聽，讓他們明白他們的心情有人能夠理解，也更有助於他們表達自己的想法。

當然，癌症病人延遲就醫，有時也不只是害怕治療的問題，有時更是整個醫療系統的問題，從地區門診，轉介到醫院診斷，再轉到專科治療、追加放射治療、化療等等，整個過程可以消耗病人許多時間精力，政策上或許也可以讓病人的臨床資料更容易在下一間治療場所讀取，醫院方面也可定期評估醫院裡的人力、人力的訓練以及器材替換，讓整個治療過程更順暢、效率更高，造就一個更patient-friendly 的環境讓病人安心治療。

伯伯最終順利接受手術治療，出院時面帶笑容，目前持續在老師的門診追蹤。

※本文轉載自： 元氣網醫病平台