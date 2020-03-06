中央流行疫情指揮中心今(6)日公布國內第45例武漢肺炎確診病例，為案34確診前同病房、不同病室已出院的50多歲女性病人，總計，從案34案所衍生出來的確診案例高達7例。圖/中央指揮中心提供

北部醫院院內感染又擴大，都跟案34有關。中央流行疫情指揮中心今(6)日公布國內第45例武漢肺炎確診病例，為案34確診前同病房、不同病室已出院的50多歲女性病人，總計，從案34案所衍生出來的確診案例高達7例。

指揮中心指揮官陳時中表示，案45近期無國內外旅遊史，2月14日因其他疾病收治住院，與案34同病房不同病室，於2月20日出院；3月1日衛生單位進行案34相關風險對象追蹤採檢時，因檢體顯示異常，於3月5日再次採檢，於今日確診，目前收治負壓隔離病房。

陳時中表示，已針對案45相關接觸者進行調查追蹤；本起群聚截至目前已掌握接觸者共417人，並採檢346人，其中7人陽性(案35至38及案41、42、45)、330人陰性、其餘檢驗中。

陳時中表示，這起醫院群聚感染已經擴大8人，其中稍微安心部分醫護人員及清潔工感染部分，除了有4人確診外，其餘都是陰性。

針對這起院內感染問題，張上淳特別解釋，昨天提醒大家手部清潔非常重要，昨晚看到新加坡發表文章闡述負壓隔離病房採檢狀況，而且是經過日常清潔後才去採檢，有一間沒有做日常清潔就去採檢，病人在負壓病房待了好幾天，那天沒清潔就去採檢，發現在病房中很多地方都有呈現採檢陽性，包括床欄杆、旁邊座椅、床頭櫃、洗臉槽內外側、馬桶等等很多地方都測出陽性。負壓隔離病房附近的走道卻是陰性，代表病人住的房間很容易環境汙染。

張上淳說，依照新加坡的經驗，透過日常的清潔消毒後就可消除病毒，換句話說，若病人在房間暫留時間比較長時間，很容易看到環境汙染。

他說，這次北部醫院在急診環境都去踩了一百多點，沒有病毒，但案34病室中床欄杆、床墊、浴室中確實檢測到病毒存在，呼籲大家除了戴口罩外，更重要的是手部清潔。

張上淳表示，新加坡的報告還檢測醫護人員的防護裝備，面罩、N95口罩及隔離衣都沒有驗到病毒，所以，醫護人員短時間接觸病人不見得有病毒存在，病患長時間待的環境可能有病毒存在，空氣採樣也沒有病毒存在。

張上淳說，整體來講，不管是北部醫院採檢經驗或新加坡的報告，都是病患停留時間很長久的話，環境很容易遭汙染，短時間經過環境沒有明顯汙染，所以醫護人員要小心手部清潔。

至於感染源追蹤部分，張上淳表示，北部醫院病房中，除了案34的病室外，已經出院不同病室也感染，今天確診的又是不同病室，因此，範圍變得比較廣，必須繼續做疫調。但他強調，指揮中心在第一時間點就是已經出院、住院時間有重疊，所有病人都追，家屬及陪病也追。

張上淳說，之前確診的三位護理師並無沒有照顧案45確診的病例，情況更複雜。指揮官陳時中則說，病毒從環境來的可能性非常高，病毒不分人、而是分距離、跟接觸時間短長，只要手摸得到地方都要經常清潔。