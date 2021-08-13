美國智庫「皮尤研究中心-pew research center 」2020「全世界對中國觀感」民調，全球14個OECD國家對中國的惡感來到歷史新高。示意圖／擷自皮尤研究中心網頁，CCTV，民報合成

一個沒有觀眾的2020東奧，讓中國繼續囂張無狀，無法讓他們了解他們是多麼讓人厭惡，無法讓他們有機會反省，是這次奧運除了日本大大負債外，最讓人痛心、遺憾的事。

一個被武漢肺炎肆虐一年半的日本政府，到開幕的前一天都還可能宣佈停辦；開幕，賽事沒觀眾，辦個有史以來最淒涼的奧運會，應該是不得不的選擇，但是......誰笑了？誰得救了？

2017台北世大運，與會國及地區共145，在柯文哲收台灣識別旗及國內反年改人員的鬧場內應，破天荒的搞出開幕進場中斷20多分鐘之下，中國隊只派幾個單項選手參加，團體、球隊〈0〉，開幕進場當然缺席了，他們的藉口是參加他們獎金多的全運會，聽得下去嗎？

2018台中市準備辦的東亞青運就直接沒收了。

為什麼？因為他們不敢來台灣參加比賽，以前不敢，以後更不敢，尤其是團體賽，習近平不敢冒這風險，雖然台灣厭中民意只有69%，勉強進全球前十名，想像一下，如果台灣民眾一面倒的幫中國的對手加油（這是絕對可能的），那他們的各階層台辦，花了數十年，數千億人民幣，如何交待？

戰狼外表下脆弱的另一面

戰狼的外表也有牠虛矯脆弱的另一面！

日本，日本人沒那麼孬，日本，日本人不是習近平，不是中國戰狼可以操控的，雖說開幕前中國才以核彈戰爭恐嚇日本。

美國智庫「皮尤研究中心-pew research center 」發表2020「全世界對中國觀感」民調，發現全球14個OECD國家對中國的惡感來到歷史新高，日本86%，瑞典85%，澳洲81%，南韓年輕人更是厭惡中國（80%）。

在全球目前如此厭中的氣氛之下，頒獎臺上與中國隊拉開的社交距離只是開盤小菜。

如果沒有武漢肺炎，如果有爆滿的觀眾，填滿開、閉幕主場館，填滿50項賽事100多場館，全球厭中的大氣氛下為中國的對手瘋狂加油，中國人、小粉紅、戰狼、習近平受得了嗎？

想像一下，如果開幕的觀眾有6-7萬人，當台灣隊（Chinese Taipei，日本新聞主播自動翻譯「台灣隊」）在104順位進場全場掌聲如雷，甚至全場起立，而108順位的中國進場只是禮貌性的零落掌聲。中國人、小粉紅、戰狼、習近平承受得住嗎？要動核武嗎？

日本副首相，副防衛大臣說「台灣是兄弟，必需保護」，上面的情景不只是想像吧？！

可惡的武漢肺炎，冷清的東京2020奧運，也讓中國失去了可能的反省機會，嘆！



想像一下，如果開幕的觀眾有6-7萬人，當台灣隊（Chinese Taipei，日本新聞主播自動翻譯「台灣隊」）在104順位進場時全場掌聲如雷，甚至全場起立，而108順位的中國進場只是禮貌性的零落掌聲。中國人、小粉紅、戰狼、習近平承受得住嗎？示意圖／擷自網路