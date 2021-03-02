打狗山與打狗港。圖／呂自揚攝影

一

東番記寫打狗港，

港邊居住平埔人；

荷蘭入侵急南遷，

野史胡說林道乾。



二

鄭氏屯墾人煙少，

滿清設縣柴山邊；

同治通商打狗港，

港內穿梭西洋船。──〈打狗四百年〉



三

日本築港碼頭寬，

改名高雄火車喧；

戰後港都人百萬，

萬棟高樓萬噸船。──〈打狗四百年〉

一

高雄原名打狗，是與大員同時進入歷史的二大海港。

1603年，陳第隨軍隊來當時稱為東番（南台灣）的大員港，回去著〈東番記〉，說北起魍港、大員、堯港、打狗嶼、小淡水的沿海平原，皆住有原住民大社上千人，小社五、六百人。「打狗」是台語（福佬語），一般認為是平埔語譯音。

荷蘭1624年入佔大員今安平。1634年4月20日，劉香海盜團在打狗上岸取水，被打狗原住民殺死二、三十人。1634年11月6日，士兵自堯港登陸，在今大崗山附近與原住民搭加里揚社約150到200人交鋒。

1635年12月25日，荷蘭和新港社等千人聯軍，進攻大崗山附近搭加里揚社，搭加里揚與附近包括打狗原住民，皆驚慌逃遷到屏東平原。

戰後堯港至打狗沿海平原，從此無原住民村社居住。逃遷到今屏東的塔加里揚社，1646年改名為阿猴社。



1871年英湯姆生攝影之打狗港版畫。圖／呂自揚提供

二

1719年，《鳳山縣志》根據傳聞寫說明嘉靖42年（1563），海盜林道乾被俞大猷追征，逃到打狗山殺土番，道乾妹埋金打鼓山。餘番逃到屏東成為阿猴社。

筆者根據《明實錄》與俞大猷《正氣堂全集》第一手史料，明確證明林道乾未到過台灣安平或高雄打狗山，有關林道乾之說皆屬訛傳。屏東阿猴社不是打狗遷去的。



從西子灣看今之高雄港。圖／呂自揚攝影

三

1662年鄭成功趕走荷蘭人，設一府二縣，打狗屬萬年縣，鄭軍雖在左營、右衝（右昌）、後勁和前鎮等地屯墾，人煙仍稀少。

1684年滿清統領台灣，萬年縣（州）改名鳳山縣，設縣城於柴山（打狗山）東北邊，今左營，後來遷往今鳳山。

1858年，清帝國與英法美訂天津條約開放台灣通商，以淡水、台南為正港，雞籠、打狗為副港。打狗於1863年同治2年正式開港設海關，英國、法國等西洋船開始紛紛前來打狗港貿易。



打狗海關地界碑。圖／呂自揚攝自高雄歷史博物館

四

1895年，清帝國因甲午戰爭戰敗，簽訂〈馬關條約〉將台灣割讓給日本。日本看好打狗港，開始築港擴建碼頭，進行新港市建設，並積極修建鐵路。

1900年，台南至打狗鐵路通車，1908年南北縱貫鐵路全線通車，以打狗港站為縱貫鐵路終點站。火車來來去去，每天皆可聽到火車行使鐵軌震動聲和響亮的汽笛聲。

1920年，日本認打狗地名不雅，以日本京都附近有地名叫高雄，日語發音與「打狗」的台語音相同，就將打狗改名為「高雄」。



高雄港內看高雄市萬棟大樓。圖／呂自揚攝影

五

二次大戰後，政府復建高雄港可停泊二萬噸貨船，1960年代開始設立臨海工業區和加工出口區，並擴建高雄港埠航道。高雄工商業快速繁榮，就業人口迅速增加。1976年高雄市人口已達100萬人。

三十多年來，高雄工商蓬勃發展，鄉村人口紛紛流入，高樓紛紛建起。2010年，高雄縣、市合併，高雄總人口已有二百七十多萬。

如今三、四百年前的小漁港，已發展成可進出貨輪可達十萬噸的國際性海港。市區街道整齊，人口超過百萬，到處大廈林立，高樓萬棟。

打狗高雄，有山，有海，有河，有湖，有平原，可說是一大福地；高鐵直達，捷運雙通；人來車往，欣欣向榮；航飛國際，船通全球，是台灣最大最繁華的海港都市。

筆者是高雄在地人，特將打狗四百年歷史，分三段合寫成一首可琅琅上口，雅俗共賞的打狗歷史詩，可看作是生動寫出打狗高雄四百年的歷史變遷，和古今港都風情的「高雄之歌」。

附記：高雄原是以日語念，今改以華語念，已非舊地名打狗的本音。



高雄港萬噸貨船。圖／呂自揚攝影