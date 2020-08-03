日本防衛省（國防部）日前公布的《2020防衛白皮書》卻站在「一中」的立場，把台灣當作是中國領土的一部份，對日本社會以及國民發出了錯誤的信息。圖／永山英樹

對日美同盟來説，中國對台灣發動武力攻擊是同盟本身的問題，所以日本國民也應清楚瞭解，中國對台的攻擊是「國際社會應該干渉的中國對外侵略」，而不是如「一中」宣傳強調的「不容外國干涉的中國內戰」，但可悲的是，日本防衛省（國防部）日前公布的《2020防衛白皮書》卻站在「一中」的立場，把台灣當作是中國領土的一部份，對日本社會以及國民發出了錯誤的信息。比如將有關台灣的説明納入「中國」的章節中作記述，及在地圖上把台灣納入中國領土等。

不能踩上「一中」紅線就是日本政府典型的恐共症。政府内部的親中派知道日本國民對「一中」的內容不清楚，也認為台灣政府不會向日本抗議（因台灣不像中・韓那樣的反日），所以安心接受中國的偽宣傳。這次他們竟然出現在防衛省，影響白皮書的内容，讓我們知情的國民更體會到危機感。

《2020防衛白皮書》預定將於8月中旬開始出版，因此我們親台日本人與愛台的在日台僑共同發動了抗議活動的同時，發起了電子連署活動，對防衛大臣河野太郎提出要求取消出版的計劃。

戮破「一中」宣傳也是連署活動的目的，所以我希望更多的台灣人民也踴躍參與此活動，跟我們一起發聲！

請踴躍點選此連結以下change.org網站參加連署活動。

http://chng.it/zqDv95W5zh

連署的訴求如下；

台灣不是中國領土！要求日本取消《防衛白皮書》出版！

寄件人：台灣研究論壇 收件人：河野太郎防衛大臣

日本防衛省（國防部）公佈的「2020版防衛白皮書」預定將於8月中旬在一般書店販賣，但書中卻出現了嚴重的錯誤部份。該白皮書站在「一個中國」的立場，將台灣歸為中國領土的一部份。

例如第Ⅰ部第2章「對於各外國的防衛政策等」，分別針對「美國」「中國」「朝鮮半島」「俄羅斯」等國家進行情勢解說，唯有台灣沒有以「台灣」為題的章節，而是將台灣納入「中國」的章節中作記述，將台灣的情勢當作中國國内情勢的一環。

另外，在「中國軍的配置」圖表中，亞洲地圖上的中國用各種顏色作區分，而中國以外的國家則是一律無色（正確來說是灰色）表示，台灣不是以無色（灰色）顯示，也就表示是中國領土的一部份。

其它還有「中國軍事力強化的目的，是為了阻止台灣獨立以及來自外國軍隊對台灣獨立的支援，發揮更大的能力」記述，使用「台灣獨立」的文字記述，將台灣歸為中國領土中的一部份。

中國軍的侵台是國際社會應該阻止中國對外侵略的違法行動。但諸如上述與事實相反的記述，會使日本國民誤認為「中國軍準備進行對台灣的軍事行動，是不容許世界干渉的中國内政問題」，非常危險。

日本政府的立場並沒有承認台灣是中國的領土，防衛省不是日本政府，而是中國政府的宣傳筒，才會將如此錯誤百出的防衛白皮書強塞給國民。中共代理人一定已經滲透到防衛省内部了。

台灣是台灣人的國家，絕對不是中國領土的一部份！因此，我們將對河野防衛大臣（國防部長）提出訂正防衛白皮書錯誤表記的要求。若訂正的要求不被接受，我們則進一步要求防衛白皮書必須取消出版。

日本防衛省（國防部）日前公布的《2020防衛白皮書》站在中國立場將把台灣當作是中國領土的一部份。圖／永山英樹