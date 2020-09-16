2020年9月14日中午，傳來讓人無限感傷的消息，本會倡議發起人李席舟長老，已經安息主懷。李席舟長老畢生熱愛台灣，一路支持民主運動，為了台灣的進一步發展，倡議發起創辦福和會，雖然創會後李長老謙然只擔任理事，但隨時在美國積極關心協助，時時思考如何增強台灣與美國保守價值的連結，如今福和會會務蒸蒸日上，李長老蒙主寵召，讓人萬分感傷。

李席舟長老與李筱峰教授賢昆仲，可說一門雙傑，李教授是台灣史界與文界的翹楚，李長老則早年先是經商成功，憑著不起眼的文具，在美國打下半片天，事業有成後，將大部分心力用於為台灣奮鬥，以及身為美南台福教會長老，孜孜不倦傳播福音。由於對民主化的長年貢獻，以及在美國政商界的影響力，台灣首度政黨輪替後，李長老曾擔任行政院政務顧問、僑務委員，以及外貿協會前美國政府採購顧問。

李長老為人和藹可親，又不失商場的豪傑之氣；他交遊廣闊，有讓人欽羨的畢生摯友群，也隨時認識全新的朋友們；他貫徹「活到老學到老」好學不倦，以古稀之年，在數位時代親自學習如何直播，甚至計畫學習美工軟體。李長老總是能舉一反三，設想許多如何幫助台灣的新點子，但是若有人告知這個主意不可行，也並不堅持己見，而能立即採納對方的忠告；面對晚輩時，李長老毫無架子，對於專業，從來不恥下問，耐心求教。

福和會的成立，與李長老習習相關，李長老與美國友台共和黨人葉望輝熟識，葉望輝曾與李長老談論台灣與美國關係時，表示台灣民間應該加強與支持共和黨的美國草根保守組織的交流，李長老深以為然，因此召集關心台灣前途的社會賢達共襄盛舉，其中許多成為如今福和會的理監事與會員，李長老與先進們共同倡議成立推廣保守價值，以利與美國保守派連結的組織，也就是如今的福和會，並向李總統登輝先生報告，獲得李登輝先生的肯定及支持。



福和會倡議發起人李席舟長老。圖／張家銘

李長老在倡議福和會之前，曾檢查發現罹患癌症，經化療治癒，李長老相信，這是上帝還需要他完成重要的任務，而這個任務就是福和會的成立。經過草創期間，如今福和會會務穩定成長，李長老卻又意外發現罹患另一種癌症，在治療期間，離開了我們，讓人無限感傷，但也欣慰李長老臨去前已見證了福和會站穩腳步，向台灣社會傳達保守價值以及與美日保守派交流的重要性。

大多數正常國家，是以左右為國內政治光譜的分野，台灣長年來的藍綠之分，讓台灣人對國際政治的左右分野基本常識缺乏了解，受到中文翻譯的影響，往往誤認為左派價值是「進步」，保守價值是「守舊」，而不知保守派代表務實穩健精神，是世界上國家永續發展不可或缺的普世價值，為此，台灣人在理解世界以及與全球保守派交流時，往往出現障礙，因此福和會的任務至關重要。李席舟長老為我們開創的，會員們將繼續發揚光大。在緬懷李席舟長老的同時，也期許福和會蓬勃發展，榮耀李長老在天之靈。