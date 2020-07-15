美國軍事記者大衛艾里斯，最近在《富比士》刊登的專欄引起很多討論。

守住澎湖保護台灣

艾里斯認為，中共攻台的途徑不會從北部，因為北部的防衛相當嚴密，飛彈密集程度全球第一，解放軍如果從北部淡水河口登陸，直取總統府，會遭到很大折損，因此最可能的侵台途徑，就是從南部登陸，這條路徑已經曝光，因此，台灣只要可以守住澎湖，解放軍的攻台計畫，就無法成功，但是，也有專家認為，這是傳統戰爭的想定，以現代戰爭手段來說，解放軍要攻打台灣，無須拿下澎湖，用導彈摧毀台灣，利用空降登陸即可，不過，美國智庫作家易思安，對艾里斯看法很認同，解放軍可以以導彈攻擊台灣，同樣台灣可以用導彈攻擊中國，但是，最終的占領行動，仍然需要仰賴傳統戰爭的兩棲登陸，以空降方式風險顯然比兩棲登陸要更大。

正反理論，很難一概否定，但是，澎湖被視為戰略要衝，有其歷史因素。

13世紀，鄭成功攻打佔領台灣的荷蘭殖民政府，首先拿下澎湖，作為補給轉進的基地，因此，馬公留下不少荷蘭人和鄭成功的遺跡，清康熙王朝逼迫鄭氏王朝投降，也是先取下澎湖，戰略構想完全雷同，如同艾里斯所說，解放軍如果沒有攻下澎湖，單單依靠兩棲部隊強行從南方登陸，必然遭受澎湖和台灣島上兩邊飛彈夾擊，成功可能性很低，傷亡會很巨大，依照歷史紀錄，解放軍可以選擇的地方，只有台南是比較平緩的沙岸。

澎湖在日治時代曾經是海軍基地，目前人口約10萬，國防部在此部屬天弓和雄二飛彈，剛好和台灣南方形成一個包圍火網，對兩棲登陸艦相當不利，因此，先取澎湖，讓解放軍的潛艦可以進入深海，加入阻斷美軍航母介入的行動，這是戰術執行要點，因為澎湖也是觀察中共潛艦出沒的要衝，所以攻打澎湖絕對是正確的戰略思考，因此艾里斯認為，台灣只要守住澎湖，就可以立於不敗之地，其來有因。

美軍絕對介入

其次，解放軍如果計畫對台灣發動攻擊，目標就不能只放在台灣，而必須考慮美軍的介入，能夠拿下澎湖，就可以掌握南海的咽喉，因為澎湖的地理戰略位置，剛好是南海的上端，這個島嶼由64個群島組成，擁有淡水和補給，比起太平島的地理位置更具優勢，只要控制澎湖，就可以阻擋美軍從南方的菲律賓基地趕來援助，這也是戰略上的考慮。

從區域戰略來看，美國在第一島鏈有3、4、7，三個艦隊，可以動員嘉手納、日本、關島、迪哥賈西亞四個基地的兵力，合計有500架先進戰機，B1B2轟炸機，美軍在二周內有五艘航母可以進入海峽，總計160頓量的海軍實力，和中共解放軍海空軍在伯仲之間，這還沒有包括日本加入戰局的實力，依照新的安保條約，日本會用周邊有事條款加入戰局，所以，除非解放軍在二周內拿下台灣，否則南北受到美日夾擊，下場將很淒慘。

第三，海峽戰爭一起，已經搞到戰爭邊緣的中印邊界衝突，也很可能在這個時間爆發，解放軍發動台海戰爭，會給印度可乘之機，進攻高原，這種可能性已經越來越高。

為何中共近日會放出武統台灣的風聲，其一轉移目前中國境內的天災人禍，人民不滿的聲浪是目的之一，第二，仍然以武力威嚇台灣人民，防止台灣走向法理台獨為目的，其三，中共和平併吞台灣的機會正在流失，因為台灣民調顯示願意被中共統治的支持者不到5%，不利中共併吞台灣，因此產生急迫感，更重要的是，武漢瘟疫以來，全世界反對中共聲浪空前，在這種國際局勢之下，中共又遭到空前的內部災難，外面有西方國家壓制，美國智庫估計，如果西方國家持續給中共壓制，甚至進一步脫鉤，未來幾年中國國力將越來越衰弱，目前中共已經感受到這一個重點，所以放出「武統台灣企圖」，企圖拖延台灣法理台獨的腳步。事實也是如此，如果在2025年之前，中共無法完成併吞台灣計畫，那麼，一中一台的新國際局面肯定會出現在世界舞台上。

天災人禍阻擋中共紅色帝國擴張，習近平若選擇當下開戰的話，只能說是垂死一搏，失敗告終的可能性是99%。紅色政權也將從地球消失，更重要的是，瘟疫造成西方國家重大傷亡，也喚醒民主自由的國家，開始反省這幾十年對中共的縱容，中世紀預言家諾查丹馬說，「2020年，老天要毀滅紅龍，莫非真的是天意」。