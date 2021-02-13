「台灣第一位女醫師」蔡阿信，台北市人，1899年12月13日出生；十五歲畢業於「台灣北部長老教會女學堂」，其母以她聰穎過人，有意栽培，於是送她去日本念私立立教高等女學校，1916年3月畢業，循考入東京女子醫學專門學校，是為台灣女性第一位讀西洋醫學的人。

1920年11月，蔡阿信從東京女子醫專畢業，領到的該校畢業證書是第二十五號，成了台灣第一位女醫師。返台先後服務於台北醫院、日本赤（紅）十字社支部醫院。在台北工作時，遇見在日本相識，日本明治大學政治經濟科畢業的彭華英，他是南投國姓鄉柑子林人，在日本求學時即投效民族運動，曾擔任「台灣青年會」會長，也是「台灣文化協會」的成員，為著名的民族運動人士；1924年兩人結婚，育有一女一子，女彭惠美、男彭俊雄。

1924年，蔡阿信在台北市日新町自宅開設婦產科醫院；1926年6月，蔡阿信決定在台中市大正町開業醫院，名曰:「清信醫院」。1928年，她有感於台灣受正式訓練的助產士相當缺乏，乃創設「產婆講習所」（助產士訓練所），利用清信醫院設備，讓學員們有學以致用的實習機會，培訓不少助產士，造福全島不少孕婦。

彭華英後來因為與台灣民眾黨部分同志，意見有所分歧，於民眾黨第七次中央常務委員會上提出辭呈，1933年遠赴中國，兩人之婚姻關係終告中止。

1938年，蔡阿信經由日本前往美國遊學，曾在哈佛大學等著名學府的醫學院研究；1941年接受加拿大基督教長老會婦女傳教協會的邀請，前往加拿大訪問，當她結束行程，欲搭船返台之際，因太平洋戰爭爆發，不能成行，就職於當地聖文生醫院，也因她具有日僑身分，加拿大政府委派前往史羅肯日僑集中營擔任駐營醫師。

1946年，蔡阿信回到久違的台灣，然而戰後國民政府治理下的台灣，政治不上軌道，社會秩序混亂，加以翌年又發生二二八事件的慘劇，她所認識一些抗日的友人遭遇劫難令她心寒意冷，決心移居海外。後來，在偶然機會中結識了英裔加籍的吉卜生牧師，互生仰慕之情，乃於1949年在英國駐台副領事館締結良緣。

1953年，蔡阿信醫師終於離台赴歐與吉卜生牧師會合後，共赴加拿大定居，兩人在溫哥華過著恬靜安適的退休生活，1967年，她的老伴蒙主召歸，年屆七十的蔡阿信繼續做其社會公益服務工作。

1982年，蔡阿信返台探望親友，她有感於年老寡婦無依無助的苦境，遂與她的同學林黃彩霞醫師及實業家陳泮瀛等一群熱心人士公同成立「財團法人至誠社會服務基金會」，希望能照顧孤苦無依失偶的婦女。蔡阿信捐出了畢生大部分的儲蓄，並以創辦人身分，擔任名譽董事長。

1987年，她因年邁體衰，而住進加拿大聖文生醫院做長期療養，終於1990年3月5日，蒙主寵召。

蔡阿信在封閉的年代，寫下女性傳奇一生，雖然她的部分歲月，不在鄉梓，但她的台灣意識未嘗一日稍減，熱愛鄉土之心，永遠存在；東方白所寫的一百五十萬字台灣大河小說《浪淘沙》（前衛出版），即是以她為藍本。

※本文轉載自陳永興醫師新書《台灣醫界人物百人傳》

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