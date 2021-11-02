美國華納媒體公司所擁有的付費有線衛星聯播網、史萊恩資訊網（STLion.net HBOmax）「上週今夜秀 」（Last Week Tonight），名主持人奧立佛（John Oliver），於2021年10月25日以台灣為主題，用輕鬆口吻、詼諧方式、幽默語氣、敏銳眼光、獨到見解、精闢頗析、單刀直入，闡釋了台灣四百年來，沒魂有體的稻草人生。他語重心長質問台灣人，到底要追求什麼樣的社會價值與國家定位？他的直白令人汗顏，他的詰問讓人啞口。22分鐘的脫口秀，句句發人深省，太值得關心台灣的世人，包括一天到晚喧嚷，要併吞台灣的習近平來仔細聆聽。所謂法統，只不過是想借用天條，拿它來唬弄人民。現在都已經是21世紀了，希望大家都能長進，與時俱進，不要老是緬懷往日舊昔盡貧。現在就讓我們來仔細觀賞，這前後22分5秒的「上週今夜秀：台灣」。

2021年10月25日「上週今夜秀：台灣」

台灣波霸 吉祥農場（00〜1:31）

我們今晚的主要故事是關於台灣，老實說，我們之前並沒有在這個節目中談論過台灣，身為美味可口珍珠奶茶的發源地，儘管「波霸」這聽起來像是70歲以上老人的性姿態。尤其是因為台灣分享了我們，對吉祥物有著很不健康地狂熱。 那裡有一大堆的吉祥物，像這個 是虱目魚孩子，慶祝一個地區（台南）虱目魚的豐收。還有像這個，來自一個地區（旗山）那裡生產香蕉，這個我此刻不想談論。事實上，台灣製作了如此多的吉祥物，以至於在某些城市，光是要存放它們就已經是個問題。

我們和市議員（許淑華）一起去了台北市一所公立學校，跟隨她進入地下室停車場的深處，在門後，我們發現了一堆被丟棄的吉祥物。太多可愛的東西。這是2013年台北全運會的聖火寶寶、太多可愛的東西。市政府真的該思考，是否有必要繼續創造一次性吉祥物。

哦，拜託、台灣，您不能只是不斷製造吉祥物，然後把它丟棄。謝天謝地，在我們節目每一季結束時，我們的吉祥物都去住到一個美麗的農場，超級棒的綠色農場，那裡患病肺的傑夫可以呼吸到新鮮空氣，及陰莖骨折的北極熊，可以獲得他非常需要的護理照顧。我一直問我的製作人這個農場在哪裡，她只是一直告訴我，等你長大一點我再告訴你，我等不及了！

中國捧台灣上國際（1:31〜2:35）

但很顯然的，台灣之所以，會登上這些天新聞版面，是因為它與中國的關係，說得直白一點，是緊繃的，而最近，它變得更加令人緊繃了。

中國長期以來一直將台灣視為自己國家的領土。中國國家主席、習近平，週六幾乎在政策裡宣布。他說：「我們國家的完全統一，必須、也一定要實現」。雙方軍事緊張局勢飆升，中國派出近150架軍機，進入台灣的防空識別區，自本月初開始。

是的，他們幹了。並不完全像那樣，我想，不是像這樣，來了一大堆。我猜他們是一次飛出一架飛機，而不是上下相互重疊，像空中交通管制員的噩夢一般。關鍵是，中國堅持認為台灣，（雖然）是一個獨立運作的實體，擁有自己的民選領導人，武裝軍備和憲法，（但中國卻認為）確實是中國的一部分，絕對不是一個分離的國家。這只是一個概述，但中國政府對此卻感受非常強烈。

稱台國家中國抓狂（2:35〜4:25）

事實上，強烈到，當約翰希南（John Cena），在最近的「玩命關頭」電影新聞記者會上說，台灣是第一個「國家」可以觀看到「F9」，以下就是後來發生的事情。

演員趙喜娜（約翰希南）已經向中國道歉，在他稱呼台灣是一個國家之後。（用華語說）我很抱歉、對鵝、我的錯誤。對不起、對不起、我很抱歉。您必須瞭解，鵝我，很愛、很尊重，中國跟中國人，不好意識。

