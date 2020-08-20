力挺川普的福斯新聞，以及立場左派總是反川普的CNN，新聞各自努力「帶風向」，但雙方歷來的民調雖互有出入，長期比較之下大體並沒有顯著的立場偏頗狀況。2020年6月，CNN民調與福斯民調，川普分別落後14%與12%，兩位數的差距讓許多民主黨人額手稱慶，但是才不過2個月，CNN民調中，川普以46%只落後拜登50%僅僅4%，福斯的民調則是尚落後7%，兩家民調都顯示川普快速追趕。

看在討厭川普的左派激進份子眼中，5月底起炒作佛洛伊德事件，讓「黑人生命重要」(BLM)成為全球運動，應該重創了川普，美國疫情第二波擴散，對川普應該更是雪上加霜，而拜登宣布副手，應該氣勢如虹，怎會反而遭迎頭趕上呢？

其實CNN的民調詳情中就透露了部分答案：想投給拜登的選民，只有38%是因為支持拜登，58%都是因為反川普，相反的，想投給川普的選民，67%都是因為支持川普，只有29%是因為反拜登。先前川普落後時，此一數據也相差不多，顯然這場選舉的中心始終都是川普，拜登只是「反川普工具」，偏激反川選民「川普以外誰都好」之下才投拜登，並非拜登本人有何吸引力。

對比2012年歐巴馬與羅姆尼的選舉，投給歐巴馬選民有80%是為了支持他，只有18%是為了討厭羅姆尼，投給羅姆尼選民也有60%是為了支持他，38%是為了討厭歐巴馬，實際支持者都比不得已才選的選民還多，這才是正常的選舉情況。支持羅姆尼選民中，因為討厭對手而投的比例，高出歐巴馬一倍多，這也就注定最終羅姆尼落敗。

從這個角度來看，川普對拜登的選局，不管民調支持度落差波動如何，其實從來都是川普的贏面較大。因為支持川普的選民，7成是肯定川普，會堅定的投到底，在時局對川普不利，左派高舉「政治正確」讓他們噤聲時，川普的民調可能顯得很低，但他們只是暫不表態，心中還是力挺，一旦形勢改變就會快速重新浮現，最後投票時容易票票入匭。

反之，拜登的選民則是有6成因為對川普恐慌才支持拜登，心中對拜登並不以為然，當拜登領先太多，可能認為危機消失，當拜登落後看似無力打敗川普，則可能灰心喪志，最終沒有投票。所以對拜登來說，民調太高，也會崩潰，民調落後，也會崩潰，拜登必須一直小心維持微幅領先川普，在變數極多的2020年選戰，要這樣細膩操作，幾乎是不可能的任務。相對的，川普可打哀兵之計，先讓拜登領先過多，反川普選民失去危機感，挺川普選民反而出現危機感，之後一舉逆轉。

拜登領先差距會遭大幅度追近，除了選民支持心態有基本上的不同以外，實際上左派自認為勝出的因素，正是衰敗的因素。佛洛伊德事件後拜登為首的左派，於全球範圍猛烈炒作「政治正確」，將有反對意見的人都要打為種族歧視者，抗爭卻很快演變為暴動，而遭攻擊的店家常常跟種族歧視與否無關，純粹是店內商品比較值錢，凸顯暴動只是趁亂打劫的本質，更挑起族群矛盾。

美國黑人最大的敵對族群並非白人，而是西語裔，雙方水火不容，但雙方都是民主黨的票源。拜登身為白人左派，以高高在上的憐憫態度，自我滿足的自我批評白人，自認為是關懷弱勢族群，他從白人看天下的眼光，覺得有色人種全都一樣是「無辜的弱勢」，無視於各族群之間有深深的矛盾，還以為幫黑人發聲就是幫西語裔和亞裔，卻根本不理解黑人與西語裔從就業競爭、社經地位區位，甚至連同黑道地盤勢力等等生存空間上，有全面性的敵對關係，黑人四出暴動，西語裔感受到威脅大增。

2016年時黑人選民仍多於西與裔，然而西語裔人口成長最快，如今已是真正最大少數族群票源。過去民主黨若要獲勝，西語裔選票必須拿到7成以上，希拉蕊即是只拿到66%西語裔選票而落敗。

另一方面，亞裔在過去黑人暴動時常常成為受害者，過去黑人暴動就往韓裔店家打砸搶，這次也有類似狀況，但韓裔早有準備，擁槍將暴動黑人給打出來。亞裔社經地位較佳者，看到黑人到處暴動，對治安與時局憂心忡忡，根本不接受拜登見黑人就跪，自我批判「白人優勢」的可笑主張。

