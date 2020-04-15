在義大利疫情嚴重的北部地區，很多醫院出現了患者遺體爆滿的情況，火葬場24小時加班運作也無法滿足需要，義大利軍隊不得不出動軍車把病亡者遺體轉移到臨近城市處理。圖／擷自VOA網路影片

曾幾何時，世界驚變，有如英國2002年的恐怖科幻片《驚變28天》(28 Days Later)，科學家用黑猩猩做實驗，不料感染整個倫敦，繁華的倫敦在短短28天後變成了一座死城。眼下的世界，病毒正感染與襲擾著人類的每一個角落。

曾幾何時，寰球劃一，每天的電視裡、廣播中、網絡上、電話裡、餐桌上，話題始終只有一個：疫情與死亡。疫情與死亡恐怖曲線日日飆升，人類世界無寧日。

嚴重的惡果是：病毒不僅侵入人們的肌體，而且還滲入人們的情緒、精神和心靈中，可說是無孔不入……

疫情席捲人類，以往正常的社會生活停擺，各國在防疫治疫的同時，已著手安排經濟與生產的紓困計劃。我們提出的問題是：在疫情與死亡的襲擾下，面對市民普遍的恐懼心理，應該如何展開紓困工作。

每天耳聞目睹死亡恐怖

眼下美國疫情居世界之最，自4月2日起，每天死於新冠病毒的人數逾1,000，4月3-12日10天的累積感染人數為31萬1,867，病亡人數為1萬6,115。歐洲的西班牙、義大利、法國、英國等，亦是重災之國，累計感染與病亡人數慘不忍睹。

義大利有報導稱：「因新冠疫情去世的死者來不及火化下葬，教堂變成了臨時的停屍間，數十具棺材排列整齊等待火化。每天有上百人死亡，部分遺體在教堂堆積5天後仍未下葬。」

還有報導：「在義大利疫情嚴重的北部地區，很多醫院出現了患者遺體爆滿的情況，火葬場24小時加班運作也無法滿足需要，義大利軍隊不得不出動軍車把病亡者遺體轉移到臨近城市處理。」

美國川普總統描述紐約醫院慘狀：「過去兩周我一直在電視上看到關於那家醫院的報導，在走廊上隨處可見裝著屍體的袋子，我一直看著他們把拖車和冷藏車運進來，因為他們無法處理這些屍體，屍體太多了。」

正確認知人類死亡

面對疫情期間日日攀升的病亡人數，一段時間以來，我們與世人一樣，驚懼徬徨，無所適從。當我們冷靜下來，換一種心態思考，得到的認知是，不是眼下的世界太恐怖，而是人們將疫情中的世界視為格外恐怖。正確認知人類的死亡，並且認知接下來的也許會是漫長的與病毒共存的日子，至關重要。

死亡是人生的一部分，是生命的終點，應該得到尊重。對於平常人的我們來說，其實死亡的概念是比較陌生的，一生所遭遇的死亡，僅僅局限於親友的範圍，屈指可數。面對突如其來的「疫情與死亡」信息爆炸，具體描繪「教堂停滿了棺材」，「出動軍車運送病亡者遺體」，及「屍體太多了，我從沒見過這樣的事」等等，如此鋪天蓋地的死亡信息，從三月中旬以來，日日充斥著媒體世界，從不間歇，幾乎覆蓋了人們的整個生活，碾壓著人們變得日益脆弱的神經，久而久之，地球人都被籠罩在死亡的陰影之中。

生老病死，是天地萬物運轉的常道。其實，當世人對死亡有更多的認知，便不會那麽惶恐不安了。筆者查閱了維基百科各國每年的出生率與死亡率，這些統計均以千人單位計算。若以百人單位計算，各國的年死亡率每百人中是0.6至1.4不等，而年出生率每百人中是0.82至1.4不等，各國的人口基數，基本持平緩增減曲線，主要的決定因素是出生率、醫療技術與社會的福利程度。

大家可能不知，按照各國人口總數與年死亡率計算，義大利全國每月的死亡數超過4萬人以上，美國全國每月的死亡數超過20萬人以上，西班牙全國每月的死亡數超過3萬人以上，而這些只是採用了比較保守的數字。