每一個部分都很詭異，趙喜娜向中國道歉太奇怪了，只因為他把台灣稱為一個「國家」，就為此道歉真的超詭異。更奇怪的是，他還用相當道地的華語來道歉，這真是太多奇怪的事。我一半預期當鏡頭拉開，看到他同時是在針刺一幅，連恩尼遜親吻鴕鳥的刺繡畫。說實話，其詭異程度真沒啥差別。但趙喜娜在這裡並不孤單，台灣是中國的第三個軌道（地雷），那也可能就是為什麼派拉蒙影業，要把台灣旗幟，從湯姆克魯斯在捍衛戰士續集中，夾克上摘下的原因。這絕對是為什麼GAP要，對發布這件帶有中國地圖，而沒有附加台灣的 T 恤而道歉的原因。那件襯衫引起了ㄧ場狗屎風暴，並導致GAP那些製造T恤老爸們穿著，在橢圓機跑上 30 分鐘，向 14 億人道歉。所以如果中國能讓蓋璞收回 T 卹，還大聲發誓要統一台灣，並對台派出成堆的戰鬥機，超紀錄數量。感覺就像今晚，值得來看一看台灣，如何處於這獨特的位置，全世界想要從台灣得到什麼，最重要的是，它想要為自己爭取到什麼。就讓我們從，我們如何涉入開始說起。

台灣歷史史坦利盃（4:25〜5:18）

從歷史上看，台灣就像亞洲歷史上的史坦利盃，被不同的人不斷地傳來傳去，並在上面刻上他們的名字。以下就是過去四百年，簡短可笑的歷史。台灣，或者有時被稱為福爾摩沙，一開始是原住民的家園，然後被荷蘭荷、西班牙短暫殖民，早於被中國清朝統治的大約200年。然後在 1895 年，中國將台灣輸給了日本，這使得它成為所謂的「模範殖民地」，注入了日本文化與價值觀，並通常用鐵腕統治它。接著，二戰後發生了兩件大事，首先是盟國將台灣拉回中國控制之下，其次是蔣介石領導的國民政府，與毛澤東領導的共產黨之間，在中國發生的內戰結束了。劇透警報，共產黨贏了，恭喜毛澤東。



奧立佛（John Oliver），於節目中提到中國的內戰結果是毛澤東取得中國大陸的政權。示意圖／擷自Last Week Tonight影片

亡命台灣一中兩府（5:18〜6:18）

在那次失敗之後驚醒，蔣介石逃亡台灣，帶著200萬國民黨士兵和難民，基本上建立了一個中國流亡政府，這意味著在那個時候，中國實際上有兩個政府，一個在中國，一個在台灣，西方國家非常投入寄望第二個政府成功，甚至稱台灣為自由中國，因為他們認為它是反對共產主義的必要堡壘。

不管所有預言，福爾摩沙仍然堅持反共旗幟，飄揚 在離中國大陸約100英里附近。這是一個繁榮的島嶼，在那裡新生代在自由中成長，情況完全不同於，毛澤東的統治。

你知道，我確實有點懷念那段時期的人類歷史，那裡要了解他人文化的唯一途徑，是有一個使用安非他命的英國人來告訴你，哪些是好人，哪些是壞人。「在這裡我們看到福爾摩沙人，生活在自由中。並不是所謂真正的自由，但關鍵是，他們不是共產主義者，這正是我好奇心終止的地方。」

蔣反共但獨裁殘暴（6:18〜8:01）

但雖然蔣介石可能是一位堅定反共美國的盟友，從歷史上看，我們有很多這樣的人，但他們往往不是偉人，而蔣統治台灣是一位殘暴的獨裁者，數千人在一個席捲而來，後來被稱為「白色恐怖」時期牽連；遭受監禁、酷刑甚至處決，做任何可以被遠程解讀為，極度危險的批評政府，正如一位作家被揭發，他只是在翻譯大力水漫畫時就被剝削。

大力水手和他的兒子流亡在一個島上，他們正在那裡競選選舉。大力水手發表了演講，他用了一個英文單詞 叫「Fellows」，可能有數百種翻譯，但我選擇了一個叫「全國同胞們」。這太可怕了，調查局逮捕了我，說「你為什麼不把它翻譯成別的東西呢？這正是我們蔣總統講話的方式。你在取笑他，應該判死刑，毫無疑問就是死刑。」

