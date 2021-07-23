倫敦市長薩迪克·汗（Sadiq Khan）表示，在英國政府為持有英國國民（海外）護照（BNO）簽證的人開闢一條能讓他們在英國生活和工作的移民途徑後，預計倫敦今年將迎來最大比例的香港移民。圖／擷自BBC新聞影片

隨著部分香港民眾逃離中國政府對民主的鎮壓，選擇在英國尋求新的生活，倫敦市長周四（7月22日）向他們表達了支持，稱倫敦市將動用90萬英鎊（120萬美元）用以在住房、教育和就業上幫助新來的香港人。

倫敦市長薩迪克·汗表示，在英國政府為持有英國國民（海外）護照（BNO）簽證的人開闢一條能讓他們在英國生活和工作的移民途徑後，預計倫敦今年將迎來最大比例的香港移民。

據政府預計，今年將有約12.3萬至15.3萬人使用這種簽證。該簽證允許那些符合要求的人在英國居住五年後有資格申請入籍英國。北京在香港實施影響廣泛的新國安法後，英國政府於去年推出該簽證。

這項措施促使許多香港年輕人和香港家庭離港，他們說自己的家鄉已經發生了無法估量的變化。

北京強烈批評英國的這一提議是干涉中國內政，但英國當局堅稱，他們信守對香港人民的承諾。在1997年之前，香港曾是英國的殖民地。1997年，香港回歸中國，成為一個半自治地區，本應享有中國大陸沒有的公民自由權利和自由。

薩迪克·汗說，已有超過3.4萬人申請了BNO簽證，但因疫情原因，大多數人還未抵達英國。國際旅行自疫情以來一直受到嚴格限制，香港周一才被列入英國的安全國家「綠色名單」。被列入該名單就意味著來自名單上這些國家和地區的人在抵英後無需隔離，除非入境者的病毒檢測結果呈陽性。

「我們認為（新抵英港人中）會有四分之一到三分之一的人選擇倫敦作為他們的目的地，不過現在提出數字還為時尚早，」 薩迪克·汗說。

這位市長稱，他樂意向香港人傳達一個信息，即倫敦「將張開雙臂歡迎你們」。

「在我看來，很明顯我們有道義上的義務去幫助那些來自香港的人。而這也是倫敦的歷史傳統。我們已經連續幾十年這麼做了，」他說。

他補充表示，他的辦公室將利用政府資金，與社區團體合作，為香港人提供咨詢服務，幫助他們應對尋找住房、學校和工作上的挑戰。

「有數十萬人因疫情和英國脫歐而離開（倫敦），」 他說。「所以，你看，我們在倫敦的就業市場上有創紀錄的職位空缺。」

薩迪克·汗承認，自2020年1月疫情首次從中國蔓延至英國以來，倫敦的針對中國人和亞洲人的仇恨犯罪有所增加。但他說，這類犯罪的數量已經從「之前的高峰」下降。

據英國政府估計，未來五年將有多達32.2萬人獲得這一新簽證。

自中國去年6月在香港實施新國安法以來，已有100多名親民主派人士被捕，還有許多人逃往國外。最近幾周，隨著香港最著名的親民主派報紙《蘋果日報》被迫停刊，當局對持不同政見者的鎮壓加大。

流亡海外的港人致信美國國會求立法保護

隨著中國政府不斷收緊香港的自由，一些流亡海外的香港人也齊聲呼籲美國政府在為香港人提供保護方面加強立法。

香港立法會於今年4月28日通過的《入境條例》修訂草案將於8月1日生效。香港民主派人士擔心，該修例或將成為香港當局以政治原因限制香港人自由出入境的「鎖港條例」。但香港政府對此堅持否認，稱此為對修例的「失實描述」和「刻意抹黑」。

據美國政治新聞網站「政治」（Politico）周三報導，7位知名香港親民主派活動人士聯名致信美國國會，籲請國會通過立法，給予「有充分理由擔心遭迫害」的香港人以難民身份。

Politico獲取了這份聯名信，其報導中稱，信中懇請國會給予尋求赴美的香港和平親民主派抗議人士二級難民身份，給予已在美國的香港人「臨時保護身份」（TPS），並對「具有副學士或以上學歷的高技能香港居民」延長簽證。

在香港的《入境條例》修訂草案即將生效之際，這封信請求國會迅速採取行動，稱那些害怕因和平抗議而遭香港政府報復的香港人正被香港當局「關閉旅行路線」。

據Politico報道，該信的7名聯署人中包括在澳大利亞避難的香港前立法會議員許智峯和在美國避難的前香港立法會議員梁頌恆。另外也有18家海外的香港民主民間倡議組織聯名簽署。