如何來看待疫情病亡人數呢？舉義大利為例：3月8日淩晨，義總理孔特簽署緊急法令，封閉倫巴第大區（省）和中部及北部其他14個區。在這差不多一個多月的時間內，死於新冠病毒患者為16,523人，我們是怎麽看待這個病亡數的，僅提供二個數據：

1、3月30日，據德國最權威的疾控防禦機構羅伯特•科赫研究所（Robert Koch Institute）統計：「全德國死於新冠病毒人數累計583，死者平均年齡為80歲，60歲以下的死者31人，最年輕的死者是一位28歲的女性。」80歲以上老人，約占新冠病毒患死亡者總數的95%以上。

2、西班牙是歐洲重災國，有報導描述：「西班牙全國多家私立和公立養老院共有3,051名老人去世。其中部分老人確診新冠肺炎，另有一部分人因未接受新冠病毒檢測，無法確定是否因新冠肺炎去世。」

我們的結論是：

1、通常情況下，義大利全國每月的死亡數在4萬人以上，疫情期間死亡的絕大部分老年人，不能視為額外增長的死亡數，當然因為疫情的關系，尤其是當一國的醫療資源不堪負擔、甚至崩潰時，可能使部分的老人提前、相對集中的死亡。其它世界各國的情況類似。

2、平常年間，「驟冷驟熱」的氣候、流感季節期間，同樣會增加老人的住院率，與增加老人的死亡率。

3、疫情過後的數年中，各國每月的死亡率會相應減少。



漢堡的病理學家和法學教授波舍爾（Klaus Püschel）。圖／擷自維基百科，公有領域

漢堡醫學解剖的結論

截止4月4日，漢堡死於新冠病毒患者的總數是44人，漢堡的病理學家和法學教授波舍爾（Klaus Püschel），對每一位死者的遺體進行醫學解剖。

漢堡為什麽這麽做呢？波舍爾教授在《法蘭克福匯報》刊文：「如果我們要真正了解一種疾病的全貌及治療效果，最好的手段就是對死者遺體進行研究。」他還說：「醫學界以往對其他疾病的全面了解，也都是通過研究死者死因獲得的，為什麽對新冠病毒要例外呢？」

波舍爾教授的做法，與權威的科赫研究所建議是背道而馳的。科赫研究所建議全國的醫院對新冠病毒死者遺體不要進行屍檢，是基於對該病毒極易傳播的考慮，對這些「危險的屍體」履行極其嚴格的程序進行安葬。

屍檢結論是：

1、絕大部分死於新冠病毒的人，原本就將不久於人世。健康的人，可以放下對新冠病毒的死亡恐懼。

2、漢堡的44位死者只有35位死於新冠病毒時，其他9位死者雖然也是新冠病毒的患者，但不是病毒殺死了他們，而是他們自身存在的其他疾病，比如心臟病等。漢堡的死者無一例外地死於多種疾病的併發症，不少人同時患有幾種疾病，以心臟病和肺部疾病為主，還有癌症患者。

3、新冠病毒患者的死亡，是眾多疾病+新冠病毒共同促成了患者的死亡，沒有發現任何一例是純粹的新冠病毒死者。

4、絕大部分的死者是老年人，這個數據與科赫研究所公布的數據是重合的，到目前為止，德國的新冠病毒死者的平均年齡為80歲，86%的死者都是70歲以上的老者。

5、波舍爾教授堅信，到了2020年年底，德國的死亡人數跟往年相比將沒有多大變化。

人為製造的社會恐懼

美國的例子比較典型。美國沒有展開普遍篩檢前，美國社會誰都沒有太多感覺，或者說把新冠疫情與死亡當回事。按照美國的人口數與死亡率計算，美國每天的死亡人數至少約6,000以上。生老病死是常態，平日，誰會整天去關注與計算死亡數字。根據美國疾控中心統計，自疫情爆發至2月26日，僅有445名美國人接受篩檢。

3月14日，美國總統川普在白宮宣布：「受新冠肺炎疫情影響，美國進入國家緊急狀態。」截止這一天，美國疾控中心數據表明：全美確診新冠病毒感染病例累計超2,000例，死亡病例累計41例。