一切都只因為蔣政府認為，涉嫌共產主義分子而被審問了幾個月，最終在監獄裡度過了九年。都是因為蔣政府認為，一個大力水手漫畫有隱藏的政治意涵，真是有點過頭了。大力水手漫畫，很顯然就是沒有更深的意涵，除了物化女性本質，是為了提高表現再打鬥時的獎品，還有表現大補藥（菠菜）超酷，布魯托不值得被愛。綜上所述，在上世紀中葉，台灣是一個嚴峻的地方。

解除戒嚴充滿活力（8:01〜9:17）

但在蔣於1975年去世後，在國際和國內政治運動的壓力下，國民政府開始放鬆控制。在80年代末結束戒嚴，並打開了全面民主化的大門，所以台灣克服重重困難，從獨裁統治轉變為，運作良好、充滿活力的民主，我說確實是充滿活力。

一場關於前瞻基礎設施，分配數十億歐元的辯論，充滿活力，星期二在台灣議場大打出手。執政的民進黨和在野的國民黨議員互相潑水，並推倒在地。台灣的立法委員以幹架，甚至互投物品而聞名。在立法院的扭打，甚至被視為反對黨向選民，展示強硬立場的一種方式。

沒錯，台灣立法院中開打並不少見，這裏他們還會互擲水球。在一場有關豬肉進口的辯論中，他們投擲豬內臟，還不只如此。在 2006 年，有一名立法委員搶過一份書面提案，並將其塞進她自己的嘴裡，這真是太精采了，絕對是有某些東西我們應該偷。你是想扼殺潔淨能源法案嗎？拉張椅子，並xx 吃掉全部900頁。



奧立佛（John Oliver），於節目中提到BBC報導台灣國會的肢體衝突。示意圖／擷自Last Week Tonight影片

民主運作國際參與（9:17〜9:54）

但台灣不僅是一個運作良好的民主國家，它還扮演著全球供應鏈中的一個主要參與者，台灣去年是亞洲增長最快的經濟體，也是世界上主要的半導體製造商，從汽車到情趣用品無所不在。所以下次你打開一個，運算能力比阿波羅登月任務，強過一百萬倍的肛塞時插頭時，切記您要說聲「感謝、台灣」。所以所有這一切，把我們帶到了我們現今處境，台灣已是一個高度發達和富裕的國家，但卻沒有人被允許稱它為國家。

台灣主權懸而未決（9:54〜10:49）

那把我們帶回到台灣主權，這個懸而未決的巨大問題上。因為中國現在把台灣視為民族自豪感的關鍵點，習近平稱統一是他「中華民族偉大復興」願景的一部分。任何想在中國做生意的人都知道，稱台灣為國家是一種嚴重的過失；不僅僅是GAP和趙喜娜他們體會了這一點，所有這些公司都不得不道歉，或打道回府，即使是最小的暗示台灣是一個獨立的國家。您也可以在今年的奧運會上，到處看到這種警告，你可能看到台灣運動員不是在台灣國旗下，而是在「中華X台北」的虛假旗下比賽。自從 1980 年代與國際奧委會達成協議，他們被迫在每屆奧運會上使用，才允許他們參與而不會激怒中國，但這種安排實際上並不是所有台灣人都喜歡。

重金屬樂團X台北（10:49〜11:29）

在 2012 年奧運會期間，台灣重金屬樂團閃靈主唱指出這有多荒謬。

我們的國家隊被稱為中華X台北，他XX鬼扯，對吧？「喔，我們不能叫你台灣隊，抱歉啦，我們必須叫你中華X台北。」

且看，我知道我每週都這麼說，但那個該死、抱怨奧運命名法的重金屬歌手確實有道理，儘管如此，持平地說，如果他們的官方奧運會名稱真的是「中華X台北」，那至少還要精準些，到底是誰X誰。

世衛組織換下一題（11:29〜12:19）

甚至像世界衛生組織的巨大型國際組織，也被迫玩這個荒謬遊戲，凍結台灣無法全面參與。去年，當一位世衛組織官員，被香港新聞主播在這一點追問時，這導致了這種非常尷尬的互動。

