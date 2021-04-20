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每日國際焦點

美國染疫人數連續4周上升至每日7萬人後，下降0.4%。疫情未能降溫主因是感染力更強的變種病毒的傳播力增加效應，抵銷了疫苗的效果。

由於全世界減碳使得煤價下跌，印度考慮興建新的燃煤發電廠。印度有3/4電力來自燃煤發電，近兩年來才因為減碳措施降低比例。

印度因應疫情大擴散，斥資456.7億盧比(172億新台幣)注資印度血清研究所、巴拉特生技，以增加疫苗產能。並計畫自5月1日起開放18歲以上全民施打疫苗。

西班牙皇家馬德里、巴塞隆納、馬德里競技、英國曼聯、曼城、切爾西、利物浦、兵工廠、熱刺，義大利尤文圖斯、米蘭、國家米蘭12名隊參與，共同發起新足球聯賽「超級聯盟」，歐洲足球協會聯盟強力反對，英國首相強生也表達反對，英格蘭足球總會總裁威廉王子表達反對，英國體育部長奧利佛·道登介入，表示將找出辦法懲罰加入的6隻英國球隊，阻止超級聯盟成立。

印度

因應疫情大擴散，斥資456.7億盧比(172億新台幣)注資印度血清研究所、巴拉特生技，以增加疫苗產能。並計畫自5月1日起開放18歲以上全民施打疫苗。

由於全世界減碳使得煤價下跌，印度考慮興建新的燃煤發電廠。印度有3/4電力來自燃煤發電，近兩年來才因為減碳措施降低比例。

印度火葬場全天候工作消化遺體，遭懷疑染疫死亡人數高於官方數字。官方表示，這是因為為了防疫盡可能火葬。

英國首相強生因印度疫情嚴重取消訪問印度。

印度網球公開賽因疫情嚴重停辦。

馬來西亞

接下來5年將獲微軟投資10億美元建立資料中心。

巴基斯坦

與反法伊斯蘭極端分子談判。

菲律賓

解除60歲以下暫停施打阿斯特捷利康疫苗的禁令。

澳洲

鋰礦公司歐若科布雷斥資17.8億澳幣(388億新台幣)買下礦業公司銀河資源，成為世界第5大鋰礦生產商。

英國

對美國企業輝達購併英國企業安謀發起國安調查。

財相瑞斯·薩納克要求英格蘭銀行研擬發行加密貨幣「不列顛幣」，以與比特幣等加密貨幣競爭。

西班牙皇家馬德里、巴塞隆納、馬德里競技、英國曼聯、曼城、切爾西、利物浦、兵工廠、熱刺，義大利尤文圖斯、米蘭、國家米蘭12名隊參與，共同發起新足球聯賽「超級聯盟」，歐洲足球協會聯盟強力反對，英國首相強生也表達反對，英格蘭足球總會總裁威廉王子表達反對，英國體育部長奧利佛·道登介入，表示將找出辦法懲罰加入的6隻英國球隊，阻止超級聯盟成立。

2020年有36%英國人遠距上班，較2019年的26%爆增。

美國

染疫人數連續4周上升至每日7萬人後，下降0.4%。疫情未能降溫主因是感染力更強的變種病毒的傳播力增加效應，抵銷了疫苗的效果。

審查數起嬌生疫苗與嚴重副作用可能有關的案例。

微軟將開始測試Windows 10 PC、iPhone、iPad上進行雲端遊戲。初期將可於微軟Edge、Google Chrome、蘋果的Safari瀏覽器上遊玩100款Xbox遊戲。

加拿大

斥資300億加幣(6,735億新台幣)推動國家育幼5年計畫。希望5年內將每日幼托費用降至10加幣(224.5新台幣)。

以色列

總理納唐亞胡所屬政黨聯盟在程序委員會投票中落敗。

簽約購買數百萬劑輝瑞疫苗。

敘利亞

俄國空轟炸巴爾米拉民兵基地消滅200民兵。

伊朗

國際原子能總署與伊朗對談，要求說明在未公開地點發現核蹤跡。

查德

總統伊德里斯·德比六連任，軍方表示擊退叛軍往首都的攻勢。美國表示查德北部叛軍揮軍首都，並已經要使館非必要人員撤離。

突尼西亞

總統凱斯·賽義德宣布總統軍事指揮權包括內部安全部隊，與總理衝突加劇。

南非

桌山國家公園因人為縱火發生大火，燒毀400公頃，動用250名消防隊員滅火。

福和會官方網頁：www.fratwn.org