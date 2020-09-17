美國國務院9月16日正式宣布，主管經濟增長、能源及環境事務的副國務卿克拉奇（Keith Krach）將訪台，參加19日舉行的台灣前總統李登輝追思儀式。圖／擷自美國國務院flickr（資料照）

在美國副國務卿克拉奇訪台前夕，五角大廈一名官員說，他不想預測中國這次會有何行動，但他預期中國對台灣的壓力會穩定增加，無論是派飛機越過台海中線、增加軍艦存在或外交壓力，而美國也會和台灣一樣維持穩定存在，在確保台灣有足夠自我防衛的武器的同時，也保持美國支持地區安全穩定的態勢。

美國國務院9月16日正式宣布，主管經濟增長、能源及環境事務的副國務卿克拉奇（Keith Krach）將訪台，參加19日舉行的台灣前總統李登輝追思儀式。

國務院發言人奧特加斯當天中午在官方推特上發文說，「副國務卿克拉奇已經在前往台灣參加前總統李登輝喪禮儀式途中。作為台灣第一位民選總統，李登輝帶領台灣進入一個民主、經濟繁榮、開放及法治的新時代。」

克拉奇是自1979年美台斷交以來，美國國務院訪台官員中級別最高的。此前台灣媒體曾多次報導，克拉奇將到台灣主持美台經濟與商業對話，不過國務院的聲明並未提及此事。

上個月，美國衛生部長阿札爾（Alex Azar）也曾經訪台，他是自1979年來美國現任閣員級官員中訪台級別最高的一位，北京當局表達強烈抗議，在阿札爾到總統府與蔡英文總統會面前，台灣空軍司令部說，解放軍戰機殲-10、殲-11短暫飛越台灣海峽中線，台灣空軍不僅進行驅離，軍方更罕見透露使用了「地面防空飛彈全程監控」 。

對於克拉奇將訪台，中國外交部發言人汪文斌發出警告，對美台官方往來表示堅決反對，並要求美方「停止一切形式的美台官方往來」。

美國國防部印太安全事務代理助理部長海大衛（David Helvey）在全球台灣研究中心年會第2天發表視訊講話時，美國之音詢問是否預期中方會對克拉奇訪台做出類似阿札爾訪台時的軍事舉措以表達不滿，以及美方對可能導致緊張加劇的作為有何防衛態勢。

海大衛說：「我不想預測中國可能會做什麼，但我認為清楚的是，中國一直都在穩定增加對台灣的壓力，無論是派飛機越過中線、增加它的海軍存在，或從台灣兩邊施壓，或外交空間的壓力，試圖限制台灣的國際空間，我完全預期那種壓力將會繼續，它似乎是一個形態和軌跡。」

「我們將維持穩定的存在，正如台灣也在維持穩定存在、採取行動保存它自己的空間、它自己的安全一樣。我們將做的是持續我們長期一貫的政策，包括我們在《台灣關係法》之下與台灣的互動以及我們的安全義務，確保台灣能夠有管道取得他們為自我防衛而戰的武器，我們也將維持一個能夠支持安全、穩定及威懾的必要態勢。」

海大衛在演說中還指出，北京對台灣的恫嚇是它在印太地區更廣泛擴張軍力的一部分，與中國共產黨追求中華民族偉大復興的目標一致，在這個背景下北京對台灣的持續施壓已經破壞了台海現狀，美國的存在是為了推進其利益和承諾，這種存在傳達了美國對確保地區和平穩定的承諾。