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每日國際焦點
中國數月來佈署轟炸機軍機在中越爭議西沙群島，越南外長20日抨擊中國破壞和平。
美國推動重啟聯合國對伊朗禁運，遭英、法、德、俄反對，伊朗同時動作頻頻，宣稱逮捕阿聯船隻，並無視美國要求停止飛彈計畫，展示其彈道飛彈與新型巡弋飛彈。
德國總理梅克爾與法國總統馬克宏於法國夏宮布雷甘森堡會談，馬克宏表示白俄總統盧卡申科不願歐洲安全與合作組織介入調停白俄選舉爭議。德法同意加強防疫旅遊管制、維護東地中海穩定。
詳細全球國際形勢，請繼續看分區國際新聞集錦
越南
中國數月來佈署轟炸機軍機在中越爭議西沙群島，越南外長20日抨擊中國破壞和平。
俄羅斯
異議分子Alexei Navalny突然病倒，疑似遭下毒，目前在塞爾維亞醫院呈現昏迷，梅克爾要求俄國公開透明調查清楚，並表示德國願意提供醫療協助。
馬克宏表示願提供一切必要協助，包括政治庇護，並表示德法都願提供醫療協助。
英國表達嚴重關切。
白俄羅斯
總統盧卡申科20日對反對派開始犯罪調查。
普丁對歐盟表示對白俄羅斯施壓只會造成反效果。
美國國務卿蓬佩奧20日表示美國支持國際調查白俄羅斯大選。
波蘭表示國際壓力有助於白俄羅斯重新大選。
法國
德國總理梅克爾與法國總統馬克宏20日於法國夏宮布雷甘森堡會談，馬克宏表示白俄總統盧卡申科不願歐洲安全與合作組織介入調停白俄選舉爭議。
梅克爾與馬克宏同意加強防疫旅遊管制。
德法同意維護東地中海穩定。
希臘
希臘下周將與埃及簽訂海上邊界協定。
哥倫比亞
哥倫比亞總統稱委內瑞拉獨裁者馬杜羅尋求購買伊朗飛彈，並正把俄製、白俄製武器交給哥倫比亞叛軍。
伊拉克
川普重申撤軍伊拉克，但表示若伊朗蠢動會隨時準備好支援。
伊拉克異議分子19日於巴格達遭開敲掃射車輛，1死3傷，這已經是近來第三起針對異議分子攻擊事件。美國20日表示震怒。
伊朗
英、法、德不支持美國重啟聯合國對伊朗禁運。
俄國反對美國重啟聯合國伊朗禁運。
伊朗宣稱逮捕入侵海域的阿聯船隻。
伊朗無視美國要求停止飛彈計畫，展示其彈道飛彈與新型巡弋飛彈。
敘利亞
美國對6名敘利亞軍政高官制裁。
阿拉伯聯合大公國
阿聯官員表示，與以色列關係正常化，應該已移除向美購買F35的障礙。
衣索比亞
20日首都附近抗爭遭鎮壓至少9死。
馬利
馬利政變軍重啟邊界。
法國總統馬克宏要求盡快回歸民主。
法國表示在馬利打擊伊斯蘭極端分子的軍事行動將繼續。
塞內加爾
塞內加爾首都港口也堆積2700頓硝酸銨，為避免步上黎巴嫩大爆炸後塵，正努力清除。