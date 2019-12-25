創立於2011年8月的安得烈慈善協會，主要關懷對象為台灣0至15歲的弱勢家庭兒，藉由嬰兒、膳糧、素食和專案食物箱，並會依據個案狀況，提供即時、適需的資源，讓需要幫助的孩子可以健康快樂成長。此次安得烈慈善協會獲得全家便利商店會員App平台的支援，推出捐點數換物資、送愛心的活動，在歲末年終之際，號召「全家」會員們一起關心弱勢兒少。

安得烈慈善協會表示，本次捐點數換物資活動是以獲得六億點為目標，希望為五千多位弱勢家庭孩童募集半年份食物箱所需用的肉類罐頭，期待透過大家的愛心，補充孩子們成長階段所需用的肉類蛋白質，更希望透過與全家便利商店的合作，把台灣在地弱勢孩子們的需要讓更多社會大眾看見。

安得烈慈善協會強調，此活動將從即日起到2020年5月26日為止，他們很感謝許多朋友慷慨捐助點數，目前已累積了三千五百萬點，但離目標六億點還有一段距離，安得烈慈善協會邀請大家一起捐點數來創造愛的奇蹟。

更多訊息請看安得烈官方網站 https://www.chaca.org.tw 或撥打服務專線02-22902248。



此次安得烈慈善協會獲得全家便利商店會員App平台的支援，推出捐點數換物資、送愛心的活動，在歲末年終之際，號召「全家」會員們一起關心弱勢兒少。圖／ 安得烈慈善協會提供



民眾可利用「全家APP」捐出點數作愛心。圖／ 安得烈慈善協會提供

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