大學校長遴選改為大學一階段選舉以來，問題層出不窮，頻遭批評，不僅影響大學的發展與校園和諧，更不利於人才培育與大學的社會責任。示意圖／民報資料照片

大學校長遴選改為大學一階段選舉以來，問題層出不窮，頻遭批評，不僅影響大學的發展與校園和諧，更不利於人才培育與大學的社會責任。然而，由於大學自主的觀念深植人心，教育部雖一再提醒，效益卻極為有限。

最近，南部某國立大學正在進行校長遴選程序，根據該校校長遴選辦法規定，候選人須經學校編制內專任教師（含舊制助教），以無記名投票方式對校長候選人分別行使同意權，投票率須達教師人數三分之一以上，且同意票達投票總數「二分之一」以上者，即為通過；惟前述同意權行使的門檻規定，卻遭本（2021）年6月28日的校長遴選委員會會議修正為：同意票達投票總數「三分之一」以上者，即為通過，引起一般教師不滿，認為遴委會的決議不能凌駕於校務會議之上。不過，該大學的主任秘書指出，校長遴委會認為二分之一的同意權門檻太高，不利於校外人士參選，且有違選賢與能的精神，故調降同意權門檻為三分之一。其實，綜合各大學校長遴選的經驗，調降同意門檻，不僅有利於校外人士參選，對於有意參選的校內同仁，負擔也減輕不少，無須再費時拜訪或跑攤，甚至為了得到二分之一的同意票，還須與其他候選人合縱連橫，交換票源，斲喪校園民主，莫此為甚。

此外，就大學校長遴選的法制面而言，前述大學的校長遴選辦法第十六條載明：本辦法如有未盡事宜，除依相關法令規定辦理外，由「遴委會」決定之。因此，遴委會調降同意權行使的門檻，應屬依法有據。不過，倘學校的校務會議也能願意體察時勢，針對同意權的行使，做出相對應的修正，將更為周妥。

大學校長遴選教育部應有積極作為

本質上，大學校長遴選，主要的決定權還是在於大學校長的遴委會，這所大學遴委會的組成，包括：教育部代表3人、社會公正人士4人、校友代表4人、學生代表1人、職員代表1人、教師代表6人，共計19人，其中，學校代表與校友代表已佔12人，但是，對於同意權行使門檻的調降，能順利通過，顯見這所大學的遴委會對於校長的遴選具有高度的共識，應有利於未來廣邀學界菁英參選，也有益於學校的持續發展。

大學校園民主行之有年，固然讓一般教師對於校長人選有表達意見的機會，可是，礙於同事情誼，若干應興應革的事情，難以大刀闊斧的進行。常見初任校長上任之後，即積極謀求連任，最後，真的只能做到「一校之長」，對於整體的教育與社會難有貢獻，距離「社會的燈塔、文化的堡壘、知識的引擎」之大學理想，也愈來愈遠。有關大學校長遴選，若教育部未能有積極作為，極有可能發生類如這次奧運出征機位安排的糗事，不該坐商務艙的人，卻坐到商務艙去了。