自此，美國進入全面篩檢。前幾天有媒體稱：「目前美國累計死亡人數已經達到12,837人，相當於4次『911襲擊』的死亡數字。」反正看熱鬧不嫌事大，嚇唬人不怕世亂。一個月不到，美國累計新冠感染者升至53萬多，累計病亡者2萬多。美國人的死亡數，如此爆增，主要原因是低估疫情，反應遲緩，準備不足，致使醫療資源崩潰。

為了避免病毒傳播，對屍體處理程序上凸顯了遲滯與混亂，據英國《每日郵報》4月7日報道：由於紐約市死於新冠肺炎的人實在太多，當地政府已經在一個無人小島上，直接動用挖掘機挖坑，囚犯被征用在無人島挖坑埋屍，臨時埋葬新冠肺炎死者。加上媒體的追蹤、渲染與傳播，的確驚嚇了全世界。

恐懼心理影響免疫力

恐懼，是人類的心理活動狀態，是指人們在面臨險情時，無力躲避險境而產生的擔驚受怕。恐懼產生時，常伴隨著一系列的生理變化，如心跳加速、心律不齊、呼吸短促或停頓、血壓升高、四肢無力等等，這些生理功能的紊亂，往往會導致或促使疾病的發生。另一方面，恐懼會使人的知覺、記憶和思維過程發生障礙，使判斷力弱化，行為失調，產生極端行為，比如輕生、自殘等。

有報導：一對滯留義大利的華裔夫妻，寶寶剛出生，夫妻都被感染，確診後又不能住院，孩子媽媽症狀非常嚴重，連續高燒，情緒極度不穩定，便打開窗戶跳樓，後被送醫院救治。

「疫情吹哨人」李文亮的死，估計也是因為心理壓抑、恐懼與憤怒，直接使其免疫力下降，加重了感染症狀而不治死亡。

疫情期間，世界各國實施的流動限制，採取了封城閉戶，迫使人們更多地待在家裏，在西方導致了家庭暴力案件激增。有報導稱：「原是為了保護人們免受病毒入侵的政策，卻可能對家暴受害者產生負面累贅。」

我們為什麽要批評譚德塞

隨著疫情蔓延全球，譚德塞名聲鵲起，卻令世人厭煩與唾棄，有報導稱，譚德塞專業知識貧乏，領導能力欠缺。武漢肺炎爆發之初，中國官員一味隱瞞，譚德賽對這些情況都是知曉的，卻扮演了同謀的沈默角色，直到紙包不住火了，北京政府1月23日宣布「武漢封城」。然而到了2月3日，譚德塞在世衛組織執委會會議上，依然發出針對新冠疫情嚴重錯誤的建議：「沒有理由就國際旅行和貿易採取干預措施。」這可見他在專業上的無知。世衛組織也沒有將武漢疫情的正式情況與畫面（圖片）公告天下，一直到義大利、西班牙疫情的恐怖照片公開後，才真正引起世界的驚醒與行動。中國是極權獨裁體制，新聞封鎖，而世衛組織在幹嘛呢？難道不是譚德塞與中國政府共同釀成了這次世界悲劇？

譚德塞對疫情處理不果斷不明確、語焉不詳。疫情蔓延世界各國後， 他還說出這種軟綿綿的話：「請不要誤解，我不是說疫情不嚴重，也不是說疫情不會演變成全球大流行，這種可能性是存在的。任何情況都是可能的……」這說明他的沒有魄力。

譚德塞在武漢疫情爆發之初，幫助中國隱瞞內情，當武漢肺炎於3月18日由官方宣布得到控制，沒有確診案例時，譚德塞又大讚中國「驚人的成就」，讚美中國，指武漢為世界其他地區帶來希望，顯示即使最嚴峻的局勢也可扭轉。難怪川普指責世衛「以中國為中心」，這樣以北京為馬首是瞻的世衛組織首腦，如何領導世界的衛生防疫工作？ 譚德塞最近與川普總統槓上了嘴，當招架不住時，就挑軟柿子來捏，直接攻擊台灣，可笑的是，他不敢提台灣抗疫成功的成就，而是跟一些名不見經傳的網民較上了勁，指責台灣網民歧視黑人，避重就輕，十分荒唐。譚德塞本人在歧視台灣人，對台灣人戰勝疫情視而不見。 據報導：「5日，微軟創辦人比爾•蓋茲（Bill Gates）接受福克斯新聞（Fox News）採訪，他稱台灣防疫措施為模範。」而蓋茲是美國為世衛提供每年5億資金的最大贊助人。譚德塞的欺軟怕硬的言行顯示自己是政治上的投機份子。

