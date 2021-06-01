目前新冠肺炎疫情險峻，對於位在偏鄉獨居、身體不便或老老照顧的長輩們來說，若要出門準備餐食，更是增添不便與風險，因此也突顯出「送餐服務」這項長照服務的必要性。圖／門諾基金會

因應全國防疫警戒升上三級之後，長期關心花東偏鄉的門諾基金會也依縣府指示將日照中心、長照據點全部停辦，原先仰賴「共餐」模式的長者，部分也必須轉為送餐服務，以解決長輩每日的餐食難題，門諾基金會表示，目前的「送餐服務」除了維持原先的個案外，再加上因疫情而新增的服務個案，如今每日約需送出670個便當。考量到防疫關係，送餐服務皆以不接觸送餐為主，將便當放入保溫袋當中；若是行動不便的長者，仍依照需求作處理。

門諾基金會執行長邱燕銀表示，目前門諾基金會除了全額補助第一線服務人員辦理防疫險之外，也有配發酒精、防護面罩、護目鏡等，提醒第一線服務人員在服務的同時，也要保護好自己。邱燕銀說，送餐員除了送餐還肩負關心的工作，據了解，許多長者除了期待餐點的到來，也期待和送餐員互相問候。因此送餐的時候，送餐員也會藉機宣導防疫措施，並將目前疫情的情況與長輩們分享，希望增加長者們的防疫意識。

門諾基金會也提到，因為疫情關係以不接觸送餐為主，對長者來說需要時間適應。陳孝祈送餐員也分享，有一位壽豐鄉的阿嬤，因為有失智症症狀，會忘記便當改為放置送餐袋，加上因為獨居關係，每次送餐員到來時都想與送餐員聊聊天，雖然無法直接面對面，但送餐員在放置便當後，一定會跟長輩們提醒：「阿公／阿嬤，便當放好囉！」表達關懷。



門諾基金會執行長邱燕銀表示，目前門諾基金會除了全額補助第一線服務人員辦理防疫險之外，也有配發酒精、防護面罩、護目鏡等，提醒第一線服務人員在服務的同時，也要保護好自己。圖／門諾基金會

門諾基金會的送餐除了送餐車以外，目前得到許多送餐志工的協助，將送餐服務延伸得以深入花蓮的偏鄉社區，送餐志工會以機車、單車機動性較高的交通工具協助社區送餐。門諾基金會也會提供酒精、口罩給送餐志工來進行防疫。負責美崙的送餐志工何先生表示，他擔任送餐志工則即將滿三年，已經跟長輩們成為朋友，有部分獨居長輩需要其他協助，何先生也都樂於協助，包括換燈泡，教導使用3C產品......等。



考量到防疫關係，送餐服務皆以不接觸送餐為主，將便當放入保溫袋當中；若是行動不便的長者，仍依照需求作處理。圖／門諾基金會

目前新冠肺炎疫情險峻，對於位在偏鄉獨居、身體不便或老老照顧的長輩們來說，若要出門準備餐食，更是增添不便與風險，因此也突顯出「送餐服務」這項長照服務的必要性。



門諾基金會送餐志工拿到便當後，使用機動性較高的機車在社區中配送。圖／門諾基金會

門諾基金會強調，現在最期盼的就是盡力做好防疫措施、維持送餐服務的能量，讓長者們在疫情之下仍能「好好吃飯」。此外，基金會也運用滙豐銀行去年所發起的防疫專案款項，購買物資與乾糧，計下週陸續配發給所服務的個案，讓長輩們放在家中以備不時之需。門諾基金會盼望接下來能夠兼顧防疫與服務，繼續盡力服務長者，平安度過疫情。