作者指出，中共做為冬季奧運賽事東道國，藉特定台灣人士為其進行政治宣傳，內容基本上是換湯不換藥地重申「兩岸同屬一中」的政治立場，讓這場賽事與政治畫上等號，一次次地在公開場合中矮化我國國際地位。示意圖／擷自CCTV新聞影片

2022冬季奧運日前在中國北京正式登場，其中在開幕式《閃亮的雪花》表演中的「掉隊小鴿子」環節，引起陸網民熱議；有多數網民認為此幕是在形容我國有如迷途羔羊，並對其喊話「不可分『鴿』」、「一『鴿』都不能少」等為此次北京冬奧拉開序幕。

北京冬奧除以「和平鴿」暗指我國外，此前更釋出冬奧開幕式宣傳歌曲《一起向未來》，邀請我國知名藝人為其獻唱，塑造此生不悔入華夏的殷殷期盼。近年來，中共對台文攻武嚇漸漸朝向軟實力發展，透過藝文演出、赴陸參加營隊活動，積極廣宣中共現今的強大發展，此次的北京冬奧就是一個最好的例子，直接替中共當局做好嫁衣，讓這場北京冬奧成為有別過往的統戰樣板。

中共做為冬季奧運賽事東道國，藉特定台灣人士為其進行政治宣傳，刻意將觸手伸向政治敏感度不足的運動員身上，所闡述內容基本上是換湯不換藥地重申「兩岸同屬一中」的政治立場，讓這場賽事與政治畫上等號，一次次地在公開場合中矮化我國國際地位。在體育競技殿堂的奧運賽事中，大家最想看到的是高手間的相互切磋，而不是想看到私下的爾虞我詐，看多了不僅會讓人感到傻眼外，更讓這個「雙奧之城」蒙上一個政治污點。