整個世界都在探索病原體的源頭，調查疫情始末與追蹤源頭，是世衛組織的職責。國際上都知道病疫首先爆發於中國武漢，世衛組織應該向全球提供一份新冠病毒的全面資料：追溯病毒源頭，找出滋生隱患，積累詳細數據，汲取經驗教訓，防患於未然。然而所有這些責任，世衛都沒有盡到。難怪川普總統一再提到要再重新考慮對世衛提供資金的定奪。

戰勝疫情與化解世人心理錯覺

查閱維基百科的「2019冠狀病毒病全球各地疫情」統計，截至4月14日的累計數：美國感染者602.846，死亡人數25.162，死亡率4.%；西班牙感染者172.655，死亡人數18.150，死亡率10.3%；意大利感染者162.488，死亡人數21.067，死亡率；法國感染者103.573, 死亡人數15.729，死亡率10.6%；德國感染者131.418，死亡人數3.312，死亡率2.4%；英國感染者93.873，死亡人數12.107，死亡率12.6%等。我們取疫情最嚴重的前6個國家，國際社會對中國疫情的數據，持嚴重的懷疑與爭議，這裏就不討論了。

我們根據各國平常死亡率與人口總數，根據以上序列排位國家，分別計算出該國每月的正常死亡人數：美國：20萬以上，西班牙3萬以上，義大利4萬以上，法國4萬以上，德國6萬以上，英國5萬以上。當讀者看到這份參考數據，應該不會為死於新冠病毒的人數而受到驚嚇了。

當然，醫界並不是認為不應當極力救援年老的病患者，剛好相反，舉例來說，德國政府一再強調，要將有限的醫療資源讓給老年人和有基礎病的患者，但是「安寧和緩醫療」(palliative medicine) 醫生馬蒂亞斯·托恩斯（Mattias Thoens）提出質疑，他不贊同醫院對所有進入重症監護室病人一視同仁給予治療，指出這是「錯誤的優先重症治療」，因為其中的一部分年邁的患有多種慢性病的人，之前已經進入了姑息治療階段，或者稱「善終服務」、「安寧療護」，相當於臨終關懷，不再醫學治療，只是注射止痛藥物，減緩痛苦。何況許多年老人已經簽署了「病人意向書」(Patientenverfuegung, Advance healthcare directive, living will)，也就是當病人未喪失清醒意志之前立下的意願書，指定在病重無法救治，而自己已經無表達能力的狀態下，要求醫生放棄治療，不進行搶救和延長生命的措施，讓病人有尊嚴地死去。人生而有尊嚴，在面對死亡臨界點時，其尊嚴也應當被尊重。

電子傳媒時代的兩面性

言論自由和新聞自由在突發的瘟疫中，發揮了極重要的作用，信息流通和透明至關重要。武漢病毒若不是在極權體制下被封鎖消息，就不至於流竄到全世界。現代的電子傳媒已經進入工業化社會每個人的生活中，除了少數非洲和南美某些地區之外，世界其他地區每個家庭都有現代化通訊機制，從電視、廣播到視頻、音頻，幾乎人手一機，撇開專制國家的審查制度不談，一般人隨時隨地可以獲取四方信息，疫情期間即便人民被宅在家中四壁，也能看到世界各地的新聞和消息，這些資訊半數是令人震驚和悲傷的，是關於死亡、無助，關於面臨崩潰的經濟、金融，關於大量的失業、破產，關於這場跟病毒競賽的未可知的結果。災難還未過，各個國家就競相爭奪資源，互相指責他方的失誤罪責。當然也有令人感到溫暖的人道救助和關懷，有分享撫慰心靈的影視、音樂和文化宗教節目。電子通訊是把雙刃劍，可救人也可傷人。

至於大數據、人工智能、機器人、無人機等電子科技，那就更是一個深不可測的新領域，我們看到亞洲國家在正確使用這些科技時，能發揮多麼大的積極作用，但是不正確的使用，它就是人類的牢籠和噩夢。但願這次空前的大災難能讓人們增長一些認知，任何新的科技都如特效藥品一樣，能救命，卻也有副作用，如何平衡使用就靠我們的智慧了。