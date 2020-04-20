中央流行疫情指揮中心今（20）日公布敦睦艦確診個案活動足跡，估計有90多處公共場所。（圖為敦睦遠航訓練支隊返國）／總統府

海軍敦睦艦隊爆發武漢肺炎（新冠病毒COVID-19）群聚感染， 24名確診官兵足跡遍布10多個縣市，中央流行疫情指揮中心今（20）日公布確診個案活動足跡，估計有90多處公共場所，並已針對停留15分鐘以上者，發出21萬細胞簡訊提醒。

指揮官陳時中表示，這2天對敦睦艦隊進行相關疫調，陸續對當事人、接觸者及到過相關活動地點者發出簡訊，最近1次約發出21萬則，提醒民眾若曾於所列時段及地點活動，應自主健康管理，外出時請佩戴口罩，若有不適，請撥打1922防疫專線，就醫時主動告知活動暴露史。

指揮中心也提醒，民眾若在相關時段及地點活動，自活動最後一天起算14天內，落實自主健康管理。

個案下船後曾至約90多處公共場所，指揮中心也發布詳細足跡地圖。

台北市：

4月17日家樂福桂林店爭鮮壽司 15:00 - 16:00

新北市：

4月16日 板橋火車站 11:43 -

4月16日小林眼鏡(新北市五股區成泰路二段158號)：晚間

4月17日新北市永和樂華夜市 19:45 - 22:00

桃園市：

4月16日 桃園車站 11:17 - 區間2144 到板橋站

4月16日 機場捷運 ： 體育大學 (桃園市龜山區)：21:30

4月16日國體大附近永和豆漿：22:00-22:30

4月17日 15:30 - 16:45 至家樂福八德廣豐店

4月17日 桃園市龜山區北方麵飯館晚餐

台中市：

4月15日85度C 沙鹿英才店 20:30-22:30

4月16日13:45、18:42 ; 4/17 12:30 、 19:00於清水區農會前用餐

4月16日家樂福沙鹿店 20:30 - 21:14

4月16 日歐奇牛排沙鹿店 ( 台中市沙鹿區中山路209號) 19:30-20:30

台南市：

4月17日奇美博物館外(未入內參觀) 16:30-18:30

4月17日台南Dear House 創意旅宿，夜宿

4月17日鬍鬚忠牛肉湯 19:00-20:00

高雄市：

4月15日高鐵左營站，4/17高鐵左營站152車次1車13A 18:55，高鐵：左營到台北：19:55-21:00

4月15日18:09 - 高鐵左營-台中烏日，

4月15日 21:55 - 22:30 搭乘高鐵車次0696至嘉義站

4月15日左營高鐵站(車次136，座位3車8A) 14:55

4月15日臺鐵新左營站 19:39，火車: 潮州至新左營: 4/16 18:00

4月16日義大世界購物廣場 14:00-18:00

4月16日瑞豐夜市 21:00-22:00

4月16日高雄市楠梓區卡布義式料理: 晚餐時間

4月17日高雄市酷帽子餐酒館 00:15-01:30

4月17日赤鬼炙燒牛排 高雄博愛店 11:30-13:00

4月17日高雄市伊麗莎白撞球休閒運動館 16:00-18:00

4月17日高雄市老四川南屏店 18:00-20:00