共軍是否武力犯台,取決美國的決心、台灣的信心,和中國的野心。三者相互較勁,決定台海是戰是和。

美國印太司令部司令、海軍上將菲利普.戴維森(Philips Davidson)3月9日在美國國會參議院軍事委員會聽證會作證時警告,中國可能會在未來6年內入侵台灣。3月10日,戴維森在眾議院軍事委員會聽證會上重複中國可能對台動武的警告,強調未來5到10年,台灣將是中國軍事行動的「頭號」目標。戴維森近來頻頻接連對中國在地區的軍事威脅發出警示,揭穿中國對台灣的勃勃野心。3月6日他對華府智庫美國企業研究所進行視訊對談中,對中國可能在未來6年達到軍事優勢、強迫改變地區現狀「非常擔憂」,認為這種現狀的改變將是永久性的,美國持續對台軍售因此「至關重要」。以戴維森對中國軍事擴張的理解,他的一連串警告,不容掉以輕心。

台海情勢緊繃 美日同表關切

分析家認為,拜登政府把日本作為國務卿布林肯與國防部長奧斯汀就任後首個出訪國,不僅展現對日本的重視,也顯示從安保層面來看,台灣海峽以及日本周邊是世界上最危險的區域。戴維森的示警,絕非杞人憂天。日本防衛大臣岸信夫3月13日談到跟台灣有關議題說,中國和台灣的軍事平衡朝對中國方面有利的方向變化,且差距有逐年擴大傾向。日本媒體認為,防衛大臣發言觸及有關台灣情勢相當罕見。被視為「親台派」的岸信夫還說,「看似地區軍事平衡結構轉變的動向,我們會確實注視」。布林肯與奧斯汀3月16日在東京與日本外相及防衛相舉行「2+2」會談,岸信夫在會談結束後向媒體透露,他與奧斯汀就台灣海峽和平與穩定的重要性達成共識。台海情勢緊繃,美日同表關切。

美國國會設立的諮詢委員會「人工智慧國家安全委員會」3月1日提出報告,委員會共同主席、美國國防部前副部長沃克說,由於中國威脅併吞台灣,美國依賴台灣很危險。沃克說,美國在半導體方面領先中國「兩個世代」,但「領先兩個世代與落後兩個世代,只相差一百七十七公里(中國與台灣的距離)。如果中國併吞台灣,對我們來說,將是一大競爭問題。」台灣戰略地位重要,科技水準優異,不幸籠罩在中國武力威脅之下,成為國際關注的熱點。

針對戴維森的示警,國防部長邱國正表示,國軍建軍備戰都會蒐集很多敵情,無論六年、兩年、一年或幾個月不等,都納入敵可能行動研判,會按部就班應處,籲國人對國軍一定要有信心。邱國正指出,各界可能看到很多論述,講出可能最快在哪一年中國攻台,講得都很篤定。「我們都予以肯定,因為人家都很細心研究內容」,但國軍有一定的作業程序,不會去予以否定。但不能讓人講說,「好像有這句話,就搞得沸沸揚揚的、搞得未演先轟動、搞得全民不安」,這不是國軍所期望。國軍建軍備戰都是有所依據,包含敵情、敵可能行動,都會做適度調整、加快速度。邱國正把盟友示警當成善意提醒,勿恃敵之不來,恃吾有以待之,回應不卑不亢,避免軍心民氣擾動。

共軍是否武力犯台,取決美國的決心、台灣的信心,和中國的野心。三者相互較勁,決定台海是戰是和。戴維森推測中國在未來6年內入侵台灣,是基於中國公開及長時間來的言論,「尤其是在習近平主席的任期內,我會說台灣是第一個目標」。因為中華人民共和國能力的改變,包括戰機、轟炸機、船隻的數量。「當我回顧世紀交替時,台灣的能力是超越中國的,現在已不再如此了。」他強調,印太司令部的首要工作是維持和平,但美國絕對必須準備好一旦競爭演變成衝突時要能贏得戰爭。美國軍方及美國的盟友、夥伴必須提供可信的戰備威懾能力以便使北京放慢決策,說服他們:「今天還不是時候。」(Today is not the day.)美日盟友的決心加上台灣的信心,能夠有效嚇阻中國的野心。

美日展現決心 重挫中共野心

布林肯與奧斯汀訪問日本之前聯合投書《華盛頓郵報》,表示這趟行程旨在重振美國與友邦和夥伴的關係,團結盟友反擊中國侵犯人權、破壞台灣民主等行為。日本外務大臣茂木敏充希望透過這次會談,向全世界展現日美同盟「堅定不移」,討論日美如何藉由同盟關係加強對中國的威嚇和反應力,日美將堅決回應中國片面改變現狀的舉動。布林肯之前承諾邀請台灣參加美國主辦的民主峰會,拜登政府著手建立「科技民主聯盟」對抗「獨裁專制科技」,由12個高科技國家主導,台灣是其中一員。奧斯汀在提名聽證會上強調,美國對台支持「堅若磐石」,會確保美方恪守承諾,支持台灣得以自我防衛。他表示,美國的利益之一是確保台灣,確保台灣擁有自我防衛能力是美國的承諾,他會致力履行這項承諾。拜登曾多次表示,將本著美中三公報、台灣關係法與六項保證的長期承諾,對台灣維持堅定、有原則且跨黨派的支持。

戴維森表示,美國有幫助台灣進一步發展軍事專業的機會,可協助台灣增強防衛能力,例如如何使後備部隊有更好反應能力。印太司令部每年提供台灣漢光演習的支援,協助提供觀察員,深化彼此的關係。共軍陸續換裝東風十七、廿一、一百等新式彈道飛彈,對第二島鏈及美國本土構成威脅。我國防部宣示,將持續與美軍研商防禦對策,持續執行「台美聯合防空交流」,證實我將與美軍就高高空彈道飛彈防禦進行合作。隨著中共各類中長程飛彈增加,美國退出「中程核武協議」與「開放天空」兩項核武管理機制,以對應中共威脅。台灣具地緣位置優勢,角色益顯重要。部署在新竹樂山的「鋪路爪」長程預警雷達,則擔任預警及情報分享

布林肯與奧斯汀聯合投書提道:「中國在新疆和西藏侵犯人權,系統性蠶食香港自治,破壞台灣民主,還在南海違反國際法聲索主權。我們團結起來,將能向中國究責。我們若不果斷行動並帶頭領導,北京就會這麼做。」中國廢除香港「一國兩制」使台灣高度警覺,其他國家注意到中國對香港極具破壞性的做法,激發同仇敵愾心理,與北京的關係隨之冷卻,台灣處境更受關注。美日盟邦的決心助長台灣的信心,讓中國理解犯台將付出慘重代價,從而收斂其野心。

※本文轉載《民誌》4月號