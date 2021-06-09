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每日國際焦點

美國貿易代表將率領供應鏈打擊小組打擊中國不公平貿易手段。

歐洲刑警組織表示，16國共同進行的跨國打擊犯罪計畫，利用給予線民可加密通訊由政府解密的手機，700次出擊逮捕800嫌犯，查獲8噸古柯鹼，沒收價值4,800萬美元贓款。

Google向歐盟屈服，將讓其他搜尋引擎可以成為Android作業系統的預設搜尋引擎。

美國猶太委員會於阿聯設立辦公室，為阿拉伯地區首度設處。

日本

執政的自民黨希望藉由疫情需求討論修憲賦予政府緊急權力。

南韓

宣布推動旅遊泡泡，與台灣、新加坡、泰國、關島以及塞班進行初步商討。

北韓

金正恩召開黨資深官員會議研擬下半年經濟方針。

中國

美國貿易代表將率領供應鏈打擊小組打擊中國不公平貿易手段。

深圳將提供每個計畫最高補貼40%或3億人民幣，推動人造衛星產業。

大量電話與網路詐騙以緬北為基地，中國各省祭出打擊措施，取消嫌犯所有社會福利，拆除非法所得所蓋房屋，迫遷嫌犯留在中國的家族。

澳洲

總理莫里森呼籲世界貿易組織改革，爭取盟友抗中。

發現新種恐龍Australotitan cooperensis，高5~6.5公尺長25~30公尺，是為澳州最大恐龍，世界排名第5。

菲律賓

世界銀行調低對菲國2021年經濟成長預測，由5.5%降至4.7%，主因疫情較預期嚴重。

馬來西亞

推出40台行動疫苗施打車，加速疫苗施打速度。

柬埔寨

中國疫苗外交，柬埔寨90%使用科興疫苗，達到疫苗施打率16%。但柬埔寨疫情5月底進入第二波高峰。

泰國

工業信心指數降至11月以來最低。

緬甸

聯合國表示克耶邦估計有10萬人流離失所。

中國表示堅定支持緬甸自主。

印度

免費疫苗與提供窮人糧食紓困將耗資8,000億盧比(110億美元)。

巴基斯坦

火車出軌追撞事件死亡人數增加至56人。

歐盟

歐洲刑警組織表示，16國共同進行的跨國打擊犯罪計畫，利用給予線民可加密通訊由政府解密的手機，700次出擊逮捕800嫌犯，查獲8噸古柯鹼，沒收價值4,800萬美元贓款。

Google向歐盟屈服，將讓其他搜尋引擎可以成為Android作業系統的預設搜尋引擎。

歐元區第一季經濟季萎縮0.3%，年萎縮1.3%，萎縮幅度低於預期。

德國

供應鏈瓶頸使德國4月工業生產下跌。

挪威

將規劃額外風場，以因應能源企業強烈開發意願。

瑞士

13日將公投是否禁止人工化學合成殺蟲劑。

美國

俄亥俄州向法院提起認定Google搜尋為公共事業，不許對Google本身產品有利。

加拿大

總理杜魯道在4名穆斯林遭攻擊殺害事件後表示要加倍對抗極右派團體。

墨西哥

歷任財政、外交部長的Luis Videgaray因財產揭露不確實，遭判禁任公職10年。

古巴

美國國務卿布林肯表示美國持續調查哈瓦那症候群，即駐古巴官員許多神秘得病，可能是遭攻擊造成。

薩爾瓦多

宣示合法化比特幣可能影響取得國際貨幣基金援助。

巴西

經濟部長表示將需要額外貸款110億黑奧(22億美元)紓困。

晶片短缺造成汽車產能受限。

以色列

許可右翼遊行耶路撒冷舊城於下周舉辦。

表示加薩衝突期間轟垮的美聯設分部所在大樓，也被哈瑪斯用來作為電子作戰平台。

將關閉海法工業區，轉為環境友善的商業與住宅區。

黎巴嫩

真主黨表示將前往伊朗尋求燃料援助。

經濟與財政危機下軍隊瀕臨崩潰，法國將於17日討論如何支持黎軍。

土耳其

發動海鼻涕清理計畫。

科威特

核准嬌生疫苗。

阿拉伯聯合大公國

美國猶太委員會於阿聯設立辦公室，為阿拉伯地區首度設處。

伊朗

譴責美國監控伊朗駛往委內瑞拉的海軍船艦。

阿富汗

土耳其表示北約盟軍撤離阿富汗後，土國願駐守喀布爾機場維持營運。

埃及

巴勒斯坦領袖包括法塔與哈瑪斯共同前往埃及討論鞏固與以色列停火。

塞內加爾

國際貨幣基金通過6.5億美元援助塞國疫情計畫。

迦納

駁回假釋21名多元性別社會運動者。16日將再受審。

喀麥隆

族群衝突加劇，美國拜登政府表示制裁懲罰造成危機相關人士禁入美國。

福和會官方網頁：www.fratwn.org