美國黑人犯罪率居高不下是美國人的常識，佛洛伊德本人也的確是前科犯，曾持槍行搶黑人婦女，於是只有被白人警察逮捕時發生意外死亡的黑人生命才重要，被黑人持槍搶劫威脅的黑人生命不重要，那麼到底哪一方才是種族歧視呢？民主黨緊接著甚至汙衊警方，還發起於各州要刪除警力預算，例如紐約市警力運作因而大受打擊，結果毫不意外的造成重犯罪如槍擊案激增，警方更是大反彈。

川普特別指出極左無政府主義組織安提法(ANTIFA)在破壞行動中的角色，但是不僅安提法，整個佛洛伊德事件後的抗爭很快都顯露出純粹暴動以及藉機趁火打劫的本質，削弱警方更直接毀滅治安，美國民眾雖然不敢批評政治正確，但默默的越來越不支持，讓川普有機會喊出「守法守序」(Law and Order)。

拜登的副手之選，更是政治正確到底的「傑作」，黑人跟亞裔的混血女性，還有比這更政治正確的嗎？但是賀錦麗當副手的資格何在？她是初選時連投票都還沒開始就搞到倒台退選的候選人，選舉需要組織與後勤，就是要證明候選人治國的能耐，連初選都如此失格，怎能夠格當國家領袖，尤其是拜登年事已高，甚至常常顯露退化症狀，副手可能繼位，非比尋常。

賀錦麗更支持「全民健保」(Medicare for All)、「綠色新政」(Green New Deal)等離譜左傾不切實際主張，初選時拜登就是因為民主黨主流選民害怕這些左傾主張會害民主黨大崩潰，全力拒斥桑德斯，所以才獲勝，拜登卻找來支持這些主張的副手，簡直邏輯不通，更可笑的是民主黨與左派媒體還在副手人選確定後還歌頌賀錦麗是「中間派」。

但最大的傷害還是來自於政治正確本身，比較CNN民調，6月時，拜登的有色人種支持度高達74%，大勝川普的21%高達53%，但是到8月11日宣布副手後，12~15日調查的民調，拜登有色人種支持度跌下63%，川普上漲至31%，拜登的領先巨幅縮小至31%。

黑人、西語裔和亞裔，彼此看不順眼，過去林書豪因為身為亞裔在黑人為主的NBA中曾受到各種霸凌，可見一般，更別說賀錦麗還是亞裔中最惹眼的印度裔(對其他族裔來說知道是印度裔就夠火大了，但印度裔中自己還會再區分，賀錦麗是來自南印度的塔米爾裔)。提名黑印混血，西語裔還不氣得跳腳，但是黑人也不見得領情，因為賀錦麗嫁給任德龍(Douglas Emhoff)，黑女嫁白男，對黑人男性自尊心是重傷害。

拜登與左派媒體如《紐約時報》認為賀錦麗是最政治正確的選擇，卻不知自己從白人看天下，自以為政治正確，只是在自我滿足，實際上賀錦麗的提名是一次惹火所有族裔的選擇，有如迪士尼「為黑而黑」造就「黑美人魚」爭議，傳統白人疑慮、西語裔跳腳、黑人男性自尊受創、亞裔之中其他與印度裔相爭的族裔更不開心，只有印度塔米爾裔大表支持。

反映在民調上，結果就是副手出爐後，有色人種支持反而大幅倒戈10%到川普方，使得川普急速追近差距。根據2016年的經驗，2016選舉封關民調各家大體上川普落後3%~4%，最終結果雖然川普的普選票數的確不如希拉蕊，但是選舉人票卻是穩穩勝出，以CNN的8月民調數據，若現在進行選舉的項目，川普以48%落後拜登的49%僅1%，在統計誤差範圍內，考量2016年經驗，若現在進行選舉，川普還會再贏一次。何況，若再考慮川普追趕速度，川普民調到封關時可能反超。

追根究柢，川普的興起，本身就是因為美國選民對政治正確極度厭惡造成的反抗潮流，拜登正是因為較為溫和中間才在民主黨初選中勝選，如今卻反而大搞政治正確，以為能傷害川普，卻只是給反政治正確選民的怒火增添了柴火，「如抱薪救火，薪不盡，火不滅」，但是整個民主黨、左派媒體與核心支持群眾，都盲目認為左派價值是唯一價值絕對正確，不知「正義小天使」(SJW)相當惹人厭，最終，幫川普催票的，正是他們自己。