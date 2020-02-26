指揮中心表示，北部婦的大女兒3採陰性，因咳嗽列「極可能病例」，但其可能的接觸者都已經過了潛伏期，沒有社會擴散可能，指揮官陳時中宣布結案。圖/擷取自疫情中心直播

中央流行疫情指揮中心今(26)日表示，案24北部退休婦女的家庭群聚，其中2人確診，(案25外孫女、26次女)，至於案24的大女兒雖三次檢驗陰性，但有咳嗽症狀且發病前14天曾與案24密切接觸，列為「極可能病例」，目前住院隔離中。

指揮中心表示，案24掌握接觸者共853人，並採檢242人，其中2人確診(案25、26)，1人(案24大女兒)雖三次檢驗陰性，但由於有咳嗽症狀且發病前14天曾與案24密切接觸，列為「極可能病例」，其餘239人檢驗皆為陰性。

指揮中心監測應變官莊人祥表示，案24的大女兒列為極可能病例是因為核酸檢測只能在急性期驗的出來，如果過了急性期，她驗3次也沒辦法確診，但考量她有症狀且有流行病學相關性，列為極可能病例，對其接觸者進行調查。

由於案24的大女兒和婦人的接觸者有重疊，目前沒有新增的接觸者，相關接觸者也都採檢完成。因此，疫情中心指揮官陳時中表示，此案結案的意義為可能的接觸者都已經過了潛伏期，疫情沒有向社會擴張的風險。至於婦人感染的源頭，會持續分析，但不強力追蹤。

至於中國湖北返台血友病童及其母親第二次檢驗結果亦為陰性，將送集中檢疫所完成14天嚴密的隔離檢疫。有關鑽石公主號返台國人昨日後送1人檢驗中，其餘18人無疑似症狀，持續於集中檢疫所密切觀察健康情形。

指揮中心統計，昨(25)日國內新增14例嚴重特殊傳染性肺炎通報個案，目前累計通報2,073個案，含32名確診(今日新增案32)、2,014名排除，餘隔離檢驗中(18名初驗陰性、其餘待檢驗)。確診個案中，1名死亡、5名出院、其餘個案持續住院隔離中。