我們都期待在我們離世時，有一個滿意的心境，可以從四個領域「老本、老窩、老身、老心」，經由「管理的精神」去學習、規劃和執行。希望沒有愧對此生。示意圖／Pixabay

自己著手來建立一個屬於自己的晚年生命的迪斯耐樂園（Build yourSelf a retired Disneyland ,I-Centered Functional Longevity Club, ICFLC）

2003年, 在煩忙的醫療業務之外，我再去華盛頓大學修完醫院管理碩士，體會出一個成功的事業、活動，或人生，都需要有管理的思維才能成功，或是才能有滿意的結果。也就是說，每一件事都需要有目標，有方向，有宗旨，然後有完整的規劃和執行步驟，更需要確切的執行其內容，如此才能有令人滿意的，成功的結局。那麼，「老」是每一個人的「私事」，沒有人能代替你，因此，在我們每一個日子都朝向生命的最後階段，我們要不要也有一個成功滿意的晚年？如果答案是正面的，那麼我們該開始起手準備，慎重考慮自己的理想晚年，仔細分析自身的實際狀況，好好規劃各階段的可行的行動計劃，然後一步一步的融入自己的生活方式中，耐心地確切的過自己規劃好的每一個領域。我們都要好好的「管理」我們自己的晚年生命！

那麼，屬於個人退休「前後」的生活的各種領域的「迪斯耐樂園」是代表什麼呢？

當我們去迪斯耐樂園時，最快樂的就是能夠和親朋好友一起玩。一起坐飛車，一起看電影，一起玩各種不同的遊戲。但是，並不是每個人都會一起玩同一項，因為各有不同選擇。在我們的退休生活中，不一定每一位好朋友都能完全配合我們的活動，因此要有各種不同的小團隊來搭配，「旅遊，讀書，電影，工作，美食」等等。重點是我們自己的「心態」能調適到自己的「核心價值」嗎？我們的心思能配合別人嗎？

我們的生命一直在「交換」的過程中，求得更符合我們自己理想的生存狀況。我們努力工作，期待交換的是有一個合意的生活。因此，我們無時無刻都在與「自己」，也與相關「對手」包括「家人和親朋好友」談判，以「雙贏」為原則來交換並取得符合我們自己理想的生命過程。

從小到大，我們都經歷一環接一環的挑戰與考驗。我們很辛苦的成長、學習、訓練。至今仍然日夜不斷的在面對各種沉重的壓力。試想想，我們要這般一成不變的走完我們「僅此一次」的人生嗎？我們需要及時適切的調整，也就是說我們要「reset」我們的「未來路」，我們期待交換到理想的「老有所終」。因此，退休前開始，個入需要準備晚年生活的各種領域的調整和訓練，包括不同領域的基本認知和個人喜好的技能，以便退休後能進入狀況，並持續下去。如同去遊樂場的不同項目的活動的選項。

我們都期待在我們離世時，有一個滿意的心境，因為我們都只能活這一次，我們希望這一生沒有愧對此生。因此，2003年我們捐款並在西雅圖成立一個完全是「志工」式的相互協助，相互學習，教學相長，由經驗交換互動中建立個人生活聯絡網的活動中心：亞裔銀髮族關懷基金會（Asian Senior Concerns Foundation, ASCF)。我們的宗旨就是在老年生命的主要的四個領域裡，「老本、老窩、老身、老心」，經由「管理的精神」去學習、規劃和執行。

1. 老本：我們有財務規劃專員每個月的演講，提供符合現實的財規資訊，以便我們可以充份了解自己的財務狀況，可以自己或請專業去規劃出合理使用這些資產的額度和方向。也可以好好的安排轉承。我們也提供適切購買長照保險和身後安排事項的重要資訊。

2. 老窩：我們提供定期演講，解說晚年因爲每個人的自身身心狀況改變，因而有不同的適合的住宿和照顧環境的需求和層級。我們鼓勵大家按部就班的對「老窩」的評估並認真的「瘦身」。因為，只有如此減少「擁有」才能增大自己的「空間」。要「放下」才能脫離當房子的「奴隸」。我們也解說搬去「退休社區」的利弊。因為當我們進入不同層級的晚年生命時，應要求「交換」的是「我們自己時空的自由」。這種選擇需要整體思考我們自己的「醫療團隊所在、活動團隊所在、交通方便性」。根據這些資料來適切調整老窩的選擇

3.老身：我們都是一天老過一天，身體健康也是天天弱化。除了各班的「動」的活動，跳舞、健走、慢拳等，「靜」的書法，聊天喝茶，小題目演講分享等之外，我們每一個月提供老年身體照護的演講，尤其是身體健康的自我管理。重點是以在美國法規和制度內，從我是內科、老人科、長照及長照管理專科的經驗和角度，來提供建議。我鼓勵大家改變由現行的醫療照顧的被動的思考方向，改為主動的規劃和預防的管理態度。我建議大家除了認真參與學習老人醫療照顧的各種資訊，才能有效了解病情並作最有意義的選擇，配合醫療團隊的醫治。

我也建議大家對自己身體狀況要花時間去了解，並思考不同階段的照顧的安排。尤其是「當自己還能主導、能作主時的最合理的態度和照顧」，「當自己失去能力、喪失主導權、完全依賴旁邊的家人時的合理照顧」的安排和方向。因此，我們每個月定期提供這類相關演講，鼓勵大家在這種教學相長中，成為朋友，成為定心丸，才不會茫然。我們也鼓勵大家參與「慢性病自我管理訓練班」的課程，讓大家學習如何能自我照顧老年身心的慢性狀況，不用事事找醫師處理，也可以安心過適切的晚年。

4. 老心：我們每天的各項課程，都是在鼓勵大家除了娛樂自己，有意義的打發時間之外，著重在「認知和腦力」的訓練。我們鼓勵大家選擇幾樣自己喜歡，願意長久去作，自己可以「主導，控制」的活動，然後來和大家「分享」經驗。因為這個過程，除了腦力的時空運作是全方位，是獨立自主，是正面力量，然後再來分享給大家則是「快樂」。

例如，「自學讀書會」，我們自己去找題目，找資料，整理後，來「帶領」討論。「旅遊小組」是我們自己去討論決定旅遊地點、公佈、組成志工團隊來規劃、連絡、安排，然後接受報名和最後完成旅遊。我們也在市內不同點各自成立定點定期健行，

如此增進交流和交心，養成團隊互助精神。每年我們辦一次回饋表演給約五百位社區大眾看我們努力學習的成果分享，這樣能更增強大家合作的感情。

我們的活動完全是志工式，沒有要求政府經費補助，我們自己捐款，自己管理。在教學相長，奉獻互助，自我學習的精神之中，我們才能享受獨立自主，屬於自己的老年迪斯耐樂園的生命。

我們已於2016年加入健安醫療網（KINON.ORG)。YouTube可找：亞裔銀髮族關懷基金會，連絡： healthyliving@kinon.org

※本文轉載自： 元氣網醫病平台