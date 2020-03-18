奉勸國人，當此疫情蔓延之際，還是暫時別出國；除非萬不得已，千萬不要去疫區國家旅遊，以免染病而害己害人。圖／陳惠卿

連續三天（15、16、17），國內境外移入的武漢肺炎病例創新高，分別是6、8、10例，其中以土耳其團的最多，一團15人累計已達9人確診，其餘尚有參與埃及、奧地利旅行團確診個案。

這些暴增案例讓人不由得心驚，他們會是防疫的破口嗎？阿中部長帶領的團隊兩三個月來不眠不休的防疫努力，贏得國際讚許、中國跳腳的卓越成績，會因為這些「只求自己快活、不顧他人死活」的自私鬼而毀於一旦嗎？

我們除了強烈譴責他們不能共體「防疫如同作戰」時艱的自私行為之外，也要提醒國人千萬別跟他們一樣抱著不會中標的僥倖心理，和藉機撈居家檢疫補助金的「能撈就撈、不撈白不撈」要不得的投機心態外，也請大家自珍自重，除非萬不得已，千萬不要去疫區國家旅遊，以免染病而害己害人。

收拾玩心避免害己害人

筆者以為，因為出國到疫區旅遊而染上武漢肺炎，至少有兩害：

1.害己：防疫團隊的感染科專業醫師說，即使武漢肺炎病好了出院，肺部的纖維化也不可能完全逆轉復原（跟2003年的SARS一樣），會留下諸多後遺症，越老就會活得越辛苦，甚至生不如死，這是害己。

2.害人：一個人染上武漢肺炎，會牽連許多許多人，他們不是被傳染，就是要隔離，甚至還得停班停課（損失無法估計）；如此，不但浪費台灣的醫療資源，也要付出許多社會成本，因為防疫單位為了追蹤病源及受病患波及的相關人員，牽一髮而動全局，其所耗費的人力物力實在難以估算...，這是害人。

當舉國上下都在忙著防疫作戰之際，個人若不能對社會有所貢獻，至少不應該扯防疫後腿，害人害己，成為全民公敵。所以，奉勸國人，當此疫情蔓延之際，還是暫時別出國，置身險境為宜；想吃吃喝喝到處看看，或散心紓壓、或擁抱大自然，國內多得是好山好水和可口美味的小吃，何妨趁機到處走走呢？