世衛組織會考慮台灣的成員資格嗎？哈囉！抱歉，伊馮娜，我聽不到你的問題。好的，讓我重複這個問題。不用了，沒關係，讓我們換下一個問題吧。我真的也很好奇來談論台灣，就台灣的案子。

霍華德只會說法語（12:19〜13:08）

我們決定給霍華德（Aylward）博士再打另一通電話來續談，我只是想看看您是否可以評論一下，台灣迄今為止所為，在遏制病毒方面的表現。哦，我們已經談過中國了。

喔，我們已經談論過，有嗎？您對此確定嗎？因為看起來你先假裝沒聽到問題，再提交世上最頻繁的電報，註銷後又假裝斷線。如果這個人把自己裝成一盞燈回來上網，就沒有更清楚來看穿，他是在逃避問題了。「您不能問一盞燈關於台灣，特別是我，我只會說法語。所以就是這兩個理由，我不應該回答這個問題。我是一盞燈，而且我只會說法語，除了這一小段用英語來解釋我的情況。再見囉！我是一盞燈。



左：布魯斯·艾爾沃德（Bruce Aylward）。圖／擷自flickr

台灣反共旗幟飄揚（13:08〜14:03）

但不僅僅是公司和國際組織，世界上絕大多數政府，都沒有與台灣建立正式外交關係，因為中國不會與任何，與台灣有外交關係者建立外交關係。而西方國家最初讚賞，「台灣讓保持反共旗幟飄揚的勇氣和熱情」呢？勢轉情移，在1970年代末，大多數國家已經將承認中國的官方政府，從在台灣的中華民國政府，轉移到大陸的共產政府，叫中華人民共和國。事實上，今天仍然願意在外交上承認台灣的政府數量，已經縮減到剩下14個國家和羅馬教廷，儘管最後那一個，也不會讓您感到意外。您知道教皇，他就喜歡到處攪局，他是一個愛看別人八卦雜亂無章的婊子。

策略模糊半個世紀（14:03〜15:10）

現在，就美國而言，我們在過去半個世紀裡，一直走在一條緊繃繩索，名為「策略模糊」的外交政策。這讓我們保持與台灣的功能性關係，並且仍與中國保持完全的正式關係。這是一種始於 1970 年代的方法，它建立在一系列措辭非常謹慎的聲明之上。

美國在一份我們與中華人民共和國的公報中，認知中國的立場，即台灣是中國的一部分，但美國也不接受中國對台灣的主權主張，這一直是我們始終不變的立場。因此，實際上，美國將台灣的地位視為未確定。

正是，我們認知中國的主張，但並不同意它，而讓台灣的地位懸而未決。您知道，就像薛丁格的貓（Schrödinger's cat），或山達基密斯凱維吉（David Miscavige）的妻子，他們可能是一回事或另一回事，沒有人確實知道，對吧大衛？嘿大衛、大衛，雪莉在哪裡？

承諾事實相去甚遠（15:10〜16:21）

但這種混亂，就是「戰略模糊」政策的象徵。例如美國運作於台灣這座大樓外，通常被稱為事實上的大使館，只是不被稱為真正的大使館。台灣同時，在華盛頓的這座建築，幾乎可以完成大使館所做的幾乎所有事情，而無需實際被稱為大使館，我知道這項政策有時看起來很荒謬，但不確定性是重點。尤其是在 1979年國會通過的台灣關係法，美國承諾協助台灣維持自衛能力。但該承諾與美國承諾保衛台灣，免受中國入侵相去甚遠。反而是說，任何其他國家以非和平方式決定台灣未來，將受到美國嚴重關切。這意味著什麼？意味著美國將部署軍事資產？或只是美國將軍會稍微挑眉立目？沒有人真正知道，這是一種故意混淆，他們是否會隨之起舞，40年來一直是美台政策的支柱。

