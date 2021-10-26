冰河時期，地處亞熱帶的台灣成了許多動植物的庇護所，也是葡萄牙水手遠觀的福爾摩沙美麗之島，也是自己創造自己生命的奇蹟之島。示意圖／林崑峯

台灣為甚麼是奇蹟之島？據說在冰河時期，地處亞熱帶的台灣成了許多動植物的庇護所。而冰河期後溫度上昇十幾度，台灣如東亞屋脊的中央山脈，超過三千公尺的高山就有兩百六十八座，又成了冰河孓遺生物的棲息地。這南北走向的中央山脈，擋住西南氣流帶來的雲雨帶，造成4500公釐的年降雨量，這是比平地多二到四倍的降雨量，涵養了數百萬棵檜木林，也穩固了不斷上昇的高山土壤。這是四百多年前大航海時代，葡萄牙水手遠觀的福爾摩沙美麗之島。台灣天生就是這樣，自己創造自己生命的奇蹟之島。

但是不幸的是，這片美麗的土地，四百年來，屢遭外來政權入侵。荷蘭、西班牙、鄭成功、滿清、日本、中國國民黨，一個比一個凶，一個比一個壞。現在還面臨一個更壞的中國共產黨的併吞威脅。台灣居然和冰河期一樣，也成了各種政治動物的庇護所。

明明是要把台灣生吞活剝的敵人，卻有人要把他當祖國來勾結；明明是被黑道劫持操弄的神明，卻有愚昧的信徒去膜拜、去『鑽轎腳』；沒有信仰的政客，甚至是總統級的政客，為了這種品質的選票去抬『神轎』。這樣的政治生態，就是今天我們看到的怪現象。這一次國民黨和地方金權宗教惡勢力勾結，操弄愚昧的選民，把一個認真、正派的小黨委員罷免。傾幾十年全部的邪惡力量總動員，對付一個剛出道、孤軍奮戰的陳柏惟，也只贏了3%的罷免票。這絕對不是邪惡勢力可以自豪的勝利。我也不相信這樣違反天理的現象，是台灣這個奇蹟之島的正常現象。老子有言：『飄風不終朝，驟雨不終日』。意思是反常的現象，只會短暫岀現，而且終將消弭。但是，台灣這個奇蹟之島，會容得下冰河孓遺一樣，容得下這些奇奇怪怪的政治動物，就如我們看到很多過去自外於台灣主流民意的失意政客，在時間的長河中，慢慢地自生自滅。這樣的人我就不在此一一列舉了。

相信自己！創造自己！

難道台灣人不是從這樣嚴酷的環境中成長茁壯的嗎？很多外國人看不懂台灣人，受那麼多不合理的凌虐，卻還能吞得下這口氣，吃得了這些苦，甚至還保持傻呼呼的天真和善良，與邪惡共存。而更神奇的是，最後還能活得下來，越變越強大。為什麼外國人認為台灣最漂亮的風景就是人？為什麼有人認為台灣是塊福地，莫名其妙的幸運，常常降臨這塊土地上的人民，包括那些理該被天譴的惡人。是迷信乎？是真的『天公疼憨郎』乎？還是台灣人性格裡，有諸種奇妙的混合，造就了這個奇蹟之島的人文環境，演化岀有時令人又痛恨、又好笑，拿他沒辦法的『呆丸郎』？

台灣人，你了解自己嗎？你相信自己嗎？你相信是『天公疼憨郎』嗎？請你看看自己是屬於『自己創造自己生命奇蹟』的物種，或屬於那種『冰河孓遺』的物種。不管你是哪一種，我都祝福你。只因你有這樣的幸運生在這裡、活在這裡。就像那『櫻花鉤吻鮭』，最後也成為被稱做『台灣鮭』的國寶魚一樣，為台灣所珍惜。

三個月後的補選，我們就要看看台灣人會有甚麼表現。此刻我只有這樣一句話：台灣人要相信自己！要創造自己！