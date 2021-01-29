由財團法人望春風文化藝術基金會所主辦的第一屆（2021牛年）望春風創意繪畫甄選甄選，設定以2021牛年為主題，歡迎喜愛繪畫的民眾發揮創意，踴躍創作參賽。

自即日起可開始依照以下規格說明，將作品郵寄或直接送至「望春風文化事業股份有限公司」投稿，收件截止至2月18日（四）止（以郵戳為憑）。詳細比賽辦法說明如下：

主題：創意繪畫「牛」

繪畫媒材：油畫、水彩、水墨、複合媒材四大類。

畫稿尺寸：A3（42 x 29.7 CM）～ A3 x 4倍（168 x 118.8 CM）。

作品一律不裝框外裱，入選作品展出時由主辦單位統一處理裝框事宜。

參選作品：

1、作品可題字或詩詞。

2、作者親自簽名，並請提供簡介及作品圖說。

3、完稿請妥善包裹掛號郵寄或直接送達10459台北市中山區中原街3號

「望春風文化事業股份有限公司」馬先生收。（電話：02 2511 1069）。

注意事項 ：

※未入選作品若需退還，請附掛號回郵，或者於甄選結果公布後七日內自行取回（逾期未取回者主辦單位得逕行銷毀）。

入選作品：暫訂入選佳作15幅作品。（視實際情況增減之）

1、自3月1日起至4月30日於「望春風文化藝術音樂廳」公開聯展。（聯展地址：高雄市鼓山區中華一路866號26樓）

2、設獎項取前三名致贈獎金。第1名獎金2萬元、第2名獎金1萬元及第3名獎金5千元；得獎作品亦頒發紀念奬狀：應徵所有作品經主辦單位聯展期間拍賣或售出時，作者可分得30％。

請參賽者出席3月3日下午2:00～下午5:00迎賓茶會暨音樂會；非高雄市在地作者，當日出席支付來回交通費。

3、作者需提供佳作及其他參展作品JPG電子檔（限1MB以下），無條件授權《 望春風電子報 》刊載。

評審召集人及委員如下：

召集人 蘇振明教授（順益台灣美術館籌備顧問，前台北市立大學視覺藝術系所教授）

評 審 林晉 老師（前大華晚報、經濟日報、台灣日報、台灣新生報漫畫主筆）

評 審 詹獻坤教授（高雄師範大學美術系主任）

評 審 張凱迪總經理（阿波羅畫廊負責人，國立台灣藝術大學美術系兼任助理教授）



你是我的靠山，林晉老師作品。圖／蘇振明提供