台灣自己想要什麼（16:21〜17:00）

且慢，到目前為止，我們幾乎完全是從其他國家想要什麼的角度來討論台灣，但關鍵問題顯然是，它自己想要什麼？但即便如此，也不容易回答。台灣是由不同文化、語言和政治觀點的混合體組成。請記住，立法者有時會在議會中互相投擲豬腸子，每個人都有不同的論述，但在某種程度上，台灣人民是透過投票箱發言，他們選擇了一個希望與中國保持距離的政府。之前您看到的那位歌手說，中華X台北，他現在實際上是在台灣立法院中，而且他公開支持台獨。

捍衛台灣維持現狀（17:00〜17:59）

至於台灣現任領導人蔡英文，她是在捍衛台灣的平台上被選上的。但至關重要的是，維持現狀。且看她在討論台獨問題時，有多麼謹慎。

您是否至少在原則上，支持台灣正式獨立的想法？事實上，當今的情況，我們已經是一個正常運作而且獨立的國家。我們有自己的政府，我們有自己的選舉。是否會有一天，需要通過正式的獨立宣言，來闡明這一現實嗎？理想是，我們不需要宣布自己是一個獨立國家，但我們已是一個獨立國家。

沒錯她清楚宣布他們在那裡獨立，但也同時劃清宣布獨立的界線。因為她知道，台灣明確地正式化後，可能會引起很多麻煩。

實用主義台灣現況（17:59〜19:32）

就像第一次見到您伴侶的父母時，打招呼說「哈囉，我經常X您的小孩」。喔，沒錯，每個人都知道這一點，但現在您將它公開，事情將使所有牽扯其中的人變得更加困難。事實是，這種強烈的實用主義，符合許多台灣人的感受。民調結果一致表明，當他們被問到，是否從中國獨立或與中國統一時，大約有1.5%的人希望盡快與中國統一，大約 6% 的人希望盡快獨立，但絕大多數人（87%）贊成某種形式的維持現狀，至少現況如此，有其道理。因為隨著事情的發展，這種情況可能出現動盪，在台灣的日常生活可以正常運作，像這位台灣人（小吃店業者）所表現的那樣。

最近中國總是挑釁騷擾台灣，對中國人，是否有啥話您想對他們說甚麼話？其實，我根本不理他們，他們嚇唬不了我。典型的台灣人。阮台灣郎，過阮自己的生活。

哇，對於當前處境，這是一個非常安逸的態度。他所談論涉及核武劍拔駑張的超級強權用戰鬥機挑釁他的國家，就好像《艾米麗在巴黎》第二季一樣，「您知道我不喜歡，但我只想繼續過我的生活。」

現狀到底能持多久（19:32〜20:14）

但問題是，這種目前安全的現狀，能永遠維持下去嗎？習近平曾表示，台灣問題不能簡單地「一代一代傳下去」，那些軍事演習，似乎正在傳遞一個信息，而專家們說戰爭不是迫在眉睫。台灣正在考慮自我防禦能力，是可以理解的。順便有事值得一提，美國一直很樂意，透過向他們出售數十億美元武器，來幫助他們思考，展示即使「戰略模糊」也有其代價。但儘管有美國的幫助，台灣軍隊顯然只是中國的一小部分，小巫見大巫，而且它最近試圖吸引新兵的努力，也不盡人意。



蔡英文總統接受採訪說：理想是，我們不需要宣布自己是一個獨立國家，但我們已是一個獨立國家。示意圖／擷自總統府flickr，民報合成

國軍部隊有待歷練（20:14〜20:53）

國軍部隊一直在製作這樣的視頻文宣，試圖在潛在的年輕士兵激起熱情，但他們一直掙扎彌補，因逐步取消徵兵制，所留下的缺口。好吧，我真的無法確定這是否有幫助，但看起來不像，一群熱衷參軍的人。

看起來，他們像剛從「紐約高地」被刪剪掉裡片段的一群，在鏡頭前太無趣的背景舞者，因為他們在鏡頭前毫無動感無聊。所以到底可以，或應該在這裡做些什麼？嗯，整個世界已經剖析了半個世紀，到目前為止，我們似乎已經確定的答案是「呃、請接著下一個問題」，這顯然不是很令人滿意。

