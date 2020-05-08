台灣的紅色媒體配合國台辦，以及紅色政客名嘴，樂於擔任高牆上的紅色傳聲筒，每天叫囂「武統」，叫囂「兩岸關係回不去」，好像台灣不和「中共國」發生關係，就是大逆不道，這是天底下最荒唐的事，把強暴犯罪當作歡喜做愛，美麗女方想反抗，強暴犯還振振有詞說，反抗無理。

請問中共黨，你喝中國水，我挖台灣井，井水不犯河水，天公地道，那裡不好？進一步說，陽光道或獨木橋，各尋己路，有何不妙？

日治時代，中台兩國沒有關係，其實就是最好的關係，看看，美國和中共國發生關係40年，現在美國才知道，建交容易斷交難，經貿想要脫鉤，卻還猶豫著拖泥帶水，要命的口罩還要看人臉色才買的到，深陷中共泥淖的台商，也是如此，高唱同一個媽祖，血濃於水的下場，就是自己變成中共餐桌上的人血饅頭而已。

試問，朗朗乾坤，台灣難道就沒有和「中共國」保持距離的權利嗎？

「武漢瘟疫」期間，「中共國」以航母繞台，戰機壓境，充滿「以疫亂台」圖謀，營造出台海緊張趨勢，又好像解放軍武力強大，不可一世，這是老掉牙伎倆，本來台灣屬於被壓迫一方，對這些武赫，當然不可以掉以輕心，但是，看到這則消息，才真正讓人解氣，「中共國」內，總算有一個明白人。

這個人，中共解放軍退休少將喬良，1999年，《超限戰》一書的作者，被稱為解放軍中的鷹派，目前是國防大學教授，5月4日在「中美印象」網站發表文章，「台灣問題攸關國運，不可輕率急進」，文中說，「武統台灣必須慎重，否則就是翻船之舉」，他的說法含蓄，說直白一點，中共解放軍真正對台灣發動武力統一戰爭，有可能是中共亡國亡黨的行動，所以，這些「武統」話，說說可以，當作恐嚇，真正想幹的話，腦子要想清楚。

台灣不是中國內政問題

但是，文章一開頭說，台灣是中國內政問題，這話我不同意，以法論法，喬良這句話當然不對，台灣問題屬於台灣在戰後的殖民地解放問題，和中國根本無關，甲午戰後，大清國割讓台灣給日本，中華民國建立後，不反對繼承大清帝國，所以有關大清國國債，仍然按照國際法給付償還，但是，「中共國建立後，老毛立即反對繼承中華民國，自稱是延續中華蘇維埃共和國，並推翻所有中華民國條約國債，歷史記載一清二楚，不能耍賴，既不願繼承債務，卻要擁有領土，天底下哪有如此便當之事？

喬良說，中共國目前的第一目標是偉大民族復興，這件事和占領台灣沒有關係，偉大民族復興，首要是幫助中國人脫離貧窮，讓14億人過上好日子，這件事比起占領台灣更重要，更何況，以武力拿下台灣，要付出的代價會很大，而且還不一定成功，如果失敗的話，就是中共國最大災難，這句話倒是說對了！根據最近曝光的資料，「武漢瘟疫」來自武漢p4實驗室，已經證據確鑿，川普說，中共把壞事轉成喜事，拚著自己國家死一堆人，也要讓美國受重傷：一來，可以成為老賴，賴掉美中貿易戰爭的帳，用條款中的天災賴帳；二來，如果打擊美國成功，等於打擊川普連任，中共就可以從中扮演國際大好人，配合WHO大外宣，掌控國際話語權；第三，台灣近在眼前，不可能不被瘟疫打倒，正好可以「以疫謀台」，這是一石三鳥之策。沒料到台灣沒有倒下去，美國就算死一堆人，國防所受打擊並不大，更糟糕的是，紅色聖誕老公公沒做好，被一大堆爛口罩搞到全球反彈，所以，喬良說，現在全世界反中態度正熱，索賠聲浪盛囂國際，現在選擇出手「武統台灣」，簡直傻瓜，自己死更快，如果內部敵人包括西藏，新疆，香港，蒙古趁機出手，搞窩裡反，那麼中共黨就真的玩完了。

這位老兄說話了，結果我們看到，台下一片安靜，過去，叫囂關係回不去的學者，紅名嘴，黨主席，紅色憤青，黃安們，一下子閉嘴了，中國網路上，跳牆的五毛，叫囂武統的小粉紅，全部閉嘴了，包括那些滿腦子祖國偉大的央視主播也閉嘴了，可見這位喬良先生，不是普通的腳色。

台灣打三國麻將，每天聽「五筒」聽到煩，就是沒看過這張牌，現在，總是看到一位說真話的解放軍將領，明白告訴習近平，告訴無腦粉紅們，「如何讓14億人過上好日子，比起占領台灣，統治台灣更重要」。

眼看，中共國瘟疫還在燒，東北全境老百姓又冷又病，一昧對外假裝大家很健康，還不如一起戴口罩。

美國流行病專家說，六月瘟疫或許會緩和，但是，瘟疫還會持續兩年，除非疫苗真的問世，中共國應該擔心的是，當下沒飯吃的人民是否出來造反，這難道不會比「武統」台灣還重要？