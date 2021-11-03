南海成為中國未來突破島鏈封鎖的最後希望，積極填海造陸，引來美國反制。圖擷自2015.12.15 BBC記者傅東飛乘坐小飛機從菲律賓出發，穿過中國在南海一些環礁(美濟礁)上填海造島的地區，所拍攝到中國造島的情況，擷自BBC中文網

最近台灣所面臨的國際情勢，尤其是美、中、台的三角關係，幾乎已經快到完全呈現本人從2016年蔡英文首次當選總統以來，對亞太局勢所做的預判。包括—

小英從2016年當選總統，且民進黨完全執政後，美、日會更挺台灣，中國已拿不下台灣，中共軍機、軍艦的擾台、繞台是守勢，不是攻勢，目的在警告美、日，不能過度挺台，只有在台灣內部因政治因素發生大規模動亂，且讓中共找到比美國還有理由介入台灣時，中國才可能武力犯台。而南海已成為中國未來突破島鏈封鎖的最後希望，中國勢在必得，且未必沒有勝算，美、中戰事的引爆點在南海，不是在台海。

但隨著美國近來不斷提高美、台關係的質與量後，中共軍機、軍艦的擾台位置，改以台灣西南區域為主時，本人即警告，中國對台的軍事作為，已從守勢，改為模擬奪島（東沙、太平島）的「準」攻勢。

蔡總統從2016年當選以來，所發表對國家的精準定位，會讓中國領導人習近平，不論在台灣內部或國際間，都很難找到顛覆台灣或分化台灣的施力點。一旦2020年小英連任成功，國際間將會在美、日的帶領下，引發挺台的連鎖效應，支持台灣加入國際組織。

我也預判過，中方數度奪我邦交國，並不會帶來雪崩式斷交，也不會讓台灣地動山搖，且習近平不會公開批評蔡總統，也不會公開主張武統台灣，背後的戰略思維是，讓兩岸人民及領導人，留下未來談判的緩衝空間及可塑的談判氛圍。

前幾天，鄭弘儀在「鄭知道了」節目中，難得邀請到美國前國防部官員胡振東先生，來分析美、中、台的最新情勢。胡先生曾在美國五角大廈工作，任職時，頻繁來往於美、中、台三地，也擔任過美國AIT的副組長，退休後，定居台灣，極熟悉美國對中及對台政策。胡先生也是本人在媒體中，所看到對美、中、台的戰略情勢分析，講得最清楚、也與本人這幾年的戰略預判最接近的人，雖然有些許地方，講得不夠具體，或有戰略盲點。

台灣戰略地位牽動亞太穩定

胡先生在節目中說到，中國若開第一槍，就會馬上促成美、台軍事同盟。這一點也是本人過去數度強調，但在台灣內部卻一直被忽略的。許多台灣人民誤以為，台灣武器幾乎都是向美國採購，且在美、中對抗情勢升高，美國近來更販售台灣許多尖端武器，也放寬了軍購限制，在更早些時，還制定了友台的國防法案之種種情況下來判斷，美、台早已軍事同盟。而看出美、台尚未走到軍事同盟的人，卻都停留在，猜測美國到底會不會為台灣出兵。但這個議題，胡先生只點出，美、台走向軍事同盟的時機，卻未具體講出（維持戰略模糊），背後的戰略結構因素。針對這一點，本人有提到，過去美國維持戰略模糊的顧慮是在中共，現在美國的顧慮則是在中國國民黨。

胡先生在研判中國會不會武力犯台時也說到，除了台灣的戰略地位重要之外，中國若武力犯台，會影響到美國在亞洲的最重要兩個盟友—日本及南韓，因為這兩個國家的石油運輸，幾乎都要仰賴台海。然而本人過去（如〈賴清德及柯文哲都犯了戰略性錯誤〉文中）針對這一點，有更具體的點出，背後的戰略情勢。那就是，台灣的戰略地位執全球牛耳，不用走到被中國併吞的階段，只要台灣步向親中，日本要維持親美路線，就會極為嚴峻，日本也會被迫轉為親中，那麼美國將立刻失去全球的領導地位（這個說法，近來也聽到某位大咖評論人的認同）。

在南海可能發生的奪島情勢分析中，胡先生則有顯現出戰略盲點。胡先生雖然也如本人有點到，一旦在南海發動奪島，將促成美、台軍事同盟，且中國也會失去台灣之外。胡先生卻未提到，中共發動奪島的戰略目的，也質疑奪島的戰略價值。本人過去有指出，南海的所有主權聲索國中，唯一敢對中國在南海的主張，「堅決說不」的國家只有台灣。中國奪東沙、太平島的戰略意義是，它們是中華民國的領土，不是台灣領土。若奪下兩島，一、進可攻：可逼台灣坐上談判桌，並以此威脅台灣，不可脫離中國；二、退可守：若擋不下台灣投向國際的懷抱，那麼奪下東沙、太平島並實質掌控，可讓中國在未來想掌控南海時，在國際間不會出現有南海主權聲索國的反對聲音。

大家在分析南海的美、中對抗結果孰輸孰贏時，都把注意力放在，美、中武力的強弱比較。卻忽略了，這個時代中，兩個大國要全面開戰的機率是微乎其微，最後還是要取決於兩國全球影響力的較量，及國際的仲裁結果，武力只決定了聲勢、氣勢及談判籌碼，中國近日成功試射超音速飛彈的背後意義也在此。尤其在南海的勢力爭奪中，南海諸國的民心走向及選邊站，也必是一個影響國際仲裁的重要依據，而這一點，我從過去到現在都認為，美國並不具絕對優勢，從最近正如火如荼進行中的CPTPP會員國談判中，具投票權的東南亞會員國如新加坡、越南等，幾乎都支持中國加入CPTPP，也可略窺端倪。



作者指出，南海的所有主權聲索國中，唯一敢對中國在南海的主張，「堅決說不」的國家只有台灣。圖為2021 年 9 月 7 日美國尼米茲級航空母艦卡爾文森號 (CVN 70) 與獨立型瀕海戰鬥艦塔爾薩號 (LCS 16) 一起穿越南海。擷自太平洋艦隊flickr