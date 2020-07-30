最近《紐約時報》突然發表兩篇文章攻擊《大紀元時報》，一篇有關法輪功「翻牆軟體」爭取美國政府資助，另一篇評論《大紀元》在YouTube做廣告，及有法輪功背景、持激進黨派立場。這種罕見的媒體攻擊另一家媒體，引起了軒然大波，也引來輿論的批判。

《紐約時報》評論《大紀元時報》持「激進黨派立場」，真是莫名其妙。任何對美國華文媒體稍有了解者都知道，《大紀元時報》立場就是「積極反共」，難道《紐約時報》反對《大紀元時報》的反共言論？至於評大紀元有法輪功背景，更是違反常理。評論媒體應該聚焦於「報導是否真實」，以及「立論是否正道」，而不是檢驗辦報者。再者，法輪功是「堂堂正正的組織」，他們敢與邪惡的中共政權纏鬥了數十年，多少法輪功學員因此而喪生，這種為真理而犧牲的精神，任何有正義感的人都應該表示敬佩與哀悼，怎麼忍心加以批評。

二十世紀末，中共對內過濾封鎖新聞與真相，迫害人權與宗教信仰，對外操縱海外媒體，《大紀元時報》因運而生。大紀元辦報的方針在於忠實報導、維護民眾知情的權力。2001年《大紀元時報》開始在洛杉磯發行，短短的二十年間，從無到有、從小到大，絕不是偶然的。印發報紙是一項燒錢的工作，《大紀元》能夠成功得力於內部的團結，很多員工都是義工或半義工的性質，他們有共同的理念和目標：「讓世人知道中國共産黨的邪惡與殘暴」。二十年的努力終於開花結果，如今在洛杉磯到處可見 《大紀元時報》，成為洛杉磯華人的最愛。再者大紀元時報也發行英文版，讓影響力擴張到非華文族群。同是洛杉磯的媒體人，我很羨慕、也很高興看到他們的成就。目前《大紀元時報》在美國各地、加拿大、歐洲、澳洲都有報社，發行量與發行範圍為海外華文媒體之冠。



《大紀元時報》的理念和目標：「讓世人知道中國共産黨的邪惡與殘暴」，在美國各地、加拿大、歐洲、澳洲都有報社，發行量與發行範圍為海外華文媒體之冠。圖／擷自網路，民報合成

《大紀元時報》成華文媒體龍頭

回顧歷史，台灣《聯合報》系統到海外創辦的 《世界日報》，在過去數十年間是美國的華文媒體的霸主，直到最近幾年才產生變化。記得十多年前，有位對洛杉磯華人媒體很熟悉的業務員對我說，當時《世界日報》廣告收入，約佔全洛杉磯華人媒體總收入的一半，其中包括平面媒體與華語電視台等。辦報初期，《世界日報》的立場是「積極反共」，一直到十多年前中國經濟大幅崛起，中國大陸的移民大量湧入美國，《世界日報》「反共」的言論逐漸淡化。

近二、三年來，川普政府揭露了中共的野心，掀起了美中對抗的局面，《世界日報》既不敢得罪美國也不敢得罪中共，言論變成很平淡。再者，最近幾年由於電子媒體的興起，紙版媒體日漸式微，《世界日報》的光環一去不回，華文媒體的龍頭寶座也就拱手讓給《大紀元時報》。

2008年金融風暴來襲，全球媒體業受到衝擊，中共政權乘機撒錢收買海外媒體。據我所知，在洛杉磯除了法輪功系統與台灣人所辦的媒體外，幾乎所有的華文媒體都直接或間接受中共的金錢支援。間接的金錢支援就是登廣告，或是電視台可以播放中共免費供應的電視劇與新聞節目等。在洛杉磯發生的情形也同樣在世界各地發生了，而且不只是華文媒體，其他語言的媒體也是照樣被收買或滲透。《美國之音》與《紐約時報》等被收買或滲透的傳聞，不是已經鬧得沸沸揚揚嗎？

《大紀元時報》不只是發行報紙，也發展「視頻」在YouTube 播出，如李沐陽的《新聞看點》、大宇的《新聞拍案驚奇》、唐浩的《十字路口》等，這些談話性節目是對當前的中國時事，做理性的討論與分析，是為中國境內人民設計的。節目內容都很精彩，各自擁有很多粉絲，例如《新聞拍案驚奇》在7月17日，節目開播一周年之際，頻道訂閱人數，突破了50萬。粉絲們也常常會對節目主持人提供，私下所知或錄影到的訊息，來打臉中國政府所發布的消息，使節目更加精彩。這些視頻就是在做「翻牆工作」，直接與被封鎖在牆內的中國人民溝通。假如能補助他們一些經費，相信一定能做得更好，讓更多中國人民能夠得到正確的訊息。當越來越多的中國人民瞭解中共邪惡本質時，中共政權離垮台之日就不遠了。