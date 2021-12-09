美國總統拜登提名的國務院主管東亞及太平洋事務的助理國務卿康達（Daniel Kritenbrink）2021年6月15日出席參議院外交關係委員會有關他的人事提名確認聽證會。圖／擷自VOA，參議院外委會聽證會直播影片

拜登政府官員星期三在一個國會聽證會上向兩黨議員們重申美國對台灣「堅如磐石」的承諾。國務院及國防部主管亞太及印太事務官員說，維持台海和平穩定是一個「此地和現在的問題」，拜登政府要確保台灣有能力抵擋北京的脅迫，也在積極協助台灣強化自我防衛能力、威懾中國對台灣可能採取的軍事行動。

美國參議院外交委員會12月8日就「未來美國對台政策」舉行聽證會，國務院亞太事務助理國務卿康達（Daniel Kritenbrink）及國防部印太安全事務助理部長伊萊·瑞特納（Ely Ratner）出席作證。

外委會主席，民主黨參議員梅南德茲（Bob Menendez, D-NJ）及共和黨首席議員里契（Jim Risch,R-ID），在發言中都對中國對台灣日益咄咄逼人的脅迫行為表示憂慮，並強調美國必須展現對台灣安全防衛的承諾，不能讓北京對美國防衛台灣的決心有所懷疑。

梅南德茲說，台灣是一個繁盛的民主社會及自由市場經濟，也是世界上一個真實的成功故事，它應該是一個值得台海兩岸所有人民驕傲和珍惜的地方，當然美國國會兩黨就非常珍惜台灣的成就。

梅南德茲強調，北京對台灣的威脅與脅迫使台海成為全世界最危險的地方之一，也是世界上少數幾個可能因誤判而引發戰爭、為全球帶來災難性後果的地方，因此美國對台灣人民的承諾必須非常明確，也必須確保台灣有空間在不受脅迫及使用武力威脅的情況下決定自己未來前途。

他說，「北京不應該有任何懷疑或疑問，那就是任何台海軍事行動將直接影響到美國以及我們的利益和價值，直接影響到我們基於《台灣關係法》及六項保證的承諾，因此不應該有任何懷疑、疑問或誤解，就是我們將做出適當的反應。」



民主黨參議員梅南德茲。圖／擷自PBS News hour影片

上個月才提出《台灣威懾法》協助台灣發展不對稱能力的參議員里契說，無論中國領導人說什麼，任何有關美國對台政策的討論都必須從《台灣關係法》開始。他要敦促所有人，無論是美國的朋友還是敵人，都去仔細閱讀《台灣關係法》的條文。

「這是美國的法律。它不是一個建議。它不是一個想法。它是1979年1月1日生效的法律。它的名稱叫《台灣關係法》。」

在唸出幾條相關條文前里契強調，單方面改變涉及台灣的現狀不僅威脅台灣2300萬人民的安全與自由，還會損害美國及盟友在印太地區的重要利益，因此「要威懾中國共產黨對台灣的脅迫，美國必須有如激光般聚焦於能把台灣置於抵禦中國軍隊最佳地位的具體行動。」



參議院外交關係委員會的共和黨領袖吉姆·里契（Jim Risch）。圖／擷自PBS News hour影片

9月24日才上任的亞太助卿康達表示，印太地區和平穩定是美國的長遠利益，美國持續反對任何單方面改變台海現狀的作為，也呼籲台海兩岸分歧以符合台灣人民意願及最佳利益的方式和平解決，「正由於這個原因，我們嚴重關切中華人民共和國對台灣日益脅迫及挑釁的行為。」

康達指出，自2016年蔡英文上任以來，中華人民共和國使用軍事、外交及經濟脅迫破壞台海現狀，「這些行動破壞地區穩定，造成可能傷害全球經濟的誤判風險」，為應對中華人民共和國的軍事威脅，美國已經、也將繼續提供台灣防禦性武器和服務，以便台灣能在《台灣關係法》之下維持足夠的自衛能力。

除了軍售外，康達說，為抗衡中國為孤立台灣的外交施壓，美國也從各方面協助台灣拓展國際空間，通過自己的外交管道持續向盟友和夥伴強調台海和平穩定的重要，並表達對中國不斷脅迫台灣的各種行動的強烈關注；與此同時，美國也公開和私下敦促中國，遵守和平解決台海分歧的承諾，與台灣進行有意義的對話以便使緊張降溫。

康達重申拜登政府對台灣「堅如磐石」的承諾，並表示美國將持續與台灣合作，協助台灣對國際社會做出貢獻，也將持續鼓勵理念相近國家與台灣接觸，並公開展現對台灣的支持。

對於五角大廈如何協助台灣的安全防衛，國防部印太安全事務助理部長瑞特納說，台灣位居第一島鏈中心，又處於全球經濟和貿易往來要道，對美國的盟友網絡具有關鍵地位，台灣的安全對美國護衛印太地區的利益極為重要。

「不幸的是，雖然中華人民共和國公開倡議要與台灣和平統一，但北京領導人從未放棄使用軍事侵略行動。事實上，人民解放軍很可能在準備以武力統一台灣，同時還試圖威懾、拖延並阻止第三方為台灣進行干預，」拉特納說。

他說，中華人民共和國對台灣的威脅不僅是攻占或封鎖，解放軍正在台灣周邊空域和海域進行更廣泛的脅迫行動，這些行動破壞穩定，而且是有意的挑釁，也增加誤判的風險，它們使得地區繁榮安全面臨風險，也是解放軍對其他美國地區盟友，包括印度、日本、菲律賓及越南軍事挑釁和脅迫行動的一部分。

他說，雖然解放軍的行動是真實和危險的，但美國國防部也在採取更主動方式支持台灣建立不對稱防衛能力，通過結合台灣的自我防衛、台灣與美國的伙伴關係，以及越來越多理念相近民主國家的支持，中國的軍事威脅仍然能被威懾。

除了依據《台灣關係法》提供台灣必要防衛能力外，對於法律中關於美國自己必須維持足夠能力以防止可能危及台灣人民安全的任何形式脅迫，拉特納說，「讓我清楚地說，這是一個絕對優先：中華人民共和國是國防部步步緊逼的挑戰，台灣假想情況也是一個步步緊逼的假想情況」，五角大廈正在現代化軍事能力、更新美國軍隊的態勢，並據此發展新的作戰理念。

對於議員們關注中國對台灣採取武力行動的可能性及時間表，以及如何讓中國相信美國會協防颱灣，拉特納和康達都表示，拜登政府非常清楚威懾中國軍事行動有急迫性，康達說，確保台海和平穩定「是一個眼前的問題」；拉特納則表示，「中國挑戰是一個今日的問題，一個明日的問題，一個2027年的問題,一個2030年的問題……」他說，他不認為應該從日曆上挑出一個台海可能發生衝突的日子，而是美國必須確保「從今天起」就有維持威懾中國的能力。