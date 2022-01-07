內容簡介

歌在生命裡，生命就是歌。

對Pangcah（阿美族）來說，radiw（歌謠）是活著的歷史，串起了人、動物、土地之間相互勞動與滋養的關係；radiw就是文學，代替文字成為傳達情感的載體。眾人傳唱歌謠，一代傳一代，從一個山頭唱到另一邊的海洋，隨著部落與人群的移動遷徙，歌也如同生物一樣，隨環境交融、變異與繁衍。

本書透過曾經採集阿美族歌謠的林信來，與當代吟唱母語歌謠的創作樂人阿洛之間的父女對話，演繹出極其豐盛的阿美族歌謠故事，以及林信來的生命行腳。

目次

推薦序 在艱苦中堅持傳續祖先歌藝的孤獨身影 Pasuya Poiconx 浦忠成

推薦序 在Radiw中，成為真正的人 劉克襄

前言 歌在生命裡，生命就是歌 Ado Kaliting Pacidal 阿洛．卡力亭．巴奇辣

場景

輯一、重返歷史

一、擁有三個名字的男孩

二、音樂路

三、我們需不需要自己的音樂？

四、回看民歌採集

五、尋找歌的烏托邦

六、東隊日記

七、土地上的採集者

筆記：原住民歌謠採集簡史

輯二、那個用歌說故事的人

一、radiw是什麼？

二、radiw的分類

三、radiw是一種說故事的行動（mikimad）

四、radiw是神靈的路——神話時間與集體記憶

五、一首很長很長的radiw——相聚與團結之歌

六、月亮與太陽——愛戀的radiw

七、地景與集體記憶的radiw

八、當我們完整彼此——mipaliw的radiw

九、Ohaiyan——自由的radiw

十、回顧的radiw

輯三、月亮太陽

一、童年的卡帶

二、重返Takoliyaw

三、老頭目

四、拼貼radiw的想像共同體

五、從逝落到氣息：阿洛的radiw

後記 Calaw mayaw 林信來



《那個用歌說故事的人》新書說唱會，2021/11/24下午在微貳獨冊舉辦。圖／擷自玉山社臉書，民報合成

作者簡介

口述：

Ado Kaliting Pacidal 阿洛・卡力亭・巴奇辣 國立東華大學民間文學博士，電視節目製作人、導演、演員、創作歌手、主持人，長年耕耘原住民族社會文化議題。音樂專輯《Cidal Fulad太陽月亮》（2013）、《Sasela’an氣息》（2020）入圍多項金曲獎；2015年電影《太陽的孩子》入圍金馬獎最佳新演員；2016年電視節目《吹過島嶼的歌》獲金鐘獎教育文化節目主持人獎；2019年主編書籍《吹過島嶼的歌》。只要太平洋的海浪不斷拍打，我們的歌就會一直唱下去。

Calaw Mayaw 林信來 出生於花蓮玉里，國立臺東大學音樂學系副教授。1967年參與民歌採集運動之東隊行程。自1970年代起，長期投入阿美族歌謠採集與研究，亦曾參與中研院、文建會委託之阿美族音樂調查研究計畫。著有《Banzah A Ladiu台灣阿美族民謠謠詞研究》（1982）、《臺灣卑南族及其民謠曲調研究》（1985）、〈南王聚落之音樂〉收錄於《臺灣土著祭儀及歌舞民俗活動之研究》（1987）、《宜灣阿美族豐年祭歌謠》（1988）。

撰述簡介

藍雨楨 宜蘭人，國立清華大學人類所碩士。長期參與跨國藝術計劃的策展製作。在印尼田野研究期間，結下與南島的深厚緣分，希望以人類學觀點，持續拓展更多元的文化議題。近年與友人共同經營Trans/Voices Project，關注台灣和印尼跨國移工的藝文實踐，合著出版《歌自遠方來：印尼移工歌謠採集與場景書寫2021》。目前從事寫作、翻譯與藝文策展。