最近網路出現一張漫畫，一位帶著高帽子魔術師，把投進選票機的川普選票變成投給拜登，這位魔術師的長像就是習近平，中共介入這次美國大選，這個黑色陰謀沼澤到底多深？中共和美國影子政府的牽連有多廣？恐怕要等到1月份，川普正在抽乾沼澤的水之後，才會水落石出。

深層政府的B計畫

但是另一張圖片更詭譎，一夕間，被視為深層政府的影武者歐巴馬、克林頓、索羅斯、拜登，賀錦麗突然更換圖片，把彩色頭照變成黑白，這裡面隱含的意義，才耐人尋味，右派媒體認為這是某種行動暗號，更進一步猜測，深層政府察覺事跡敗露之後，暗殺川普將是最後的手段，而這一次的大選政變，最近在「退伍老兵」雜誌的一篇文章，被稱為「深層政府的黑色行動」，撰文者是英國律師麥克史林普頓，剛好和黑白照片有點關聯。

現在，美國大選已經陷入左派媒體和右派媒體大戰，兩派壁壘分明，各持己見，22日，一群保守派的川普支持者，包圍了CNN總部，對媒體的墮落相當不滿，更妙的是，同樣被視為大選中全面左傾的「紐約時報」，則大力抨擊川普陣營的法律行動，根本是干預大選結果，兩派已經勢同水火，歷經幾十年紅色滲透美國之後，美國社會完全被媒體割裂，這也是中共想要看到的結果，看看台灣的媒體被赤化，情況也差不多。

前不久，爆料的DOMINION計票機舞弊案，伺服器被查獲，左派媒體跳出來否認說，「這是一則假新聞」，但是，右派媒體隨即說，「這是真消息」，於是美國人民被搞到迷糊了，美國共和黨多數認為，這一次選舉是盜竊，民主黨人也有3成選民，認為選舉充滿舞弊，加總起來，80%的美國人，認為這次選舉真的大有問題，22日，白官發言人首次指出，有八項舞弊情事，包括：重複計票、各州計票法令不一致、選票多出人口數、選票送到海外、記票機被外國干預、死人投票等等，甚至也有一人多次郵寄選票，必須中立的公務機關介入選舉等等，這也是美國歷史上，大選最多問題的一次。

拆穿「深層政府黑色行動」的作者是英國大律師麥克史林普頓（Michael Shrimpton），這篇文章的標題是〈這是一次竊盜〉，文章中指出早在11月6日，英國軍情局19處，已經掌握美國大選的陰謀，操縱這次大選的幕後，就是美國隱身的深層政府，前中情局局長和前FBI局長在幕後指揮下令，由美國中情局在法蘭克福的一次行動，現任CIA和FBI局長是否早已知情，目前正在調查。

川普司法行動進入高潮

但是，伺服器事件被揭露之後，川普已經有所警覺，下令中情局局長不准到白宮開會，到底涉及政變的情節有多深，或者只是知情不報，目前還需進一步調查，甚至聯邦調查局也涉入其中，史林普頓的文章中，直接點明，拜登已經幾十年拿中共薪水了，完全是被中共使喚的棋子，意思就是拜登上台，必定接受中共指揮，這是中共結合美國民主黨左派的一次大陰謀，而且早在武漢病毒傳播和黑命貴運動就已經進行。

川普打擊中國經濟，阻擋中共稱霸世界的道路，如果不是川普上台，改變過去華府建制派的政策，白宮的影子政府可以持續在對華政策上，吃香喝辣，就以「臉書」而言，「臉書」老闆祖克伯多次改變「臉書」內部審查，刪除批判中共文字，就是希望取悅中共，讓「臉書」進入中國賺大錢，但是，川普上台後，這條路被活活打斷，在這次選舉中，「臉書」出錢給賓州的選務官員，完全違反法律，這也是「臉書」吃上官司的主因。

這個月將會有更多驚人爆料出現，美國大選的驚奇恐怕會在12月，這項驚奇是否就是川普起死回生，連任美國總統呢？大家可以拭目以待了。



圖為2018.1.30川普在美國國會聯席會議上發表報告。圖／擷自白宮flickr（資料照）