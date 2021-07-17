立法院法制局近期發布研究指出，財政部擬修正稅捐稽徵法版本，針對「烏龍稅單」的退稅請求權，設定十年期限，無疑是倒退之舉，並建議應維持現狀不設時限，方為公允。筆者非常贊同，立法院的職責之一就是議決法律，法制局可以站在保護人權的立場提出專業見解，勇於指出財政部是倒退之舉，實屬難得。

且針對財政部提稅捐稽法修正草案蔡易餘委員等21人提案的修法版本，提到稅捐稽徵法第28條第2項明定：「納稅義務人因稅捐稽徵機關適用法令錯誤、計算錯誤或其他可歸責於政府機關之錯誤，致溢繳稅款者，稅捐稽徵機關應自知有錯誤原因之日起二年內查明退還，但不適用行政程序法第131條之規定。」並說明其修法理由為「依特別法優於普通法之原則，本法為行政程序法之特別法，為免適用爭議，於第二項後段明定，是類案件無期限之限制，不適用行政程序法第131條規定。」堪稱維護人權的進步立法。因為可歸責於政府機關之錯誤，致溢繳稅款，不能因其立法理由「基於法律安定性，同時避免事後舉證及查核困難，人民對行政機關之請求權亦應有消滅時效之適用」云云，即僅因體恤稽徵機關查核困難或代替人民憂慮事後舉證困難，而限制人民對可歸責於政府機關之錯誤致溢繳稅款的退稅請求權，實已背離納稅者權利保護法第1條所揭示「落實憲法生存權、工作權、財產權及其他相關基本權利之保障，確保納稅者權利，實現課稅公平」之立法目的。

另外，稅捐稽徵法修正草案第二十八條第三項規定「納稅義務人對核定稅捐處分不服依法提起行政救濟，經行政法院實體判決確定者，不適用前二項規定。」筆者認為有待商榷？因為未考慮法院實體判決確定後是否有誤判、是否有新事實、新證據存在，及爭點是否為既判力所及等因素，修法技術上有過於粗糙，更有違反憲法及兩公約之嫌！學者林文舟(前最高行政法院法官)就主張：判決確定後新成立的證據，亦非既判力遮斷效所能阻止，自無妨據以申請退稅，然上開提案文字未加設限，將來如果實施，即可能被雞毛當令箭，不分青紅皂白，封殺一切確定判決後的申請退稅案。

財政部應挺身保障賦稅人權

依行政訴訟法第177條第2項規定「除前項情形外，有民事、刑事或其他行政爭訟牽涉行政訴訟之裁判者，行政法院在該民事、刑事或其他行政爭訟終結前，得以裁定停止訴訟程序。」當行政法院不停止訴訟，如果行政訴訟與民事或刑事判決認定有異，爭議油然而生，因民事或刑事法院採審質審查證據，而行政法院的稅務爭稅案件都憑國稅局單方說詞，行政法院法官以吏為師下，早被看破手腳，因此當行政訴訟不裁定停止訴訟，而判決確定了，當最高行政法院又有更進一步判決，明指前行政訴訟確定判決無爭點效呢？這不就是應如林文舟所說判決確定後新成立的證據，亦非既判力遮斷效所能阻止，自無妨據以申請退稅，

法律有諺語： 法律不保護在權利上睡著的人，稅捐稽徵法第28條修正在即， 人人要勇於出聲，捍衛自己的權利。財政部也應遵循「世界人權宣言」對人性尊嚴要有基本的尊重，保障賦稅人權。