台灣未來住民自決 （20:53〜22:05）

我知道模棱兩可本質上令人厭煩，尤其是對美國人而言，像台灣這樣的地方，看起來和運作上都像一個國家，但卻不認知它是一個國家時，那感覺是很奇怪又可笑的。但從實際的角度來看，這會更好嗎？難道這就是台灣人民想要的嗎？有可能繼續非常奇怪地維持現狀，模棱兩可的現狀是實際上這裡最好的選擇嗎？我不知道，我不是台灣人，坦率地說，不是台灣人要為台灣做決定的人，有點他XX過時、早該被歷史淘汰了。也許我們能做最好的事情，就是跳過談論台灣。就像在永無止境遊戲中，我們與他們對敵，的某種撲克籌碼一樣，因為事實是，台灣不是抵禦紅色威脅的勇敢堡壘，也不是可以振興中華雄風、島國大小的威而剛。台灣是2300萬人民，他們在面對重重困難，所建立起的一個自由、民主社會，理應有權來決定他們自己的未來，以他們認為合適的任何方式，即使是那意味著，偶而會互相地把對方打個狗吃屎。

針貶時局定位台灣

當您看完奧立佛的上週今夜秀，想必思潮洶湧感觸良深。首先要感謝HBO max高層，製作這集深入刻畫台灣現狀、剖析近四百年歷史影集的勇氣。台灣人自己，究竟是如何看待台灣？習近平說，台灣是中國不可分的一部分；但中國卻早就把台灣分割出去了，而且至今沒有任何法源來證明，擁有台灣領土主權。蔣介石帶到台灣的國民黨、及其流亡中華民國政府，早年訴諸漢賊不兩立、堅持反共，但今日的國民黨徒，卻是一片親共、媚共、舔共。當今主政的民進黨，雖然小心翼翼地維持現狀；但卻仍堅持中華民國，但它早就被聯合國2758決議，定位為中國。模糊策略是美國，過去半個世紀的對台政策；但現任總統拜登，於2021年12月22日公開宣佈，一旦中國動武入侵台灣，必然軍事奉陪力挺台灣。誠如奧立佛所說，台灣不是抵禦紅色威脅的勇敢堡壘，也不是可以振興中華雄風、島國大小的威而剛。台灣是全體台灣人，及其子孫立命的萬年基業。台灣人應該勇於發聲，告訴全球世人，自己要過什麼樣的生活。台灣真的不是任何中國、中華民國或中華人民共和國的一部分，台灣就是台灣，也只就是台灣。

群聚島國追求什麼

四百年來的台灣人，有保疆衛土英勇善戰的原住民；有荷蘭、西班牙殖民的後代；有冒死橫渡黑水溝而來的唐山人；有勵精圖治、環島整體規劃的大和民族；有堅決反共亡命而來的蔣家隨從黨徒與無辜難民；有全球各地慕名而來的訪客；奉獻一生默默耕耘的傳教士醫生護士；當然也有想掏金或尋芳而來的遊牧族群；還有倦鳥歸巢的海外遊子；有衣錦還鄉的商賈大亨；有大夢初醒落魄的難兄難弟；這一群人聚居福爾摩沙美麗的寶島，到底想要追求什麼？

台灣人您到底要啥

中國習近平說他很愛台灣，卻一天到晚機艦伺候、騷擾台灣、霸凌台灣。國民黨朱立倫在回覆習大大賀電時說，要求同存異要與共產黨深化交流、共同維護台海和平，說穿了就是想連共治台出賣台灣；他還大言不慚地說，要維護中華民國，那要如何與中華人民共和國和平共存？耍嘴皮、練肖話。民進黨蔡英文則於此刻，正小心翼翼地與歐美國際共商，如何守住台灣；但她卻仍然堅持中華民國與中華人民共和國互不隸屬，不知中華民國究竟要如何定位、是想重返聯合國去代表全中國，或還想有一天班師回朝中國主政，那台灣呢？奧立佛說得好，現狀到底能維持多久？台灣人在立法院，能打擅戰充滿活力，卻一再吞忍委曲求全。一旦如朱立倫所圖投降中共，換來的將是如香港、新疆今日的下場，任人宰割任憑發落。台灣人無權去代表中國，但卻有權決定自己的未來。切記國際社會仗義執言，是為台發聲而不是平反中華民國，因為聯合國2758決議已有所論斷裁決。台灣必須清楚地告知世人，究竟台灣人您要的到底是什麼？

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