台灣因為抗疫成功，行有餘力，佈施他國，迎來更多國家的掌聲；中國卻隱瞞瘟疫，造成世界性災難，就算用大外宣或大善人手段，想要扭轉負面形象，也很困難。圖/取自我台灣人我驕傲臉書

台灣對國際口罩大放送，從全球到南向國家，80%國人認同，只有藍營還哀哀叫，他們看不到，「台灣人的國家光榮感回來了」。

「武漢瘟疫」期間，想起一些長時間逗留海外的朋友，開始聯絡起來，幾位美國同學說，我回台居住很久了，每年只有撥出兩個月赴美，看望孩子，有些人則是在瘟疫之前就回國了，回國原因很多，卻擺脫不了落葉歸根的老生常談，至於在中國的台商友人，過了農曆年，就選擇留在台灣，幾位朋友說，可能要考慮放棄中國市場了，第一，年紀大了，第二，面對災難，才發現還是自己的國家比較可靠，武漢台商變成肉票的教訓，擺在眼前，當然，最重要的理由還在於台灣真的把「武漢瘟疫」擋住了，台灣是極少數，人民還可以自由行動的國家，相對於人口較少的新加坡，香港，疫情也比台灣嚴重，台灣突然被國際社會讚嘆，更無須對比災情更慘重的日韓兩國，台灣獲得掌聲，一點也不僥倖，接下來，台灣向國際伸出援手，一千萬片口罩，宛若即時雨，聖經說，「災難時候，給予的善行，最為人所紀念」，的確是如此，收到口罩的國家感謝函紛紛捎來，一位義大利國會議員說，「這足以證明台灣是不受中國統治的獨立國家」，台灣人的國家光榮感逐漸上升，這種光榮感不是用金錢可以買到，更值得一提的是，國家光榮感和國家認同有密切關係，台灣在國民黨威權時代，因為錯誤的「中國洗腦教育」，以至於台灣人迷失於國族認同蜘蛛網，無法脫身，但是，隨著民主化後的台灣主體教育興起，台灣和中國形成對抗，從國家象徵的旗幟，國名，憲法，以至於到市井街名，甚至公司行號，長時間以來，普遍存在格格不入的現況，這也是台灣社會企圖從中國符號，過渡到真實台灣的困境。

國家認同混亂的結果，就是失去光榮感，從1996年，第一次總統大選就可以理解，中共擔心台灣用民主大選走向獨立，脫離中國，於是發動飛彈恐嚇，當時，台灣富人，中產階級第一個動作是移民海外，以至於資金外流嚴重，導致經濟發展受阻，這種情況也發生於中美斷交，台灣人失去對台灣的信心，紛紛離開台灣，相較於韓國在1997年經濟風暴中的表現，形成很大反差，韓國人為了拯救自己國家，紛紛把黃金美金捐出來，證明一國人民的凝聚力，是國家光榮感的來源。

中國霸凌助長台灣人國家認同

可見，國家光榮感的提升，絕非偶然，今年總統大選期間，歷經紅色第五縱隊在台灣作亂，以及美中貿易戰爭洗禮，選民擔心台灣被強勢的中共所併吞，於是台灣人認同提升，用選票支持台灣派的小英，很顯然，台灣人正確投票拯救了自己，在瘟疫肆虐期間，才能免於中國「人進來，貨出去」的毒害，也使國家光榮感正在凝聚中，這也是為什麼紅色名嘴和中國媒體或發言人，眼看台灣國際關係日漸好轉，採取統一口徑杯葛，對台灣使出潑婦罵街的原因。

中共利用瘟疫毒害全球，不惜犧牲湖北，然後裝扮大善人，對國際使出救援，還以10億個口罩供應法國，威脅交換華為5G合約，法媒稱中共是「放火的消防隊員」，這是典型「白蛇傳」故事，放毒的白蛇，賣藥的是許仙，一家人同飾兩角色，早在瘟疫初期，中共已經下令粉紅戰狼出征，蒐羅全球的20億個口罩，從一個公開的視頻裡可以看到，一名中國女人在美國賣場推著購物車，上面滿滿的口罩，這位女士還偷偷笑著說，「美國人真傻，居然不知道口罩屬於限購品」，意思就是，美國賣場後知後覺，把寶貝當作俗品賣，讓中國人可以大蒐購，殊不知，美國賣場口罩少人買，並非價格或者不知道防疫，而是西方國家真的缺乏戴口罩的習慣，這是文化差異的問題，但是，中國人不留餘地的大搶購，卻讓美國人陷入死亡陰影。

台灣因為抗疫成功，行有餘力，善行佈施他國，迎來更多國家的掌聲，相對的，中國卻因為隱瞞瘟疫，造成世界性災難，就算用大外宣或大善人手段，想要扭轉負面形象，也很困難，如今，中共向他國賣出昂貴又低品質的醫療用品，卻使自己的國家形象更為不堪，很多小粉紅也因此轉向，倒轉槍頭，痛罵中國。

在中共陷入善惡兩難的情境，正好是台灣外交出擊的最佳機會，打鐵趁熱，在此建議政府，一千萬口罩只是開頭，不是結束，無須對藍色名嘴或政客的阻擋放在心上，台灣應該更大力度對國際釋放「TAIWAN CAN HELP」的力量，除了歐盟國家以及阿拉伯世界，尤其是和台灣生死存亡密切關係的美日兩國，台灣更應該更加給力協助，不管口罩，呼吸器，甚至派出醫療團到美國日本，協助醫院的醫療工作，這是台灣展現醫療軟實力的最好機會，所謂得道者多助，當台灣被中國以及WHO打壓問題凸顯時候，也是台灣站上國際舞台，更加安全的時候。

美國面臨中共生化戰爭，被瘟疫拖累，導致經濟衰敗，大量失業，勢必增加川普連任困難，若被親中的拜登上台，對台灣將是一大警訊，那麼用更大力氣搶救美國，也等於搶救台灣自己，小英政府以為然否？