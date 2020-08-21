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每日國際焦點

中國數月來佈署轟炸機軍機在中越爭議西沙群島，越南外長20日抨擊中國破壞和平。

美國推動重啟聯合國對伊朗禁運，遭英、法、德、俄反對，伊朗同時動作頻頻，宣稱逮捕阿聯船隻，並無視美國要求停止飛彈計畫，展示其彈道飛彈與新型巡弋飛彈。

德國總理梅克爾與法國總統馬克宏於法國夏宮布雷甘森堡會談，馬克宏表示白俄總統盧卡申科不願歐洲安全與合作組織介入調停白俄選舉爭議。德法同意加強防疫旅遊管制、維護東地中海穩定。

詳細全球國際形勢，請繼續看分區國際新聞集錦

越南

中國數月來 佈署 轟炸機軍機在中越爭議西沙群島，越南外長20日抨擊中國破壞和平。

俄羅斯

異議分子 Alexei Navalny 突然病倒，疑似遭下毒，目前在塞爾維亞醫院呈現昏迷，梅克爾要求俄國公開透明調查清楚，並表示德國願意提供醫療協助。

馬克宏 表示 願提供一切必要協助，包括政治庇護，並表示德法都願提供醫療協助。

英國 表達 嚴重關切。

白俄羅斯

總統盧卡申科20日對 反對派 開始犯罪調查。

普丁對歐盟表示對白俄羅斯 施壓只會造成反效果 。

美國國務卿蓬佩奧20日表示美國 支持 國際調查白俄羅斯大選。

波蘭 表示 國際壓力有助於白俄羅斯重新大選。

法國

德國總理梅克爾與法國總統馬克宏20日於 法國夏宮布雷甘森堡會談 ，馬克宏表示白俄總統盧卡申科不願歐洲安全與合作組織介入調停白俄選舉爭議。

梅克爾與馬克宏 同意 加強防疫旅遊管制。

德法 同意 維護東地中海穩定。

希臘

希臘下周將與埃及 簽訂 海上邊界協定。

哥倫比亞

哥倫比亞總統稱委內瑞拉獨裁者馬杜羅 尋求 購買伊朗飛彈，並正把俄製、白俄製武器交給哥倫比亞叛軍。

伊拉克

川普 重申撤軍 伊拉克，但表示若伊朗蠢動會隨時準備好支援。

伊拉克 異議分子 19日於巴格達遭開敲掃射車輛，1死3傷，這已經是近來第三起針對異議分子攻擊事件。美國20日表示震怒。

伊朗

英、法、德 不支持 美國重啟聯合國對伊朗禁運。

俄國 反對 美國重啟聯合國伊朗禁運。

伊朗 宣稱 逮捕入侵海域的阿聯船隻。

伊朗 無視 美國要求停止飛彈計畫，展示其彈道飛彈與新型巡弋飛彈。

敘利亞

美國對6名敘利亞 軍政高官制裁 。

阿拉伯聯合大公國

阿聯官員 表示 ，與以色列關係正常化，應該已移除向美購買F35的障礙。

衣索比亞

20日首都附近 抗爭遭鎮壓 至少9死。

馬利

馬利 政變軍 重啟邊界。

法國總統馬克宏 要求 盡快回歸民主。

法國表示在馬利 打擊 伊斯蘭極端分子的軍事行動將繼續。

塞內加爾