獨裁屠夫的紀念堂不管再怎麼塗脂抹粉，終究還是在紀念獨裁屠夫。圖／郭文宏，民報資料照

四年前的3月20日，底下這一則新聞報導，讓大家對李永得主委的遭遇印象深刻：

2017/03/20自由時報

行政院客家委員會主委李永得，昨下午穿著輕便運動服、夾腳拖，在台北轉運站一樓大廳的便利商店買飲料，台北市保安警察大隊第五中隊員警攔查他，要求出示身分證，卻未說明原由，他不願配合於法無據且不明就裡的盤查，一度與警方僵持……。李永得隨即PO文質疑，「真不敢相信，我只不過要去超商買一點東西，路上碰到五、六個警察，竟然叫住我，要查我證件。台北市甚麼時候變成警察國家？太離譜了吧！」

今年的3月20日，底下這一則新聞報導，讓大家對李永得部長的期待再破下限：

2021/03/20自由時報

「110年威權統治下政治受難者追思紀念會」今（20日）在白色恐怖景美紀念園區舉行……，李永得說……目前文化部所屬的中正紀念堂，現階段就採取兩個方式，一是年底前會有蔣介石的檔案展，如蔣介石的槍斃批文等檔案文獻，就是蔣介石另外一面，過去政府宣傳都說蔣介石是民族救星，對此大家可以有不同意見跟討論，但這樣檔案要讓所有民眾慢慢理解。……

四年前，李永得主委針對自己的遭遇，怪執勤的小警員、怪台北市是警察國家。問題是，員警執法為何會便宜行事、不守法治？台北市為何會讓李永得主委感覺是警察國家？這一切的源頭，不正起於兩蔣時代的極權統治。

極權統治遺毒於今猶存

如今這個昔日的李永得主委，已經貴為文化部長，不思矯正極權統治的遺毒，竟然還異想天開認為「極權與民主」是可以並行不悖的！依此邏輯，李永得部長該笑四年前的李永得主委真是太大驚小怪了！

再說，蔣介石做為獨裁屠夫，不僅國內皆知，還獲得國際認證。李永得身為文化部長，不思從根本解決問題，竟然還像個小學老師，把全體國人當小一新生，從頭教起。高中歷史課綱從88學年度就開始解構蔣介石神話，如今這一批學子都36、37歲了，我們不曉得李永得部長為何還要把大家從小學生教起。

法學上有個「毒樹蘋果」理論，認為違法所得證據就像長在毒樹上的蘋果，必然為毒果，不能採食；引伸至法庭上，就是不能採認的證據。同樣，在獨裁屠夫的紀念堂不管再怎麼塗脂抹粉，終究還是在紀念獨裁屠夫！李永得部長既然認為在首都市中心有個獨裁者紀念堂是無傷大雅，那麼退一萬步想，小警員基於首都治安考量，便宜行事要查一個普通平民的證件，這根本就是渺小再渺小不過的芝麻綠豆小事，李永得主委何需大驚小怪？除非李永得主委認為這些小警員真是有眼不識泰山，竟然不知主委大人本尊在此，那這些小警員就真的罪該萬死了！