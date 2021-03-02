國民黨不可能是台灣的忠誠反對黨，國民黨在台灣專制50年，趙少康是幫兇。共產黨在中國專制60年，他沒大聲反對、反抗，還要和中共政權統一，遠離民主美國。他的「忠誠反對黨」根本是胡謅亂道。圖／擷自公視新聞影片

馬英九是聞名天下的「笨瓜」(bumbler）。他有哈佛大學的國際關係博士學位，卻看不清楚目前國際政治的現實和發展趨勢。沒有世界文明、人類價值歷史正確的觀念和心態，站在歷史錯誤的一邊。

他8年總統把台灣變成隨時可能被中國併吞的中國的一部分。他得意洋洋，說他8年總統中國沒打台灣。那，阿輝伯12總統走「兩國論」、阿扁8年「一邊一國」的台獨路，中國沒有武力犯台。小英快5年總統，也走維持「中華民國台灣」台灣主權獨立的台獨路，中國也沒打台灣。小英還把台灣變得更富國強兵，有力、堅強抗拒中國的文攻武嚇。

馬英九8年總統，認為美國不會武力協防台灣，開戰就是終戰，台灣必然投降。他經濟越來越依賴中國，軍事越來越遠離美國民主聯盟，不買先進武器。台灣變成等死的國度。

不過，我一向看扁馬英九，認為他有心卻無能、無力出賣台灣。他已被台灣人看破手腳，國民黨都不再要他，他要選2024門都沒有。夫人周美清罵他「奇怪耶，你！」《The Economist》罵他「bumbler」，名副其實。

趙是可能危害台灣主權的危險人物

趙少康和他的價值觀、世界觀、美中台關係看法一樣，是大統派。但他雄才大略、敢作敢為，有能力、有勇氣出賣台灣。他是可能危害台灣國家主權最危險的人物。

他1993就因為反對阿輝伯的台獨，造反脫離國民黨，成立新黨，掀起風浪。他花1億台幣，就強勢取得十幾億財產的中廣。馬英九不賣中廣給願意出價14億、也是統派的台灣人高育仁。彰顯馬英九的軟弱無能、趙少康的強勢霸道。

離開國民黨快20年了，他說要回去國民黨，而且擺明要國民黨為他修法，讓他選2024總統。台灣人的黨主席江啟臣馬上配合，說他不選2024，要作「造王者」。真是丟盡台灣人的顏面。

他還大言不慚，硬拗說，他是要領導國民黨做忠誠的反對黨，維護台灣的民主政治。

民主政治當然要有忠誠的反對黨，但國民黨的忠誠在中國，不在台灣，不可能是台灣的忠誠反對黨。有種，趙少康應該回去中國當習近平的忠誠反對黨。

國民黨在台灣專制50年，趙少康是幫兇。共產黨在中國專制60年，他沒大聲反對、反抗，還要和中共政權統一，遠離民主美國。他的「忠誠反對黨」根本是胡謅亂道。

如是霸道、霸言、霸行的趙少康，卻有能力、勇氣出賣台灣。令人觸目驚心。

但真的能嗎？當然沒那麼簡單。他不是朱元璋，更不是毛澤東。今日民主台灣不是專制中國，今日世界更不是昨日世界。

最重要的是，台灣人民不會選他當2024總統，讓他出賣台灣。台灣是美國、日本、澳洲等民主國家的重要戰略利益所在，也不會輕易讓他出賣台灣。

今天是228，病中塗鴉紀念。（2021）



作者指出，趙少康在1993年就因為反對阿輝伯的台獨，造反脫離國民黨，成立新黨，只花1億台幣，就強勢取得十幾億財產的中廣。圖／擷自公視新聞影片