盧福淇在南部鋁鑄造品業界是領航製造龍頭，盧福淇常被稱為「鋁鑄造品王」或「鋁合金鑄造王」。他期勉年輕人「捲起褲管」不要好高騖遠！甚麼都可以學...(圖/陳俊廷)

又到了畢業驪歌時節，今年因武漢肺炎疫情波及經濟，新鮮人要投入職場，面臨更多不確定的考驗，有「鋁鑄造品王」之稱的暉華工業董事長盧福淇期勉年輕人「捲起褲管」不要好高騖遠！甚麼都可以學...

高市工商發展投資策進會、經發局與青年局攜手合作拍攝，新鮮人「求職祕笈」系列影片，盼協助社會新鮮人順利求職。該系列影片由資深人資顧問、企業代表主講10堂課程，從履歷撰寫、面試技巧到職場適應逐一解惑。

「新鮮求職祕笈」影片的分享與露出，有助年輕人傳承經驗、求職加分。今系列影片發表會，主講人之一的仁武工業區廠商聯誼會主委、有「鋁鑄造品王」之稱的暉華工業董事長盧福淇親自與會並致詞。他表示，有感疫情造成產業衝擊，對年輕人而言這確實是求職最艱困的時期，但也藉由影片勉勵新鮮人應該培養多方面興趣，趁年輕多看多學盡量不要「挑」工作，才能在職場快速成長、闖出一片天。

「新鮮求職祕笈」系列影片，即日起將於高雄市工商發展投資策進會網站上架，內容完全免費，歡迎至以下網址觀看：https://idipc-khc.org.tw/Video.php?CataP=2&N_Key=70&Cata=8。

盧福淇在南部鋁鑄造品業界是領航製造龍頭，盧福淇常被稱為「鋁鑄造品王」或「鋁合金鑄造王」，尤值一提的是，他曾在2016年2月首度接受民報獨家專訪，並在民報之聲電台節目播出。盧福淇在訪談中指其事業版圖可也不是一帆風順，其回想「跌而再起」的過程，他說「在哪裡跌倒就從哪裡爬起來」，這個跌倒的地方你一定要隨時記住，如果沒有記住你跌倒的地方，到後來一定會再失敗。

此外，不管做人和做生意都一定要隨時抱著感恩的心情，不要忘記曾經幫助過你的人“感恩惜福”一生都不可忘記，這是一個人做人做事的必要態度…..

上網民報再看一遍，充滿哲理、苦幹肯幹的台灣精神….

※【產業領航】專訪南台灣「鋁合金鑄造王」盧福淇(上)

https://www.peoplenews.tw/news/28cafcdf-b2a6-4671-97d3-45481f8d9b8d

※【產業領航】專訪南台灣「鋁合金鑄造王」盧福淇(下)

https://www.peoplenews.tw/news/89a15de3-1235-4eaa-bedd-88e30c8b3cd8